Mới đây, YouNet Media - đơn vị truyền thông chuyên đo lường chỉ số thảo luận mạng xã hội vừa công bố danh sách SocialTrend Reply 2024. Đây là BXH nhìn lại các chủ đề sôi động nhất, thu hút nhiều thảo luận nhất trên các nền tảng MXH 2024 trong các lĩnh vực: Chương trình giải trí, âm nhạc, phim ảnh, social slangs, ăn uống,...

Dữ liệu được thống kê từ các bài viết, bình luận công khai trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Online News… và đo lường bởi Nền tảng SocialTrend – Nền tảng đo lường các chủ đề nóng trên MXH. Đơn vị đo lường đã lược bỏ các nội dung có ảnh hưởng tiêu cực. Thời gian đo lường được tính trong khoảng 1/1/2024 – 25/11/2024.

Top 10 chủ đề âm nhạc hot nhất MXH Việt Nam 2024

Đáng chú ý, ở mảng âm nhạc, sự đổ bộ của 2 show Anh Trai được phủ sóng thông qua 2 chuỗi concert "làm mưa làm gió" nửa cuối năm 2024. Nhưng, dù chiếm sóng mọi ngóc ngách MXH năm qua, thì concert 2 show Anh Trai vẫn "về sau" 1 cái tên. Không ai khác chính là Sơn Tùng M-TP với MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Bản hit đưa Sơn Tùng trở lại ngôi vương Vpop năm 2024 thu hút gần 2.1 triệu lượt thảo luận, vượt qua chủ đề âm nhạc về nhì là concert Anh Trai Say Hi có 1.47 triệu lượt thảo luận.

Sơn Tùng M-TP dẫn đầu xu hướng MXH mảng âm nhạc

Vượt qua chủ đề concert Anh Trai Say Hi

và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Ở vị trí thứ 3, Sơn Tùng tiếp tục vượt qua concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với 1.25 triệu lượt thảo luận cho MV Chúng Ta Của Tương Lai. Concert Chông Gai thu về hơn 656 nghìn lượt thảo luận. Ngoài ra, GENfest 2024, MV Nâng Chén Tiêu Sầu - Bích Phương và MV Thiên Lý Ơi - J97 cũng lần lượt lọt top 10 với thứ hạng #6, #8, #10.

J97 và Thiên Lý Ơi lọt top 10 SocialTrend mảng âm nhạc năm 2024

Năm nay, chỉ có 2 chủ đề Kpop lọt top 10 bảng SocialTrend mảng âm nhạc tại Việt Nam, gồm MV APT. của Rosé - Bruno Mars (#5) và MAMA 2024 , điểm nhấn là màn trở lại của ông hoàng G-Dragon (#7). Album The Tortured Poets Department - Taylor Swift là album US-UK duy nhất lọt top 10 xu hướng MXH Việt Nam mảng âm nhạc ở vị trí #9.

Siêu hit của Rosé và Bruno Mars gây bão MXH Việt

G-Dragon đại náo MAMA 2024 biến lễ trao giải thành chủ đề hot

Album The Tortured Poets Department - Taylor Swift vô cùng hot ở Việt Nam

Dù concert 2 show Anh Trai về sau ở mảng âm nhạc, nhưng trong bảng chung các chủ đề MXH năm nay, 2 show Anh Trai vẫn giữ vị trí #1 và #3. Anh Trai Say Hi dẫn đầu với hơn 12.7 triệu lượt thảo luận. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xếp #3 với 5.8 triệu lượt thảo luận. Gapsize giữa 2 chương trình gây choáng vì cách biệt quá lớn, cho thấy Anh Trai Say Hi hoàn toàn chiếm trọn xu hướng giới trẻ.