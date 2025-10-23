Con trai mất tích, cha mẹ còng lưng trả nợ 12 tỷ suốt 13 năm: Ngày mở két sắt con để lại, thứ bên trong khiến họ ngã quỵ

Trong một căn hộ tập thể cũ kỹ ở Hà Nam (Trung Quốc), ông Lý Kiến Quốc và vợ mình, bà Trương Thục Phân vừa hoàn thành hành trình 13 năm trả món nợ khổng lồ 3,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,2 tỷ đồng) do con trai duy nhất, Lý Vân Phàm, để lại trước khi biến mất. Cặp vợ chồng già đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từ những ngày bị đe dọa bởi chủ nợ đến những đêm dài lao động kiệt sức. Khoảnh khắc mở chiếc két sắt của con trai, họ phát hiện sự thật khiến nước mắt rơi như mưa.

Khởi đầu của cơn bão nợ nần

13 năm trước, Lý Vân Phàm, một cử nhân trẻ đầy triển vọng, là niềm tự hào của gia đình công nhân bình dị. Ông Lý Kiến Quốc và bà Trương Thục Phân đã dồn mọi tâm sức để nuôi dạy anh, hy vọng anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng một ngày, bi kịch ập đến khi Lý Vân Phàm vướng vào món nợ 3,3 triệu nhân dân tệ - con số không tưởng đối với gia đình nhỏ bé này.

Bi kịch ập xuống gia đình họ Lý sau khi người con trai biến mất, để lại món nợ khổng lồ

Không một lời giải thích, Lý Vân Phàm đột nhiên biến mất, để lại cha mẹ đối mặt với những chủ nợ hung hãn. Cửa nhà bị đập phá, tường bị bôi sơn đỏ với những lời đe dọa, hàng xóm xì xào, bạn bè xa lánh. Nỗi đau mất con trai hòa lẫn với áp lực nợ nần khiến ông Lý Kiến Quốc một đêm bạc trắng tóc, còn bà Trương Thục Phân gần như khóc cạn nước mắt.

Dù tuyệt vọng, cặp vợ chồng già quyết định không trốn tránh.

"Nợ của con trai cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Làm người phải có lương tâm, nợ thì phải trả", ông Kiến Quốc nói với vợ, giọng kiên định.

Họ bán căn nhà được cấp từ thời bao cấp, chuyển về căn hộ 60m2 cũ kỹ, nơi tường loang lổ và đồ đạc phủ bụi thời gian. Số tiền bán nhà chỉ như muối bỏ bể so với món nợ khổng lồ, nhưng đó là khởi đầu cho hành trình trả nợ đầy gian khổ.

13 năm kiên trì và khổ đau

Trong suốt 4.700 ngày ròng rã sau đó, ông Lý Kiến Quốc và bà Trương Thục Phân sống như những con kiến cần mẫn, từng chút một gặm nhấm món nợ. Ông Lý Kiến Quốc dù đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chấp nhận làm ba công việc cùng lúc: bốc vác hàng ở chợ từ khi trời còn tối, quét dọn khu dân cư ban ngày và trông bãi xe ban đêm. Căn bệnh đau chân mãn tính khiến ông nhiều đêm không ngủ được, nhưng ông chỉ dám dùng thuốc giảm đau rẻ tiền để tiết kiệm.

Để trả nợ cho con trai, suốt 13 năm ròng rã, vợ chồng ông Lý cái gì cũng làm

Trong khi đó, bà Trương Thục Phân nhận đủ loại việc thủ công về nhà, từ dán hộp giấy, đính hạt đến khâu vá quần áo. Đôi mắt bà mờ dần vì thức khuya, đôi tay nứt nẻ vì tiếp xúc với keo và vật liệu thô ráp, nhưng bà vẫn cắn răng làm việc, ngay cả khi sốt cao.

Đôi vợ chồng già ăn cháo loãng, bánh mì khô, hiếm khi có một bữa thịt. Mỗi dịp Tết, khi nhà nhà sum vầy bên ánh đèn và tiếng pháo, còn căn nhà của họ chỉ có hai người lặng lẽ, lòng nặng trĩu nỗi nhớ con trai.

Dù bị hàng xóm dè bỉu, bị đồng nghiệp cũ khinh miệt khi làm đủ công việc lao động, họ vẫn không bỏ cuộc. Một số chủ nợ, chứng kiến sự kiên trì của cặp vợ chồng, dần thay đổi thái độ. Có người giảm lãi, có người đề nghị xóa khoản nợ còn lại, nhưng ông Lý Kiến Quốc luôn từ chối: "Đã hứa thì phải trả đủ. Đó là đạo lý của chúng tôi". Sự kiên định ấy không chỉ là cách họ giữ lòng tự trọng mà còn là ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong những ngày đen tối.

Khoảnh khắc mở chiếc két sắt

Ngày cuối cùng, khi chuyển khoản 5.300 nhân dân tệ (khoảng 19,6 triệu đồng) để thanh toán khoản nợ cuối cùng, vợ chồng ông Lý Kiến Quốc không cảm thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng. Thay vào đó, một cảm giác trống rỗng bao trùm. Nhìn quanh căn hộ nghèo nàn, ánh mắt ông Lý Kiến Quốc dừng lại ở chiếc két sắt phủ bụi dưới gầm giường - thứ duy nhất con trai ông để lại từ ngày mất tích bí ẩn. Trong 13 năm, họ chưa từng mở nó, như sợ chạm vào một vết thương chưa lành.

Một linh cảm mạnh mẽ thúc đẩy ông Lý Kiến Quốc lấy chìa khóa từ hộp sắt cũ. Khi chìa khóa tra vào ổ, tiếng "cạch" vang lên, phá tan sự im lặng của căn phòng. Cánh cửa két mở ra, để lộ những cọc tiền 100 trăm nhân dân tệ xếp ngay ngắn, chiếm gần nửa chiếc két. Dưới lớp tiền là tập hồ sơ, giấy tờ y tế và một cuốn nhật ký.

Đầu tiên là giấy chẩn đoán bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, đề một ngày của hơn 13 năm trước, chỉ ít tuần trước khi Lý Vân Phàm biến mất. Những dòng chữ trên đó khiến bà Trương Thục Phân gào khóc, ôm lấy chồng, còn ông Lý Kiến Quốc suýt ngã quỵ.

Đôi vợ chồng già như ngã quỵ trước bí mật trong chiếc két sắt

Một phong bì khác chứa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có ghi thông tin ông bà chính là người thụ hưởng, một tờ giấy đăng ký hiến tạng và một loạt các biên bản báo cảnh sát cho thấy Lý Vân Phàm bị bạn lừa vào một dự án đầu tư giả mạo. Dù cố gắng tố cáo, anh không thể đấu lại kẻ lừa đảo.

Nằm gọn trong góc còn có một cuốn nhật ký hé lộ toàn bộ sự thật.

Lý Vân Phàm viết: "Bố mẹ, khi bố mẹ đọc được những dòng này, con có lẽ đã đi rồi. Con xin lỗi vì gây ra họa lớn. Con bị lừa rồi phát hiện bệnh ung thư không thể chữa. Con không muốn bố mẹ phải trợ nợ rồi lo viện phí cho con, con không muốn gia đình mình sụp đổ. Con đã cố lấy lại một phần tiền bị lừa và bán hết tài sản để lại số tiền này. Con biết nhiêu đây là không đủ, nhưng đó là tất cả những gì con làm được... Phần còn lại, mong bố mẹ đừng trách con, coi như con trả được một phần hiếu nghĩa cuối cùng".

"Con xin lỗi… Con thật sự rất nhớ nhà, nhưng con không thể quay lại".

Trong nhật ký, cậu còn để lại mẩu giấy: "Chúc bố mẹ sinh nhật vui vẻ" kèm hình vẽ một chiếc bánh sinh nhật, viết vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên sau khi cậu mất tích.

Ở đáy két, một hộp nhung nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn vàng kèm tờ giấy viết tay: "Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Tiếc là con không kịp trao cho hai người".

Những dòng chữ ấy, đầy đau đớn và yêu thương, khiến ông bà bật khóc nức nở.

Đừng để yêu thương bị che lấp bởi im lặng

Câu chuyện của đôi vợ chồng già đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Nó là minh chứng sống động cho lòng kiên trì, trách nhiệm và tình yêu gia đình bất diệt. 31 năm trả nợ không chỉ xóa đi gánh nặng tài chính mà còn giúp ông Lý Kiến Quốc và bà Trương Thục phân khám phá sự thật về con trai mình, người đã chọn hy sinh thầm lặng để bảo vệ cha mẹ. Chiếc két sắt không chỉ chứa tiền mà còn chứa đựng tình yêu và nỗi đau của một người con, khiến ông bà vừa đau xót vừa tự hào.

Thế nhưng đồng thời, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi nhức nhối: Tại sao trong một gia đình, đôi khi những điều quan trọng nhất lại không được nói ra?

Nếu ngày ấy, cha mẹ Lý Vân Phàm có thể nhận ra con trai đang tuyệt vọng, có thể mở lời hỏi han, có thể nói một câu "Về nhà đi, dù có chuyện gì thì cả nhà mình cũng cùng nhau đối mặt", có lẽ bi kịch đã khác. Và nếu Lý Vân Phàm có thể tin rằng cha mẹ sẽ tha thứ, có thể sẻ chia nỗi sợ hãi, anh đã không phải ra đi trong cô độc như thế.

Một món nợ tiền có thể trả trong 13 năm, nhưng món nợ tình cảm và sự im lặng trong gia đình đôi khi phải trả bằng cả cuộc đời.

Sau tất cả, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự thấu hiểu và giao tiếp trong gia đình. Cha mẹ cần lắng nghe con cái, đồng hành cùng chúng trong khó khăn, để tránh những hiểu lầm đau lòng. Đồng thời, việc giáo dục con cái về trách nhiệm, lòng trung thực và tình yêu thương sẽ giúp xây dựng một gia đình vững mạnh, nơi mỗi thành viên sẵn sàng hy sinh và hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất. Tình yêu gia đình không chỉ là sự hiện diện mà còn là sự thấu hiểu và tôn trọng những lựa chọn, dù đau đớn, của người thân.

