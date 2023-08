NewJeans, IVE và loạt nghệ sĩ bị ép biểu diễn, BTC “lờ tịt' cát xê

Những ngày gần đây, chương trình Jamboree Super Live có sự góp mặt của IVE, NewJeans, NCT,... liên tiếp gây tranh cãi vì bất cập trong khâu tổ chức. Đây là hoạt động được tổ chức như một sự "bù đắp" cho 43.000 hướng đạo sinh trên toàn thế giới được nhiều người quan tâm. Việc có một lượng lớn dàn line-up sao Kpop nổi bật giúp concert Jamboree Super Live càng có sức ảnh hưởng.

Line-up chính thức của concert có cả những nhóm nhạc dẫn đầu gen 4 hiện tại như: IVE, NewJeans, NCT DREAM, ITZY, MAMAMOO, THE BOYZ, MONSTA X Shownu X Hyungwon, fromis_9, ZEROBASEONE, Kang Daniel, Kwon Eun Bi, Jo Yu Ri, P1Harmony, KARD, THE NEW SIX (TNX), ATBO, xikers, Libelante và HolyBang.

IVE, NewJeans, NCT Dream và ITZY tại Jamboree concert

Cụ thể, theo Dispatch, các công ty quản lý đã bị BTC Jamboree và chính quyền gây áp lực, buộc thay đổi lịch trình để các nghệ sĩ có thể biểu diễn tại concert. Thế nhưng, chương trình này lại “lờ tịt" vấn đề cát xê, không đề cập đến chi phí biểu diễn cho nghệ sĩ.



Công ty A tiết lộ với Dispatch: "Chúng tôi đã huỷ lịch trình ban đầu vào ngày 6/8 để biểu diễn. Bỗng concert lại chuyển sang ngày 11, nên chúng tôi lại phải điều chỉnh lại lịch trình của ngày đó. Có vẻ BTC không hiểu gì về lịch trình của idol." Chương trình âm nhạc hàng tuần Music Bank hôm 11/8 cũng bị huỷ để phát sóng trực tiếp concert Jamboree.

"Chúng tôi tốn hơn 10 triệu won cho việc làm tóc và makeup cho nghệ sĩ, nhưng họ không đề cập gì đến tiền cát xê, nên thật khó để chúng tôi sắp xếp nhân viên cho lịch trình này", một công ty khác cho biết.

45.000 set photocard của BTS tiêu tốn hơn 14 tỷ đồng

Ngoài ra, các công ty quản lý còn phải chuẩn bị một lượng lớn vật phẩm của các idol để tặng cho các hướng đạo sinh. Về phía HYBE, vì BTS không thể tham gia biểu diễn nên 45.000 set photocard của BTS tổng trị giá hơn 14 tỷ được gửi đi làm quà tặng. Những vấn đề trên khiến fan của các nhóm nhạc không khỏi bất bình, gây sức ép lớn trên MXH.