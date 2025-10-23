Vô tình bị quay lén, nữ sinh lên hẳn hot search vì nhan sắc sáng bừng cả lễ khai mạc hội thao của trường

Trong số hàng loạt hoạt động được tổ chức thường niên tại các trường học, hội thao luôn là dịp khiến học sinh, sinh viên háo hức nhất. Không chỉ vì được tạm "xả hơi" khỏi lịch học dày đặc, mà còn bởi đây là cơ hội để cùng bạn bè hò reo cổ vũ, gắn kết tinh thần tập thể và tận hưởng không khí sôi động tràn đầy năng lượng. Và tất nhiên, với nhiều người, đây cũng là "thời điểm vàng" để ngắm nhìn những gương mặt nổi bật trong trường - nơi các "nam thần", "nữ thần" xuất hiện dày đặc như bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ "bùng nổ" vì một đoạn clip quay lén tại lễ khai mạc hội thao của Học viện Thành Nghị thuộc Đại học Tập Mỹ (thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến). Trong video, một nữ sinh diện váy đỏ nổi bật chỉ xuất hiện vài giây nhưng đủ khiến dân tình "đứng hình".

Khoảnh khắc kinh diễm của nữ sinh khiến ai cũng trầm trồ.

Nữ sinh váy đỏ làm sáng bừng cả lễ khai mạc

Khoảnh khắc được ghi lại cho thấy cô gái sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da trắng, gương mặt thanh tú và thần thái cuốn hút. Chiếc váy đỏ xẻ tà khéo léo tôn lên vẻ nữ tính, vừa sang trọng vừa tự nhiên. Chỉ một ánh nhìn hướng về ống kính thôi, cô đã khiến cư dân mạng ngẩn ngơ. Thậm chí, netizen còn đùa rằng: "Bất cứ khung hình nào dừng lại cũng có thể thành poster quảng cáo".

Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến trầm trồ xuất hiện:

- Cùng là sinh viên, cùng là con gái mà sao khác biệt quá trời vậy nhỉ?

- Đẳng cấp thật, mình là con gái mà còn mê luôn.

- Chiếc váy quá hợp, vừa thanh lịch vừa nổi bật.

- Cô gái này chắc chắn là "nữ thần học đường" rồi!"

- Tự nhiên muốn nộp đơn sang Hạ Môn học đại học quá.

Ai cũng trầm trồ trước vẻ ngoài của nữ sinh này.

Danh tính "nữ thần hội thao" nhanh chóng được tiết lộ

Theo tìm hiểu, cô gái trong đoạn clip tên là Loli, hiện đang là sinh viên năm 3 của Đại học Tập Mỹ. Loli cao 1m68, sở hữu vóc dáng cân đối và gương mặt sáng sân khấu. Ngoài việc học, cô còn là người mẫu tự do, thường xuyên tham gia các buổi chụp ảnh thời trang tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh cơn mưa lời khen, Loli cũng nhận về một vài bình luận tiêu cực cho rằng cô cố tình ăn mặc nổi bật để "câu view". Trước những ý kiến trái chiều, Loli chia sẻ rằng hôm đó cô được phân công làm người cầm bảng tên cho khoa, và đây vốn là vị trí thường mặc trang phục nổi bật nhất để tạo điểm nhấn cho đoàn diễu hành.

Nữ sinh sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào.

Sau khi clip lan truyền, trang cá nhân của Loli nhanh chóng thu hút lượng theo dõi "khủng". Nhiều sinh viên gọi cô là "nữ thần váy đỏ" của Đại học Tập Mỹ. Những hình ảnh đời thường được cô đăng tải cũng nhận được vô số lời khen nhờ phong cách nhẹ nhàng, tự tin và tràn đầy năng lượng tích cực.

Dù chỉ vô tình được ghi hình, Loli lại trở thành "hiện tượng hot search" nhờ vẻ đẹp tự nhiên và thần thái rạng rỡ... minh chứng rằng, đôi khi không cần cố gắng tạo spotlight, chỉ cần là chính mình, bạn đã đủ tỏa sáng rồi.