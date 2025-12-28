Hoà Minzy đính chính

Mới đây, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ lại phần trình diễn của mình tại Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ XI, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Xuất hiện trong không gian trang trọng, nữ ca sĩ lựa chọn áo dài trắng phom suông rộng, chất liệu mềm rủ với hoạ tiết hoa sen mang tinh thần nền nã và chuẩn mực của sự kiện. Thiết kế tối giản, không chiết eo, không ôm dáng giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, kín đáo nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát.

Đi kèm bộ áo dài là kiểu tóc xõa thẳng, rẽ ngôi gọn gàng, phần mái được xử lý khéo léo để gương mặt trông hài hòa hơn. Lối makeup trong veo, tập trung vào làn da mịn màng, lớp nền căng bóng, má hồng nhẹ và đôi môi hồng nude giúp Hoà Minzy ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu đúng chất của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh. Visual tổng thể mang cảm giác đoan trang, thuần khiết, rất phù hợp với hình ảnh Hoà Minzy những năm gần đây ngày càng mặn mà, chín muồi và đằm thắm.

Ảnh FBNV

Tuy nhiên, chính phom dáng suông rộng của áo dài lại trở thành tâm điểm bàn luận ở phần bình luận. Nhiều khán giả để ý chiếc áo có phần rộng hơn so với áo dài truyền thống ôm sát, cộng thêm gương mặt nữ ca sĩ trông tròn trịa hơn thường ngày. Bên dưới bài đăng, loạt bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện như: "Nay mặc áo dài hơi rộng hả chị", "Áo mượn chắc luôn", thậm chí có người còn thẳng thắn nhận xét: "Em Hoà sắp có tin mừng rồi, Tết này đi chúc Tết ông bà không sợ bị hỏi", ý nói đến việc nữ ca sĩ sắp có em bé thứ 2.

Trước những đồn đoán lan nhanh, Hoà Minzy lập tức lên tiếng đính chính ngay dưới phần bình luận với thái độ vui vẻ, thoải mái. Nữ ca sĩ khẳng định: "Không phải áo rộng, nó kiểu thế đó ạ". Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát nhanh chóng nhận được hàng chục lượt thích, cho thấy sự ủng hộ và đồng tình của người hâm mộ.

Ảnh FBNV

Thực tế, áo dài phom suông vốn là một lựa chọn phổ biến. Khác với áo dài chiết eo tôn đường cong, áo dài phom suông đề cao sự kín đáo, thoải mái và trang nghiêm, giúp người mặc di chuyển dễ dàng và tạo cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng. Chính đặc điểm này cũng khiến người mặc dễ bị "hiểu lầm" về vóc dáng của người mặc nếu chỉ nhìn qua hình ảnh tĩnh hoặc góc quay chưa thực sự chuẩn.

Ảnh FBNV

Không chỉ lần này, Hoà Minzy từng có lúc rơi vào tình huống tương tự khi diện các thiết kế rộng rãi. Lần nào nữ ca sĩ luôn chọn cách đối diện nhẹ nhàng, thẳng thắn, vừa đủ để dập tắt tin đồn mà vẫn giữ được hình ảnh thân thiện, gần gũi trong mắt công chúng.

Cùng thời gian này vào năm ngoái, khi tham dự sự kiện ra mắt phim cùng Đức Phúc, nữ ca sĩ diện cổ phục Việt gồm áo dài xưa và mấn đội đầu. Do đặc trưng phom dáng rộng rãi của cổ phục, Hoà Minzy tiếp tục bị công chúng đặt dấu hỏi về vòng hai. Khi bị trêu thẳng: "Đã bị đồn rồi còn mặc áo rộng nữa, có không?", nữ ca sĩ lập tức lắc đầu, xua tay phủ nhận. Đức Phúc đứng cạnh cũng nhanh chóng "giải vây" cho chị, cả hai còn kéo áo để chứng minh vòng eo phẳng lì, khiến khán giả bật cười thích thú.

Ảnh @edwardnhieuchuyen, @saovbiz.



