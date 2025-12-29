7 loại cây có cho cũng không nên trồng trong nhà

Khi việc làm vườn trong nhà ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người yêu cây rất hào hứng mang một chút thiên nhiên vào không gian sống. Cây trồng trong nhà không chỉ đẹp mắt mà còn có thể mang lại “sự bình yên, cảm giác thư thái cho ngôi nhà,” theo lời của Britt Parrish, chuyên gia tư vấn và giảng dạy về cây trồng người Mỹ.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng lý tưởng để trồng trong nhà. Một số cây gặp khó khăn với điều kiện ánh sáng và độ ẩm thấp, trong khi những cây khác đơn giản là cần nhiều không gian hơn mức mà hầu hết các ngôi nhà có thể đáp ứng. Dưới đây là những loại cây mà các chuyên gia cho rằng bạn không nên trồng trong nhà — cùng với một vài lựa chọn thay thế tốt hơn.

1. Cây môn cảnh (caladium)

Cây môn cảnh không phải là lựa chọn tốt nhất để trồng trong nhà. Chúng cần độ ẩm cao, ánh sáng mạnh và đất luôn ẩm — những điều kiện không phải lúc nào cũng dễ duy trì trong nhà. Ngoài ra, chúng còn bước vào giai đoạn ngủ đông trong những tháng mát hơn, thường khiến nhiều người nhầm tưởng rằng cây đã chết.

“Nếu bạn sống ở vùng khí hậu lạnh và những cây này không thể chịu được mùa đông, tôi khuyên bạn nên đào củ (tương tự như củ hoa) lên để cất giữ qua mùa đông, thay vì cố trồng chúng như cây trong nhà,” Claire chia sẻ.

Nếu bạn thích vẻ ngoài đậm chất nhiệt đới của môn cảnh nhưng muốn một loại cây phù hợp hơn với môi trường trong nhà, Claire gợi ý trồng môn quan âm (Alocasia). Những cây này mang phong cách tương tự với lá lớn, nổi bật, nhưng thường thích nghi tốt hơn với điều kiện trong nhà và chịu được việc thi thoảng quên tưới nước.

“Bạn vẫn cần để ý các loại sâu hại như nhện đỏ và bọ trĩ, nhưng nhìn chung, chúng dễ chăm sóc hơn rất nhiều đối với người yêu cây cảnh trong nhà,” Claire nói thêm.

2. Cây cọ Majesty

Cây cọ Majesty (Majesty palm) có vẻ như là cây trồng trong nhà hoàn hảo, nhưng thực tế chúng khá “khó chiều”. Parrish cho biết chúng cần rất nhiều ánh sáng gián tiếp mạnh, độ ẩm cao và lượng nước vừa đủ — trong khi hầu hết các ngôi nhà đều quá khô và thiếu sáng đối với chúng.

“Tôi thường thấy cây cọ được đưa vào danh sách các loại cây trồng trong nhà tốt, nhưng chúng cũng là một trong những loại cây mà tôi thấy bị vứt bỏ ngoài đường thường xuyên nhất,” Claire bổ sung.

Nếu bạn muốn trồng một loại cọ có thể phát triển tốt trong nhà, hãy chọn cọ Parlor (Parlor palm). “Dù thường nhỏ hơn, nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác của cây cọ — và dễ chăm sóc hơn rất nhiều,” Parrish nói.

3. Thu hải đường trường sinh (wax begonias)

Thu hải đường trường sinh về mặt kỹ thuật có thể trồng trong nhà, nhưng thường sẽ không ra hoa đẹp hoặc gọn gàng như khi trồng ngoài trời, theo Claire.

Các loại thu hải đường thân mía (cane begonias) phù hợp với môi trường trong nhà hơn nhiều. Chúng phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp mạnh và độ ẩm trung bình của nhà ở. “Hoa của chúng có thể không rực rỡ bằng thu hải đường trường sinh, nhưng sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và hoa văn của lá hoàn toàn bù đắp cho điều đó,” Claire cho biết.

4. Một số cây lương thực thực phẩm

Một số loại cây trồng lấy thực phẩm, như ngũ cốc, đậu, bí, dưa và cà chua, cần nhiều không gian, ánh sáng mặt trời hoặc nước hơn mức mà một ngôi nhà thông thường có thể cung cấp.

Tuy nhiên, một số cây ăn được khác lại rất phù hợp để trồng trong chậu và có thể vui vẻ “trú đông” trong nhà trước khi được mang ra ngoài vào mùa hè. Claire cho biết các loại thảo mộc và gia vị như gừng, nghệ, sả, hương thảo và nguyệt quế đều phát triển tốt trong chậu.

5. Cây chuối (banana tree)

Cây chuối là một loại cây khác trông có vẻ dễ trồng trong nhà, nhưng thực tế lại khá đòi hỏi. Chúng cần rất nhiều ánh nắng, sự ấm áp, độ ẩm và không gian để phát triển — và ngay cả như vậy, hầu hết các không gian trong nhà cũng không thể cung cấp đủ ánh sáng hay diện tích để chúng lớn lên đúng cách, theo Parrish.

Với phong cách nhiệt đới tương tự và tán lá xanh tốt, cây hoa thiên điểu (bird of paradise) là một lựa chọn trong nhà tốt hơn nhiều. Cây này gọn gàng hơn, phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp và cần ít độ ẩm cũng như cắt tỉa hơn so với cây chuối.

6. Cây bàng Singapore (ficus lyrata)

“Cây bàng Singapore là cây trồng trong nhà mang tính biểu tượng, nhưng rất nhiều người gặp khó khăn trong việc giữ cho chúng khỏe mạnh,” Claire cho biết. “Chúng nhạy cảm với sự thay đổi ánh sáng và sẽ rụng rất nhiều lá để ‘bày tỏ sự không hài lòng’.”

Một lựa chọn tốt hơn là đa búp đỏ (Ficus elastica). Loại cây này thích nghi tốt hơn nhiều với môi trường trong nhà và có nhiều giống rất đẹp. “Hiện tại tôi rất thích giống ‘Belize’ hay còn gọi là ‘Ruby’, có lá pha màu hồng, và giống ‘Chloe’, với lá rộng và tròn hơn so với các loại khác,” Claire chia sẻ thêm.

7. Cây trúc đào (oleander)

Cây trúc đào có thể trông rất hấp dẫn với tán lá rậm rạp và hoa hình kèn, nhưng nó lại cực kỳ độc. Cây chứa các glycoside tim mạch, có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như nôn mửa, co giật hoặc thậm chí suy tim nếu bị ăn phải. Tệ hơn nữa, trúc đào còn thường xuyên rụng lá và hoa, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro khi trồng trong nhà.

Để có một lựa chọn cây ra hoa an toàn hơn, hãy thử hoa violet châu Phi (African violet) hoặc cây dứa cảnh (bromeliad). Cả hai đều không độc, dễ chăm sóc hơn và phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp mạnh.