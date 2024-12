Sáng 17/12, các SUNDAYs - FC HIEUTHUHAI được phen hân hoan với thành tích mới cực khủng của thần tượng. Trên nền tảng Spotify, HIEUTHUHAI đã chính thức đạt cột mốc 2 triệu người nghe hàng tháng (monthly listeners).

Chỉ số Monthly Listener (người nghe độc nhất) là chỉ số cho biết có bao nhiêu tài khoản riêng biệt đã nghe nhạc của một nghệ sĩ Spotify, dao động theo mỗi thời điểm, tăng vọt khi có nhiều tài khoản truy cập - nghe nhạc của nghệ sĩ. Từ lâu chỉ số này đã trở thành thước đo cho mức độ nổi tiếng, thành công của một nghệ sẽ trên nền tảng streaming lớn nhất thế giới.

HIEUTHUHAI đã chính thức đạt cột mốc 2 triệu người nghe hàng tháng (monthly listeners) trên Spotify

Tại Việt Nam, không phải ai cũng có thể đạt đến cột mốc 2 triệu monthly listeners. Vì lý do này, cột mốc này càng trở nên ý nghĩa với FC HIEUTHUHAI. Song, bài đăng ăn mừng thành tích trên fanpage HIEUTHUHAI lại gây nên tranh cãi trái chiều vì một chi tiết.

Cụ thể, fanpage HIEUTHUHAI chia sẻ: "Chưa đến Noel mà lại nhận được quà to quá to rồi gia đình mình ơi. HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc 2.000.000 Montly Listeners on Spotify; Cả nhà mình năm nay làm việc hăng say năng nổ quá, năm sau ráng cùng nhau vượt mức KPI hơn nữa nhá".

Bài đăng của fanpage HIEUTHUHAI

Ekip HIEUTHUHAI gọi anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt mốc 2 triệu monthly listeners trên Spotify. Nhưng trong thực tế, HIEUTHUHAI không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên làm được điều này. Tháng 1/2023, Hoàng Thuỳ Linh đã đạt cột mốc kể trên, nhờ sức nóng từ album Link. Tháng 7/2024, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt thứ hai đạt mốc 2 triệu monthly listeners, nhờ bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Ngoài ra, Sơn Tùng còn tiến đến mốc 2,1 triệu, thiết lập kỷ lục cao nhất Vpop chưa ai phá vỡ.

Tháng 1/2023, Hoàng Thuỳ Linh là nghệ sĩ Việt đầu tiên có 2 triệu người nghe hàng tháng nhờ sức nóng từ album Link

Tháng 7/2024, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt thứ hai đạt mốc 2 triệu monthly listeners, nhờ bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau

Bản thân thành tích của HIEUTHUHAI rất xuất sắc. Nhưng việc ekip HIEUTHUHAI nhầm lẫn kỷ lục này sẽ "châm ngòi" cuộc chiến mới. Dần dà, đã bắt đầu có ý kiến tấn công HIEUTHUHAI. Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ "la ó" yêu cầu ekip chỉnh sửa thông tin gây hiểu lầm.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ "la ó" yêu cầu ekip chỉnh sửa thông tin gây hiểu lầm

Không lâu sau đó, fanpage HIEUTHUHAI lên tiếng đính chính thông tin: "Xin lỗi cả nhà nhận được thông tin hơi chưa chính xác một chút, sửa rồi nhen. Dù gì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều".

Fanpage HIEUTHUHAI đính chính thông tin