6 bài hát đạt "Perfect All-Kill" trong năm 2023 có đến 3 bài của IVE, Knet nghi ngờ: "Có phải chỉ là may mắn không?"

Nhắc đến một trong những “bảo chứng" thành tích với nghệ sĩ Kpop, chắc chắn không thể bỏ qua kỷ lục “Perfect All-Kill" (PAK), tượng trưng cho việc một sản phẩm đứng đầu toàn bộ BXH nhạc số thuộc hệ thống iChart tại Hàn Quốc. Sau nhiều lần đổi luật, Perfect All-Kill càng chứng minh sức ảnh hưởng khi không phải sản phẩm nào cũng đủ sức “chiếm đóng" mọi nền tảng. Tính đến tháng 11, Kpop chỉ có 6 ca khúc đạt Perfect All-Kill trong năm nay.

NewJeans gây tiếng vang lớn trong năm 2023

AKMU trở lại mạnh mẽ và khẳng định danh xưng “chiến thần nhạc số" YG

Có thể thấy, ưu thế nhạc số vẫn thuộc về các nhóm nhạc nữ khi không có nhóm nam nào lọt top. 6 bài hát phát hành trong năm nay và đã đạt PAK lần lượt là Kitsch (IVE), I AM (IVE), Spicy (aespa), Queencard ((G)I-DLE), Super Shy (NewJeans), Love Lee (AKMU) và Baddie (IVE). Nhìn danh sách, dân tình tấm tắc khen những cái tên làm mưa làm gió nhạc số 2022 tiếp tục phát huy phong độ, AKMU trở lại mạnh mẽ và khẳng định danh xưng “chiến thần nhạc số" YG.

IVE có đến 3 ca khúc đạt PAK trong năm nay

Đặc biệt nhất, IVE lập kỷ lục “độc nhất vô nhị" khi có đến 3/6 ca khúc Perfect All-Kill trong vòng 1 năm. Ở cả 2 lần comeback, IVE chưa bao giờ hạ nhiệt tại Hàn, giai điệu có sức lan toả cao và hình ảnh nhóm luôn phủ sóng truyền thông. Thế nhưng, thành tích quốc tế của IVE lại chưa mấy ấn tượng nhất là khi đặt cạnh NewJeans. Nhiều non-fan cho rằng nhóm nữ nhà Starship dù đình đám đến đâu thì vẫn chưa thể “thoát vòng" fan Kpop.

Baddie đến cuối đợt quảng bá mới dần on top các BXH nhạc số

Màn lội ngược dòng được PAK của ca khúc mới nhất - Baddie cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ở thời điểm đầu, Baddie không mấy nổi bật vì chiến lược phát hành ra sau 2 ca khúc Either Way và Off The Record. Bài hát mất nhiều thời gian hơn, đến cuối đợt quảng bá mới dần on top các BXH nhạc số. Với hiệu ứng “chậm mà chắc", Baddie cuối cùng đã đạt PAK nhưng bị nhận xét là thiếu bùng nổ. Do đó, cư dân mạng Hàn tỏ ra nghi ngờ trước thành tích này của IVE.

Phản ứng netizen:

- Có phải chỉ là may mắn không?

- Nhìn thứ hạng của IVE tôi hơi nghi ngờ, có phải đến PAK cũng không còn đáng tin tưởng.

- Nhóm nữ đầu tiên có 3 bài hát PAK trong 1 năm. Nếu tính cả ca sĩ nữ thì chỉ sau IU thôi.

- Thông thường, những nhóm idol mà không có thành tích khi mới phát hành bài hát thì sẽ rất khó để được như này, nhưng IVE thì khác.

- Baddie làm được điều mà Love Dive cũng không làm được.

- Tôi không phải fan của IVE đâu nhưng sao có nhiều bình luận mỉa mai công kích dưới một bài chúc mừng thế này vậy? Khó chịu thật. Phải công nhận màn trình diễn đợt này của IVE rất tốt.

- Những nhóm nữ đạt #1 bảng xếp hạng ngày trong năm nay (aespa - Spicy) + (NewJeans - Super Shy, Ditto) + (IVE - Kitsch, I AM, Baddie) + ((G)I-DLE - Queencard). Fan ae-New-I cổ vũ cho nhau!!!

- Nếu định lèo nhèo về thị trường nước ngoài thì cứ tự đi PR cho thành tích nước ngoài của idol đi. Mỗi khi có bài của IVE là lại nhắc.

- Thấy Baddie là mất hết niềm tin rồi... All-kill bây giờ toàn dựa vào may mắn là chính.

- Dạo này thấy nhà nhà người người PAK

- "May mắn", thấy mấy nhỏ IVE có 3/6 bài cái quay sang kêu ăn may thôi. Hãy chấp nhận là nhóm rất ấn tượng đi.

Màn lội ngược dòng được PAK của ca khúc mới nhất - Baddie nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán chủ quan. IVE từ lúc mới debut đã cực kì nổi bật, đặc biệt là về thành tích nhạc số. Các màn trở lại của nhóm đều nhận được sự yêu thích từ công chúng nhờ âm nhạc bắt tai, dễ tạo xu hướng và hợp với các concept IVE theo đuổi. Dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thành công của IVE, nhưng không thể phủ nhận thế mạnh và vị thế hiện tại mà 6 cô gái đã nỗ lực đạt được.