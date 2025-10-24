Cô giáo khoe quà phụ huynh tặng nhưng ai ngờ bị cả lớp chê trách, Phòng Giáo dục mời lên làm việc

Vào những dịp đặc biệt như Ngày Nhà giáo, Ngày Phụ nữ…, thầy cô thường nhận được vô số món quà từ phụ huynh và học sinh. Dù nhỏ hay lớn, điều khiến họ vui nhất không phải giá trị vật chất mà là tấm lòng và sự trân trọng được gửi gắm trong đó.

Tuy nhiên, việc tặng - nhận quà trong môi trường giáo dục vẫn luôn là câu chuyện nhạy cảm. Bởi nếu không khéo léo, cả người tặng lẫn người nhận đều có thể vướng vào rắc rối không đáng có. Mới đây, một vụ việc ở Trung Quốc đã minh chứng rõ điều này.

Hình ảnh cô giáo đăng tải trên trang cá nhân.

Cụ thể, một cô giáo tiểu học tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ hình ảnh mình nhận quà trong Ngày Nhà giáo lên mạng xã hội. Trong ảnh là bó hoa, hộp quà và đồ uống, kèm dòng trạng thái: “Làm giáo viên thật tuyệt! Được mọi người yêu quý thế này đây. Cảm ơn mẹ của Vương Thành đã tặng cô món quà dễ thương nhân ngày Nhà giáo. Phụ huynh chu đáo quá đi!”.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cư dân mạng lập tức tranh cãi gay gắt. Một bên cho rằng cô giáo chỉ đơn giản muốn bày tỏ niềm vui khi được học sinh và phụ huynh quan tâm. Nhưng số khác lại nhận định hành động này là “khoe khéo”, thiếu tinh tế vì cô đã nêu rõ tên học sinh và phụ huynh tặng quà. Câu khen “phụ huynh chu đáo quá đi” cũng bị cho là dễ khiến những gia đình khác cảm thấy áp lực, sợ rằng nếu không tặng quà, con họ sẽ bị giáo viên đối xử khác biệt.

Trước làn sóng chỉ trích, cô giáo đã lên tiếng phân trần rằng bó hoa là do bạn thân tặng, còn đồ uống và quà là từ phía nhà trường, không hoàn toàn đến từ phụ huynh của học sinh Vương Thành.

Dù vậy, sự việc vẫn gây xôn xao đến mức Phòng Giáo dục huyện Đan Thành (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) phải vào cuộc xác minh. Cơ quan này khẳng định địa phương đã có quy định cấm giáo viên nhận quà từ phụ huynh để tránh thiên vị. Sau khi điều tra, họ xác nhận một phần quà là từ phụ huynh, còn lại do nhà trường gửi. Cuối cùng, cô giáo được yêu cầu hoàn trả chi phí mua quà cho phụ huynh, nhưng không bị xử lý thêm.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy việc tặng quà cho thầy cô cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Món quà dù nhỏ nhưng nếu không khéo, có thể vô tình khiến người nhận rơi vào tình huống khó xử. Phụ huynh nên chọn cách bày tỏ lòng biết ơn chân thành, còn giáo viên cũng cần ứng xử tinh tế tránh so sánh, bình luận hay công khai quà tặng để giữ sự công bằng và trong sáng cho môi trường giáo dục.