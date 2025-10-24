Ngôi trường miền biển 6 năm có 2 học sinh vào Chung kết Olympia, rộng tới 45.000m2, học thì giỏi mà chơi cũng hết mình

Hơn 20 năm trôi qua, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn là “sân chơi trí tuệ quốc dân” mà biết bao thế hệ học sinh cấp 3 mơ ước được một lần bước lên. Mới đây, cái tên Đoàn Thanh Tùng – học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang, Khánh Hòa) đã khiến cộng đồng Olympia fan phấn khích khi giành chiến thắng áp đảo trong trận thi Quý III với 255 điểm, trở thành nhà leo núi thứ 3 góp mặt ở Chung kết năm Olympia 25.

Chiến thắng của Thanh Tùng không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có đại diện bước vào chung kết Olympia – một “cột mốc” đáng nể cho vùng đất xứ biển hiền hòa. Trước đó, vào năm 2019, nam sinh Nguyễn Hải Đăng của trường cũng từng mang về cầu truyền hình Olympia đầu tiên cho tỉnh Khánh Hòa. 6 năm sau, thành tích ấy được nối tiếp bởi thế hệ học trò mới, cho thấy sức bền tri thức và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của học sinh Lê Quý Đôn.

Đoàn Thanh Tùng góp mặt ở Chung kết năm Olympia 25.

Ngôi trường “đỉnh của chóp”

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (hay còn gọi là THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam NHa Trang) Được thành lập từ năm 1985, hiện trường tọa lạc tại trung tâm Nha Trang. Trường sở hữu khuôn viên lên đến 45.000m2, kết hợp tông màu trắng chủ đạo khiến không gian trường vừa hiện đại, vừa sạch sẽ.

Trường có khuôn viên rộng rãi.

Không chỉ đẹp về hình thức, hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm tại đây cũng thuộc hàng “xịn xò” nhất khu vực. Các phòng thực hành riêng cho môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học được trang bị đầy đủ thiết bị, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, biến bài giảng trên giấy thành trải nghiệm thực tế sinh động.

Trong suốt quá trình phát triển, trường đạt được hàng loạt thành tích đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học luôn đạt từ 95 đến 100%. Trường có nhiều học sinh đỗ thủ khoa đại học. Trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh các trường THPT chuyên và không chuyên khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 vừa qua, trường cũng đạt được 18 HCV, 19 HCB và 14 HCĐ, xếp thứ 12/97 trường tham gia...

Bên cạnh việc học, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn còn nổi tiếng với phương châm “chơi hết mình, học hết sức”. Mỗi năm, trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ: dân vũ, hội thao, trại xuân, các cuộc thi tài năng, giao lưu văn nghệ… Tại đây, các bạn trẻ được bung hết năng lượng, kết nối bạn bè và thử sức ở nhiều lĩnh vực ngoài sách vở.

Học sinh của trường cực kỳ năng động.

Không chỉ vậy, hệ thống CLB của trường cũng phong phú không kém một trường đại học thu nhỏ từ CLB Truyền thông, CLB Khoa học, CLB Nghệ thuật, CLB Bóng rổ, CLB Hùng biện tiếng Anh… Từng CLB đều có lịch hoạt động đều đặn và thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo nên một môi trường năng động, trẻ trung đúng chất Gen Z.

Có thể nói, THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) không chỉ là ngôi trường đào tạo ra những nhà leo núi Olympia tài năng mà còn là biểu tượng của một môi trường học tập toàn diện. Dưới mái trường này, các bạn trẻ được khuyến khích theo đuổi đam mê, thử thách bản thân, và viết nên thanh xuân tươi đẹp của riêng mình.

Từ Nguyễn Hải Đăng năm 2019 đến Đoàn Thanh Tùng năm 2025, hành trình của chuyên Lê Quý Đôn tại Đường Lên Đỉnh Olympia là minh chứng rõ ràng nhất cho truyền thống hiếu học và tinh thần không ngừng vươn cao của học sinh Nha Trang. Khi trận chung kết Olympia 25 đang đến gần, người dân Khánh Hòa lại tiếp tục đặt kỳ vọng rằng ngọn lửa tri thức ấy sẽ một lần nữa rực sáng, mang về chiếc vòng nguyệt quế chung cuộc danh giá cho xứ biển đầy nắng và gió.