Phụ nữ sau tuổi 30 thường nghĩ lão hóa là chuyện “xa vời”. Nhưng thực tế, từ sau 30 tuổi, collagen bắt đầu giảm khoảng 1% mỗi năm, nội tiết estrogen biến động, tốc độ trao đổi chất chậm lại. Nếu Tết lại thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên, da sạm đi, mỡ bụng tích nhanh và cơ thể mệt mỏi rõ rệt hơn.

Muốn chống lão hóa thật sự, không thể chờ đến 40 mới bắt đầu. Dưới đây là 7 điều phụ nữ sau 30 nên làm, nhất là dịp Tết dễ buông thả nhất.

1. Đừng ăn kiêng cực đoan để giảm cân

Sau 30 tuổi, nhịn ăn khắt khe chỉ khiến cơ thể giảm cơ, rối loạn chuyển hóa và tăng cortisol, hormone làm tích mỡ bụng và thúc đẩy lão hóa da. Cách bền vững hơn là ăn có ý thức: ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo không bão hòa như dầu oliu, hạt. Hạn chế đường tinh luyện, siro ngô, chất béo chuyển hóa.

Tết không cần “nhịn sạch”, chỉ cần ăn chậm, biết dừng trước khi quá no, bạn đã bảo vệ được vóc dáng và làn da.

2. Tự nấu ăn càng nhiều càng tốt

Sau 30 tuổi, gan và hệ tiêu hóa không còn “trâu bò” như thời 20. Tự nấu ăn giúp kiểm soát lượng dầu, muối, đường và chất phụ gia. Ăn ngoài thường nhiều muối và chất béo bão hòa, thúc đẩy viêm mạn tính – một trong những cơ chế chính của lão hóa sớm.

Ngay trong Tết, hãy xen kẽ mâm cỗ bằng những bữa nhẹ tự nấu, nhiều rau, ít chiên rán.

3. Bổ sung vitamin A dạng retinoid vào buổi tối

Axit retinoic là một dạng vitamin A đã được chứng minh giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ánh nắng làm phân hủy vitamin A, vì vậy nên dùng vào buổi tối.

Phụ nữ sau 30, nếu không chống nắng kỹ và không phục hồi da ban đêm, tốc độ lão hóa sẽ tăng nhanh gấp nhiều lần, nhất là khi thức khuya dịp Tết.

4. Ngủ đủ và ngủ đúng giờ

Ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm làm tăng cortisol, tăng viêm và giảm hormone tăng trưởng - yếu tố quan trọng cho tái tạo da và cơ. Thức khuya liên tục vài ngày Tết có thể khiến da xỉn màu, nổi mụn và tích mỡ nhanh hơn.

Cố gắng duy trì 7 đến 8 tiếng ngủ, đi ngủ trước 23 giờ càng tốt. Làm đẹp sau 30 bắt đầu từ giấc ngủ.

5. Bôi kem chống nắng mỗi ngày

Tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da sớm do phá hủy collagen và elastin. Kem chống nắng SPF 30 cho mặt và tay giúp giảm nếp nhăn và đốm nâu rõ rệt theo thời gian.

Bạn vẫn nên phơi nắng nhẹ khoảng 15 đến 20 phút vào buổi sáng để tổng hợp vitamin D, nhưng tránh nắng gắt giữa trưa.

6. Thiền hoặc yoga để giảm viêm

Căng thẳng mạn tính làm tăng phản ứng viêm toàn thân, ảnh hưởng đến da, tim mạch và não bộ. Thiền giúp ổn định hệ thần kinh, giảm lo âu và bảo vệ chức năng nhận thức. Yoga vừa cải thiện độ dẻo dai, vừa hạ huyết áp và giảm stress.

Sau 30, chống lão hóa không chỉ là da, mà là hệ thần kinh và nội tiết.

7. Luyện tập giữ thăng bằng và tăng cơ

Khối lượng cơ bắt đầu giảm dần sau 30 tuổi. Mất cơ đồng nghĩa giảm chuyển hóa và tăng nguy cơ gãy xương sau này. Tập các bài giữ thăng bằng, tăng sức mạnh cơ và phối hợp vận động giúp duy trì mật độ xương, giảm té ngã khi lớn tuổi.

Yoga, plank, squat, bài tập một chân… đều rất hiệu quả.

Tết là thời điểm dễ thức khuya, ăn bừa bãi và bỏ tập. Nhưng chính lúc này, cơ thể sau 30 càng nhạy cảm với viêm, tích mỡ và rối loạn nội tiết. Lão hóa không đến trong một đêm, nhưng nó tăng tốc khi ta chủ quan.

Muốn da đẹp, dáng gọn và đầu óc minh mẫn lâu dài, đừng lười ngay từ hôm nay.

Nguồn và ảnh: Ifeng, Top Beauty