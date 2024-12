Loạt concert làm nên lịch sử

Mùa hè 2024, làng nhạc chao đảo trước sự đổ bộ của 2 show truyền hình thực tế cho các nghệ sĩ nam: Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không chỉ dừng lại ở quy mô gameshow, 2 chương trình Anh Trai còn thúc đẩy thị trường nhạc Việt chuyển biến cực mạnh - nhất là làm sống dậy làn sóng “đu thần tượng nội địa”.

Văn hoá thần tượng vốn không xa lạ với khán giả Việt. Nhiều năm nay, cộng đồng fan nghệ sĩ quốc tế - đặc biệt là Kpop đã sớm nở rộ tại Việt Nam. Nhưng đây là lần đầu tiên, tệp fan quốc tế này chú ý đến nghệ sĩ Việt và ủng hộ nghệ sĩ Việt theo cách thức bài bản không kém các nền giải trí lớn mạnh.

Concert Anh Trai Say Hi

... và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tổ chức cùng ngày 19/10 tại TP.HCM

Đón đầu nhu cầu người hâm mộ, NSX 2 show Anh Trai “hiện thực hoá” chương trình thực tế thành concert quy mô. Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, thị trường concert Việt liên tục nổi bão với chuỗi concert từ 2 show Anh Trai, gồm 4 đêm diễn của Anh Trai Say Hi và 2 đêm diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tổ chức ở cả 2 đầu cầu TP.HCM và Hà Nội, concert nào của 2 show Anh Trai cũng “cháy vé” với hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Mới đây nhất, concert Anh Trai Say Hi chiếm đóng 2 đêm tại “thánh địa” Mỹ Đình - giấc mơ liveshow của mọi nghệ sĩ Việt. Theo công bố từ trang phân phối vé Ticketbox, 2 đêm concert Anh Trai Say Hi thành công thu hút 90 nghìn khán giả - con số chưa từng thấy cho 1 sự kiện âm nhạc tại Việt Nam.

Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thu hút 130 nghìn lượt khách ghé thăm Ocean Park 3 Hưng Yên - địa điểm tổ chức concert. Nhìn biển lightstick bùng nổ của 6 đêm concert 2 show Anh Trai, khán giả không khỏi choáng ngợp và tự hào trước sự phát triển của thị trường giải trí Việt.

Loạt concert này đã làm nên lịch sử nhạc Việt. Cả hai concert Anh Trai đều có giá vé linh động từ vài trăm nghìn đến 10 triệu đồng, đa dạng sự lựa chọn và đương nhiên không phải con số nhỏ. Khán giả chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ để mua vé “đi đu thần tượng nội địa”. Vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hưng Yên sold-out chỉ trong 40 phút kể từ khi mở bán. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi lấp đầy 2 đêm diễn Mỹ Đình. Bấy nhiêu đủ chứng minh sức mua khán giả Việt không hề nhỏ.

Fan Việt yêu thần tượng Việt, tìm hiểu văn hoá truyền thống dân tộc

Đổi lại, NSX Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không tiếc tiền đầu tư cho chất lượng sân khấu, loa đài, ánh sáng chuẩn đẳng cấp quốc tế. Nghệ sĩ Việt có cơ hội biểu diễn trước đám đông hàng chục nghìn khán giả - điều mà sẽ rất khó hiện thực hoá nếu không có sân chơi Anh Trai kết nối thành khối sức mạnh chung. Mang loạt stage gây sốt từ chương trình ra đời thực, các Anh Trai - Anh Tài biểu diễn bằng 100% công lực, đưa đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi người một vẻ, đều toả sáng “đỉnh nóc", aura sân khấu không thua gì sao thế giới.

Cảm giác nghe nhạc Việt, thần tượng nói tiếng Việt, không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào là cảm giác tuyệt vời khó tả

Và có một điều mà không thể tìm thấy ở các concert quy mô của sao quốc tế - là thần tượng giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt. Cảm giác nghe nhạc Việt, thần tượng nói tiếng Việt, không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào là cảm giác tuyệt vời khó tả. Chính những điều này đã đưa đến dư vị không thể phai, cho những khán giả có cơ hội trực tiếp hoà mình trong các đêm diễn vừa qua.

Những hình ảnh chưa từng thấy: Fan chi hàng tỷ đồng quảng bá thần tượng, biển người chờ nghệ sĩ gây choáng

Đi cùng với loạt đêm diễn quy mô hàng chục nghìn người là các hoạt động kèm theo của FC Việt, sôi nổi không kém bất kỳ fandom lớn mạnh nào trên thế giới. Trước khi trình diễn tại SVĐ Mỹ Đình, 30 Anh Trai của chương trình Say Hi có dịp gặp gỡ, giao lưu với khán giả Thủ đô trong 3 ngày 4 - 7/12. Sự đổ bộ của các Anh Trai làm đường phố Hà Nội tắc nghẽn, fan nô nức tập trung tại các địa điểm công khai để gặp gỡ thần tượng. Ấn tượng nhất phải kể đến loạt project quảng bá cho các Anh Trai ngay trước thềm concert Mỹ Đình.

Hình ảnh chưa từng có với các sao Việt, 30 Anh Trai phủ kín fan tại Hà Nội

Các Anh Trai giữa vòng vây fan tại Mỹ Đình

Photobooth siêu xịn, đậm bản sắc xứ Huế fan dành cho Quang Hùng MasterD

Xứng danh đỉnh lưu Vpop, FC HIEUTHUHAI gây chú ý khi triển khai loạt dự án quảng bá “thơm mùi tiền”. Tiêu biểu là diễu hành 4 siêu xe trang trí banner hình ảnh thần tượng, chạy qua các tuyến phố lớn tại Hà Nội, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Song song đó, các photo booth được đầu tư công phu, đạt chuẩn thẩm mỹ cao, mang đến không gian check-in hiện đại cho fan.

Roadshow toàn siêu xe của FC HIEUTHUHAI

Nhóm MOPIUS với 4 Anh Trai cực hot là JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKING được fan đầu tư project debut đầy hoành tráng

Nhóm MOPIUS với 4 Anh Trai cực hot là JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKING được fan đầu tư project debut đầy hoành tráng. MV Làn Ưu Tiên của nhóm được fan tích cực cày view, hỗ trợ thêm bằng chiến dịch quảng cáo LED tại các tòa nhà lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Các hoạt động độc đáo như thả khinh khí cầu và phát quà tại khu vực concert giúp các Anh Trai thêm phần ghi điểm trong mắt công chúng.

RHYDER cùng Captain được chạy LED ở Hàn Quốc

RHYDER, Captain Boy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ qua dự án màn hình LED Indoor tại Hàn Quốc mà còn nhiều màn hình LED khủng tại các tòa nhà dọc đường Nguyễn Chí Thanh, cùng xe bus quảng bá hình ảnh chạy khắp Thủ đô. Đức Phúc và Erik tiếp nối với dự án food truck độc đáo, kết hợp màn hình LED hiện đại để vừa quảng bá thần tượng, vừa tạo trải nghiệm thú vị cho công chúng. Trong khi Anh Tú Atus phủ sóng LED tại cả Hà Nội và TP.HCM, kết hợp hàng loạt điểm check-in nổi bật, nâng cao độ nhận diện nghệ sĩ.

Foodtruck của FC Anh Tú Atus

Các Anh Tài của Chông Gai cũng không hề kém cạnh. Ngày tổ chức concert D-2, tại Vinhome Ocean Park 3, hơn 54 booth được dựng lên để quảng bá cho các nghệ sĩ, gần gấp đôi so với ngày đầu tiên. Các booth FC, booth văn hóa được đầu tư công phu với cảm hứng lấy từ những giá trị truyền thống như nón quai thao, trống cơm, làng nghề hương và cổng làng Việt cổ… đã tạo nên một không gian đậm đà bản sắc Việt.

Photobooth dành riêng cho NSND Tự Long với loạt hình ảnh đậm chất truyền thống, đề cao tính thẩm mỹ

Song song đó, hơn 50 dự án LED với hơn 100 màn hình được triển khai khắp Hà Nội, Hưng Yên và các khu vực lân cận. Những điểm check-in nổi bật như Tràng Tiền Plaza, Royal City, và Vincom Bà Triệu đều được trang bị màn hình LED, góp phần làm sôi động không khí concert.

Fan chi mạnh tay treo LED cho các Anh Tài

Hoạt động quảng bá còn mở rộng với các xe buýt hai tầng, roadshow, và hệ thống xe đưa đón fan từ nội thành Hà Nội đến khu vực concert. Hàng nghìn cờ phướn được treo dọc các tuyến đường lớn, trong khi những màn hình lớn tại SkyLED Thủ Thiêm hay Sun Wheel Đà Nẵng trình chiếu hình ảnh nghệ sĩ và thông điệp chào mừng fan, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Các “phú bà” FC SOOBIN còn mời cả masterchef Việt Phạm Tuấn Hải đến chuẩn bị thức ăn cho 33 anh tài

LED của SOOBIN tại New York, Mỹ

Các “phú bà” FC SOOBIN còn mời cả masterchef Việt Phạm Tuấn Hải đến chuẩn bị thức ăn cho 33 anh tài, 12 nhân viên âm thanh, ánh sáng và stylist với thực đơn thượng hạng, đắt đỏ. Bên cạnh đó còn 1 thực đơn thức ăn nhanh cho 200 nhân viên ekip. Theo thống kê từ fanclub Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tổng số tiền donate cho hơn 60 dự án hỗ trợ 33 nghệ sĩ đã lên đến hàng tỷ đồng chưa bao gồm hàng chục dự án khác do fanclub tự chi mà không cần qua hình thức donate.



Bên cạnh các đêm concert cháy vé, nhiều nghệ sĩ từ 2 chương trình cũng tạo dấu ấn riêng với loạt sự kiện fan-meeting, minishow bán vé “đắt như tôm tươi”. Điển hình như các Anh Tài Neko Lê, Duy Khánh, SOOBIN, nhà Chín Muồi của show Chông Gai,... “tẩu tán” vé fan-meeting thần tốc. Quang Hùng MasterD nhận về cả “núi quà” sau những buổi fan-meeting quy mô cả nghìn người. RHYDER tổ chức minishow đầu tiên ở tuổi 24, đánh dấu hành trình rực rỡ với gần 3000 nghìn fan.

SOOBIN tại fan-meeting

Minishow đầu tiên của RHYDER

Văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt phát triển rực rỡ sau 2 show Anh Trai, đặt ra vô vàn cơ hội và thách thức cho thị trường giải trí Việt. Khán giả Việt yêu nghệ sĩ Việt. Điều này chính là động lực lớn cho các nghệ sĩ trau dồi, đầu tư chỉn chu cho sản phẩm của bản thân. Nhiều nghệ sĩ tài năng chớp được cơ hội toả sáng, tạo đà thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí Việt phát triển.

Hạng mục mới của WeChoice Awards 2024 - BFF - Best Fandom Forever thuộc hạng mục Gen Z Area

Ngoài những hạng mục đã quen thuộc với cộng đồng, năm nay WeChoice Awards còn đem đến nhiều cái tên mới toanh. Một trong những ẩn số thú vị nhất chính là BFF - Best Fandom Forever thuộc hạng mục Gen Z Area.

Giải thưởng này nhằm vinh danh các fandom chính thức của nghệ sĩ Việt có hoạt động sôi nổi và đóng góp vào sự phát triển văn hóa thần tượng của nền giải trí Việt trong năm 2024. Đây không chỉ là niềm tự hào của fan lẫn thần tượng, chứng minh sự gắn kết đặc biệt giữa nghệ sĩ và fandom mà còn cho thấy hoạt động của fandom Việt ngày càng văn minh, chuyên nghiệp và không thua kém cộng đồng fan quốc tế.

Đặc biệt hơn, BFF - Best Fandom Forever còn là giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam vinh danh đóng góp của các fandom Việt và văn hoá support idol quốc nội với nền giải trí trong nước.

Ngày 17/12 vừa qua, cổng đề cử của Best Fandom Forever đã chính thức được mở. Thời gian gửi đề cử kéo dài từ ngày 17/12 đến ngày 24/12/2024.

Timeline và các hoạt động chính thức của Best Fandom Forever

Bạn thấy fandom nào xứng đáng với vị trí Best Fandom Forever nhất? Hãy đề cử đến WeChoice Awards những fandom chính thức được nghệ sĩ công nhận có hoạt động nổi bật nhất năm 2024 theo cách dưới đây.

