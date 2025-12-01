6 bất thường ở bàn tay đang ám chỉ lượng đường trong máu vượt ngưỡng an toàn, tiếc là rất ít người để ý!

Bệnh tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa chóng mặt, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và thường chỉ được phát hiện muộn khi đã có tổn thương nghiêm trọng. Trong khi đó, cơ thể luôn gửi đi những tín hiệu cảnh báo sớm, đặc biệt là ở bàn tay - nơi được coi là bản đồ phản chiếu sức khỏe.

Người thông minh sẽ không bỏ lỡ những dấu hiệu bất thường tinh vi này. Nếu bàn tay bỗng nhiên xuất hiện 6 biểu hiện dưới đây, đó chính là lời cảnh báo đanh thép rằng lượng đường trong máu bạn đã vượt ngưỡng an toàn, cần phải kiểm tra sức khỏe ngay lập tức:

1. Tê bì ngón tay không rõ nguyên nhân

Ảnh minh họa

Tê bì ngón tay thông thường có thể do ngủ sai tư thế hoặc áp lực bên ngoài, nhưng nếu bạn thường xuyên bị tê ngón tay mà không rõ nguyên do, không thuyên giảm khi vận động, hãy cảnh giác. Lượng đường trong máu cao liên tục có thể âm thầm làm tổn thương các mạch máu và các dây thần kinh ở bàn tay, gây ra hiện tượng tê bì. Khi tình trạng tệ hơn, việc thiếu oxy và máu nuôi dưỡng có thể dẫn đến ngứa ran, mất cảm giác tạm thời ở tay và chân.

2. Ngứa ran và khô da mu bàn tay

Lượng đường trong máu cao làm giảm khả năng bài tiết của tuyến mồ hôi, khiến da bị khô, ngứa ngáy, phổ biến nhất là ở mu bàn tay và cánh tay. Hơn nữa, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của da ở bệnh nhân tiểu đường yếu hơn nên dễ bị nhiễm nấm mốc hoặc vi khuẩn gây viêm da, gây ngứa kéo dài. Tình trạng này có thể lan rộng khắp cơ thể nếu bệnh không được kiểm soát.

3. Dễ bị thương và vết thương khó lành

Ảnh minh họa

Thông thường, vết thương nhỏ trên tay có thể lành trong khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu bạn có vết thương trên tay và nó không lành sau 2 tuần, cần kiểm tra mức đường huyết ngay. Đường huyết tăng cao dai dẳng sẽ làm chậm lưu thông máu, giảm khả năng kết tập tiểu cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục của vết thương. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự suy giảm chức năng mạch máu do đường.

4. Sưng tấy mu bàn tay

Sưng tấy mu bàn tay, còn được gọi là sưng hình nhẫn (với các u hạt to bằng móng tay), đi kèm với da tay thô ráp, xỉn màu, có thể là dấu hiệu khi lượng đường trong máu lên xuống thất thường hoặc mắc bệnh tiểu đường. Y học gọi đây là u hạt hình nhẫn (Granuloma Annulare), một tình trạng da liễu thường xuất hiện ở những bệnh nhân có sự rối loạn chuyển hóa glucose.

5. Móng tay chuyển sang màu vàng

Nếu bạn thấy móng tay bỗng nhiên chuyển sang màu vàng và không thể tẩy được dù làm sạch bằng cách nào, hãy nghĩ đến việc đo đường huyết. Lượng đường trong máu tăng cao sẽ làm rối loạn quá trình lưu thông máu và gây tắc nghẽn, từ đó khiến móng tay bị chuyển màu bất thường. Hiện tượng này thường đi kèm với móng tay yếu hoặc giòn hơn, rất dễ bị gãy.

6. Xuất hiện các vết lõm ngang móng tay

Ở người khỏe mạnh, móng tay sẽ hồng hào và nhẵn mịn. Nhưng nếu lượng đường trong máu cao, có thể xuất hiện các vết hằn hoặc rãnh chạy ngang trên móng tay, được y học gọi là đường Beau. Điểm khác biệt của dấu hiệu này do đường huyết gây ra là chúng thường xuất hiện trên móng của cả hai bàn tay, không đều nhau và không có màu sắc đặc biệt.

Ảnh minh họa

Các dấu hiệu cần lưu ý khác của bệnh tiểu đường

- Khát nước liên tục và dữ dội: Cơ thể cố gắng đẩy lượng đường dư thừa ra ngoài qua nước tiểu, dẫn đến tình trạng mất nước và cảm giác khát không ngừng.

- Đi tiểu thường xuyên (đặc biệt vào ban đêm): Lượng đường dư thừa kéo nước ra khỏi mô, khiến thận phải làm việc quá tải và tăng tần suất đi tiểu.

- Thèm ăn, nhanh đói: Mặc dù ăn nhiều nhưng tế bào không thể hấp thụ glucose để tạo năng lượng, khiến cơ thể luôn cảm thấy đói.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Do cơ thể bắt đầu phân hủy cơ và mỡ để tìm nguồn năng lượng thay thế khi glucose không thể đi vào tế bào.

- Mắt nhìn mờ: Lượng đường cao làm thay đổi chất lỏng trong mắt, khiến thủy tinh thể bị sưng lên, làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của mắt.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Aboluowang