Từng chỉ là vai phụ suýt bị ăn thịt trong Tây Du Ký 1986, nữ diễn viên nay gây sốt vì nhan sắc cực phẩm và học vấn "không phải dạng vừa"!

Trong phần 2 của Tây Du Ký 1986, ở tập “Hiểm Độ Thông Thiên Hà”, thầy trò Đường Tăng khi đi qua Trần Gia Trang đã cứu được một đôi đồng nam, đồng nữ = hai anh em họ là con của hai người anh em trong dòng họ Trần thoát khỏi âm mưu bị yêu quái ăn thịt. Trong tập phim ấy, vai đồng nữ được thể hiện bởi Hầu Lỗi, một diễn viên nhí gây chú ý nhờ gương mặt đáng yêu, ánh mắt sáng và phong thái tự nhiên đến khó tin. Dù chỉ là vai phụ nhỏ, Hầu Lỗi vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, khiến nhiều người nhớ mãi hình ảnh cô bé dễ thương, lanh lợi.

Hầu Lỗi thời đóng Tây Du Ký 1986 phần 2.

Thực tế, Hầu Lỗi không phải cái tên xa lạ trong làng giải trí Trung Quốc lúc bấy giờ. Cô bé bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi mới 4 tuổi, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sớm trở thành một trong những gương mặt nhí được yêu thích nhất.

Đến năm 1998, Hầu Lỗi có cơ hội góp mặt trong phần 2 của Tây Du Ký - bộ phim kinh điển mà bất kỳ diễn viên nào cũng khao khát được tham gia. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, cô vẫn khiến người xem phải trầm trồ vì biểu cảm sinh động và sự hồn nhiên tự nhiên như không diễn.

Sinh ra trong gia đình tri thức, luôn coi trọng việc học

Điều khiến khán giả càng ngưỡng mộ hơn là dù nổi tiếng sớm, Hầu Lỗi vẫn luôn giữ vững thành tích học tập đáng nể. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, nơi cả cha lẫn mẹ đều đề cao việc học hành, nên từ nhỏ đã được rèn luyện nề nếp và định hướng phát triển cân bằng giữa nghệ thuật và tri thức. Không mải mê theo đuổi ánh hào quang của màn ảnh, Hầu Lỗi chọn tập trung cho học tập, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê viết lách.

Khi trưởng thành, Hầu Lỗi quyết định rẽ hướng, từ giã nghiệp diễn để theo đuổi con đường văn chương. Cô hiện là một nhà văn chuyên nghiệp, đồng thời là người dẫn chương trình cho một số đài truyền hình địa phương. Nhan sắc của Hầu Lỗi ở tuổi trưởng thành cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cô vẫn giữ được đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú và nét tinh nghịch, đáng yêu từng khiến khán giả “tan chảy” trên màn ảnh nhỏ năm xưa.

Hầu Lỗi lúc nhỏ và khi trưởng thành

Giờ đây, khán giả yêu mến Tây Du Ký 1986 khi nhắc đến Hầu Lỗi đều dành cho cô những lời khen “có cánh”. Từ một vai phụ suýt bị ăn thịt trong phim, Hầu Lỗi nay trở thành hình mẫu lý tưởng của thế hệ diễn viên nhí ngày ấy xinh đẹp, học giỏi, sống kín tiếng nhưng đầy bản lĩnh.