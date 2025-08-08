6 cô gái diện đồ trên mức nhạy cảm khiến vấn nạn của BLACKPINK sôi sục

KATSEYE - nhóm nhạc nữ đa quốc tịch với đội hình 6 thành viên đến từ 4 quốc gia: Mỹ, Thụy Sĩ, Philippines, Hàn Quốc đang tạo được sức hút mạnh mẽ nhờ visual nổi bật, cá tính rõ ràng và nền tảng thực lực. Vào ngày 4/8 vừa qua, KATSEYE đã có màn chào sân đầy ấn tượng tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago 2025, một trong những lễ hội âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ. Màn trình diễn nhanh chóng viral khi girlgroup nội lực "đốt cháy" sân khấu không chỉ bằng âm nhạc mà còn là visual "bỏng mắt".

Màn trình diễn đang gây sốt của nhóm nữ nhà HYBE (Nguồn X).

Cách 6 cô gái diện đồng phục đỏ với những đường cắt xẻ táo bạo, độ ngắn của quần và váy thuộc hàng táo bạo bậc nhất khi lên đến quá nửa vòng 3 là 1 trong những lý do màn trình diễn của họ được mổ xẻ trong nhiều khía cạnh sau khi rời sân khấu. Với 2/3 thành viên là người mang dòng máu Âu Mỹ, chẳng trách KATSEYE không ngại dành tặng đám đông khán giả những màn twerking hot 1000 độ.

Ngay khi những khung hình này được lan truyền rộng khắp, KATSEYE nhanh chóng bị đặt lên bàn cân so sánh với BLACKPINK - nhóm nữ đình đám cũng đang có tour diễn gặp lắm tranh cãi trong khoản mặc ngắn. Netizen cho rằng đâu đó có sự bất công ở đây khi BLACKPINK nói chung và Lisa nói riêng luôn bị soi mói, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Trong khi đó, bằng chứng sống là KATSEYE lại được hò reo dù phô phang còn hơn thế nữa.

"Thế mà Lisa mặc thì lại dè bỉu nâng cao quan điểm?", "Xem video này lại nhớ đến mấy bài trách Lisa ăn mặc táo bạo, phản cảm, idol khác mặc thì phá cách, khoe cá tính. Sao tiêu chuẩn kép dữ vậy." - là những bình luận bênh vực mà fan BLACKPINK dành cho thần tượng.

Mặt khác, cư dân mạng cho rằng bởi vì KATSEYE không phải là nhóm nhạc được định hướng là thần tượng Kpop, cho nên không thể so sánh họ với BLACKPINK - 4 cô gái vẫn đứng dưới áp lực từ việc xuất thân là nhóm nhạc Hàn Quốc.

World tour DEADLINE trở lại sau 2 năm người hâm mộ mòn mỏi chờ đợi BLACKPINK tái xuất. Nhưng kể từ khi tour diễn bắt đầu, 4 ngôi sao đình đám liên tục vướng tranh cãi về trang phục gợi cảm trên mức cần thiết. Tâm điểm của chỉ trích gọi tên Lisa và Jennie. Ngay sau đó, Rosé là cái tên tiếp theo bị rơi vào tầm ngắm với tình huống tương tự. Câu chuyện những chiếc quần siêu ngắn của BLACKPINK cứ thế vô tình được xem là một vấn nạn, kéo theo liên tiếp các tranh cãi không có điểm dừng.