5 thói quen âm thầm "BÀO MÒN" não bộ của trẻ! Bác sĩ nói: Thói quen thứ hai là tệ nhất!

"Cô ơi, mỗi tối ngồi học cùng con mà em thấy như... muốn nổ tung!", một người mẹ kể với bác sĩ. Cô bé lớp 4 vừa ngồi vào bàn học đã thẫn thờ, mắt lơ đãng, tay cầm bút nhưng không viết nổi vài dòng. Mẹ nổi giận, la mắng, rồi lại thấy tim mình thắt lại khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi, trống rỗng của con.

Thực tế, nhiều cha mẹ gặp cảnh tương tự: con không tập trung, phản ứng chậm, học trước quên sau… nhưng thay vì tìm nguyên nhân gốc rễ, lại vội vàng quy kết con "lười biếng", "thiếu ý thức". Trong khi đó, chính một số thói quen hàng ngày mới là "thủ phạm" khiến não bộ trẻ mỏi mệt và trì trệ.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là 5 thói quen mà bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

1. Buổi sáng bắt đầu trong vội vã: não "chưa kịp khởi động"

Không ít gia đình bắt đầu ngày mới trong cảnh hỗn loạn: cha mẹ giục "Nhanh lên kẻo muộn!", con vừa thay đồ vừa tìm vở, miệng ngáp liên tục. Mọi người đều "chạy" theo đồng hồ, không có lấy 5 phút để trò chuyện hay thở sâu.

Khi một đứa trẻ khởi đầu ngày mới trong trạng thái căng thẳng, vội vàng và bị thúc ép, não bộ chưa kịp "khởi động êm", các vùng liên quan đến tập trung và ghi nhớ sẽ phản ứng chậm. Trẻ dễ quên đồ, vào lớp khó bắt nhịp, đầu óc mụ mị cả buổi sáng.

Thực tế, một buổi sáng chậm lại 10 phút, ăn sáng tử tế, nghe một bản nhạc, nói với con vài lời nhẹ nhàng chính là liều "nạp năng lượng" cho não hiệu quả nhất. Một khởi đầu êm đềm thường quyết định cả ngày học năng suất và vui vẻ.

2. Gia đình căng thẳng: áp lực "ăn mòn" trí não

Trẻ con không chỉ học bằng mắt và tai, mà bằng cả cảm xúc. Một ngôi nhà đầy tiếng cãi vã, than thở hay lạnh nhạt sẽ khiến não trẻ luôn trong trạng thái "cảnh báo nguy hiểm". Nhiều nghiên cứu Y khoa chỉ ra: hormone căng thẳng (cortisol) tăng cao lâu ngày có thể làm teo vùng hải mã, trung tâm ghi nhớ và học tập của não bộ. Vì thế, trẻ dễ mất tập trung, hay quên, học kém và trở nên nhạy cảm, dễ cáu.

Một gia đình ấm áp, nơi cha mẹ biết lắng nghe và kiềm chế, chính là "môi trường học tập" đầu tiên và quan trọng nhất cho não bộ con phát triển.

3. Lạm dụng điện thoại, mạng xã hội: mất khả năng tư duy sâu

Trẻ bị cuốn vào video ngắn, trò chơi điện tử, và não dần quen với kích thích tức thì. Khi phải đọc sách, làm toán, hay viết văn, những hoạt động cần sự tập trung lâu, con liền thấy chán, mệt, và "bỏ cuộc giữa chừng".

Cha mẹ cần đặt ranh giới rõ ràng: "Học xong mới dùng, dùng bao lâu thì nghỉ", và chính người lớn cũng phải làm gương.

4. Thiếu vận động: não thiếu "dinh dưỡng tự nhiên"

Khi trẻ ít vận động, não bộ cũng thiếu oxy và các chất dẫn truyền thần kinh giúp duy trì sự tỉnh táo, sáng tạo. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần 20-30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày đã giúp tăng khả năng tập trung và ghi nhớ rõ rệt.

5. Thiếu ngủ kéo dài: não không kịp "sửa lỗi"

Ngủ không chỉ để nghỉ ngơi, mà là thời gian não "quét dọn rác" và củng cố trí nhớ. Trẻ thường xuyên thức khuya dễ rơi vào vòng xoáy: càng mệt càng học kém, càng phải thức khuya để học lại càng mệt hơn.

Hãy cùng con thiết lập "giờ đi ngủ cố định": tiểu học nên ngủ trước 9h, THCS không quá 10h, THPT ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Thói quen có thể là "kẻ thù thầm lặng", nhưng cũng có thể trở thành "trợ thủ đắc lực" nếu cha mẹ biết thay đổi đúng hướng.

Một bữa sáng đủ chất, một ngôi nhà yên bình, một giấc ngủ sâu và vài phút vận động mỗi ngày chính là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho não bộ con mình.