Tối 4/12, Spotify công bố Wrapped 2024 - tính năng được người dùng nền tảng chờ đợi nhất trong năm. Wrapped là phiên bản tổng hợp được cá nhân hoá cho mỗi người dùng, thống kê đầy đủ thời gian nghe, nghệ sĩ và sản phẩm yêu thích. Từ đó, sẽ có thống kê cho từng khu vực/ thị trường.

HIEUTHUHAI dẫn đầu nghệ sĩ Việt trên Spotify 2024

Năm qua, với sự bùng nổ qua chương trình thực tế Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI vươn lên dẫn đầu lứa nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam. Văn hoá thần tượng chuyển dịch mạnh mẽ, nam rapper cũng là người có fandom phát triển nhất, nhiều cách thức ủng hộ từ Kpop được fan HIEUTHUHAI áp dụng để quảng bá cho thần tượng, trong đó có cả cày stream, tăng hạng trên các nền tảng nhạc số. Do đó, không khó hiểu khi HIEUTHUHAI dẫn đầu top nghệ sĩ trên Spotify Việt Nam 2024.

Nghệ sĩ năm 2024 tại Việt Nam

HIEUTHUHAI dẫn đầu ở cả bảng chung lẫn riêng của Spotify Việt Nam

Đáng chú ý, nam rapper dẫn đầu ở cả bảng chung "Top Nghệ sĩ năm 2024 tại Việt Nam" (mọi nghệ sĩ on top ở thị trường Việt) và cả bảng riêng "Top Nghệ sĩ Việt Nam" (chỉ tính nghệ sĩ Việt). Theo đó, HIEUTHUHAI "soán ngôi" em út nhóm nhạc toàn cầu BTS Jung Kook. Năm 2023, Jung Kook là nghệ sĩ top 1 tại Việt Nam. Sơn Tùng M-TP xếp thứ 3 ở bảng riêng Nghệ sĩ Việt, sau HIEUTHUHAI và tlinh, xếp thứ 4 ở bảng chung, sau HIEUTHUHAI, Jung Kook và tlinh.

Jung Kook dẫn đầu năm 2023, nay "nhường ngôi" cho HIEUTHUHAI

Sơn Tùng xếp hạng #4 trong bảng chung

tlinh là nghệ sĩ nữ có thứ hạng cao nhất Spotify Việt Nam, cũng là nghệ sĩ nữ duy nhất góp mặt trong top 5 cả 2 BXH nghệ sĩ. Ngoài ra, trong Top 10 Nghệ sĩ năm 2024 tại Việt Nam, còn có các đại diện nổi bật về mảng stream như Wren Evans, Vũ., Low G, MCK,... Taylor Swift là ngôi sao Âu Mỹ duy nhất lọt top 10 tại Việt Nam.

tlinh là nghệ sĩ nữ có thứ hạng cao nhất - #3 bảng chung và #2 bảng nghệ sĩ Việt

Top 5 Nghệ sĩ hàng đầu Spotify Việt Nam 2024 (bảng chung toàn bộ nghệ sĩ): 1. HIEUTHUHAI 2. Jung Kook 3. tlinh 4. Sơn Tùng M-TP 5. Low G

Top 5 Nghệ sĩ Việt 2024 (bảng riêng nghệ sĩ Việt):

1. HIEUTHUHAI 2. tlinh 3. Sơn Tùng M-TP 4. Low G 5. Wren Evans

Sao Kpop chiếm trọn top 5 bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam, Sơn Tùng - Wren Evans lần lượt xếp sau

Dù HIEUTHUHAI là nghệ sĩ được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024, nhưng bài hát được stream nhiều nhất lại thuộc về Jung Kook với bản hit mùa hè 2023 - Seven . Bên cạnh đó, Jung Kook còn chiếm top 2 trong BXH Bài hát với Standing Next To You , xếp #3 là Who - Jimin, #4 On The Ground - Rosé, #5 Love Me Again - V. Như vậy, top 5 bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024 vẫn thuộc về 2 nhóm nhạc hàng đầu BTS và BLACKPINK.

Top 5 bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024 thuộc về thành viên 2 nhóm nhạc hàng đầu BTS và BLACKPINK

Seven vẫn là ca khúc được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024

Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng xếp #6 trong top bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024. Xếp sau Sơn Tùng là Từng Quen - Wren Evans ở hạng #7. Với kết quả này, Sơn Tùng và Wren Evans là chủ nhân 2 ca khúc nhạc Việt được stream nhiều nhất Spotify 2024. Ngoài ra, top 10 bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024 còn có Những Lời Hứa Bỏ Quên - Vũ. (#8); Sau Cơn Mưa - CoolKid, RHYDER (#9) và Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz (#10).

Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng xếp #6 trong top bài hát được stream nhiều nhất Spotify Việt Nam 2024