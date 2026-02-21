Nam giới "tự xử" nhiều làm teo "cậu nhỏ"? Bác sĩ vạch trần sự thật và khuyên làm 4 điều để cải thiện

Những lời truyền miệng, thông tin tin internet rằng "tự xử" nhiều sẽ khiến kích thuớc cơ quan sinh dục ở nam giới ngày càng teo nhỏ lại và ảnh hưởng chức năng "chuyện ấy". Điều này khiến không ít người hoang mang, lo lắng hoặc bán tín bán nghi. Hôm nay bác sĩ tiết niệu Chu Hsin-cheng (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ cho chúng ta biết sự thật!

"Tự xử" nhiều có làm teo "cậu nhỏ"?

Theo bác sĩ Chu Hsin-cheng, tần suất "tự xử" không quyết định kích thước dương vật. Kích thước chủ yếu do yếu tố di truyền và quá trình phát triển hormone ở tuổi dậy thì. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy "tự xử" khiến dương vật nhỏ đi vĩnh viễn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu "tự xử" quá mức kèm theo thiếu ngủ, stress, lối sống ít vận động, nam giới có thể cảm thấy "cậu nhỏ" kém cương hơn. Khi độ cương không đạt tối đa, nhiều người lầm tưởng rằng dương vật đã "teo" lại.

Thực chất, đây là vấn đề về chất lượng cương cứng, không phải kích thước thật sự bị giảm. Ngoài ra, việc "tự xử" quá dày đặc có thể gây mệt mỏi, giảm hưng phấn tạm thời trong "chuyện ấy" do hệ thần kinh và hormone chưa kịp phục hồi. Nhưng điều này không đồng nghĩa với tổn thương vĩnh viễn.

4 điều nam giới nên làm vì tốt cho "cậu nhỏ"

Bác sĩ Chu Hsin-cheng nhắc lại, kích thước của cơ quan sinh dục nam là bẩm sinh và rất khó thay đổi mà không can thiệp y khoa. Tuy nhiên, khả năng cương cứng hay chức năng tình dục thì hoàn toàn có thể cải thiện. Chưa kể, không ít nam giới bị teo nhỏ tạm thời hoặc rối loạn cương cứng, dẫn tới khó đạt kích thước cực hạn khi làm "chuyện ấy", và điều này cũng có thể được cải thiện.

Cách cảo thiện đơn giản, ít tốn kém nhưng hiệu quả nhất là làm 4 việc:

1. Tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý

Vận động đều đặn giúp tăng tuần hoàn máu. Dòng máu tốt hơn đồng nghĩa với khả năng cương mạnh và bền hơn. Béo phì và ít vận động là yếu tố nguy cơ lớn của rối loạn cương.

Ảnh minh họa

2. Tập Kegel đúng cách

Các bài tập cơ sàn chậu giúp tăng kiểm soát xuất tinh và hỗ trợ độ cương của thể hang. Khi cơ sàn chậu khỏe, hiệu suất trong "chuyện ấy" cũng cải thiện rõ rệt.

3. Ăn uống hỗ trợ testosterone

Bổ sung thực phẩm giàu protein, kẽm và Omega 3 như trứng, cá, đậu, hải sản giúp duy trì nồng độ testosterone ổn định. Testosterone là hormone then chốt ảnh hưởng đến ham muốn và chất lượng cương.

Ảnh minh họa

4. Giữ tâm lý tự tin, giảm áp lực

Áp lực về kích thước hoặc so sánh với người khác có thể làm giảm tự tin, từ đó ảnh hưởng đến "chuyện ấy". Căng thẳng kéo dài còn làm tăng cortisol, hormone có thể ức chế testosterone.

Khi nào cần đi khám?

Nếu nam giới nhận thấy giảm cương kéo dài, đau khi cương, cong dương vật bất thường hoặc suy giảm ham muốn rõ rệt, nên khám chuyên khoa tiết niệu để loại trừ rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý mạch máu.

Bác sĩ Chu Hsin-cheng nhấn mạnh: "Kích thước không phải yếu tố quyết định tất cả. Điều quan trọng nhất là sức khỏe và sự tự tin". "Tự xử" không làm teo "cậu nhỏ". Điều ảnh hưởng nhiều hơn đến phong độ trong "chuyện ấy" chính là lối sống, hormone và tâm lý. Thay vì lo lắng vì tin đồn, nam giới nên tập trung chăm sóc sức khỏe tổng thể để duy trì bản lĩnh lâu dài.

Nguồn và ảnh: HK01, Top 1 Health