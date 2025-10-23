Olympia Phong Vân là ai?

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia, nhiều bí mật thú vị về chương trình "huyền thoại tuổi học trò" được bật mí. Trong số đó, có một cái tên được nhắc đến rất nhiều trong cộng đồng các thí sinh Olympia: Olympia Phong Vân. Nghe lạ nhưng thật ra lại vô cùng quen, vì gần như ai từng tham gia chương trình đều biết đến anh.

Và "người bí ẩn" ấy không ai khác chính là nhà báo, MC Lưu Minh Vũ - một trong những MC đầu tiên của Olympia, cùng với MC Tùng Chi.

Lưu Minh Vũ là một trong những nam MC đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cho những ai chưa biết, Lưu Minh Vũ là con trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, anh lại chọn lối đi riêng: theo đuổi báo chí - truyền hình. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1992, anh bước chân vào nghề với mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới "cái bóng" của cha mẹ.

Gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình.

Còn về biệt danh Olympia Phong Vân, nghe khá "oai", nhưng thật ra chỉ là cách viết không dấu của từ "phỏng vấn". Lý do đơn giản nhưng cũng rất thú vị: bởi anh chính là người trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và truyền cảm hứng cho các thí sinh trước khi họ bước vào cuộc thi.

Người gặp gỡ và trò chuyện với thí sinh Olympia trước khi bước vào cuộc thi.

Với phong thái điềm đạm và lối nói chuyện đầy hài hước, tinh tế, Lưu Minh Vũ không chỉ là một người dẫn chương trình, mà còn là "người anh cả" đồng hành cùng bao thế hệ Olympia suốt hơn hai thập kỷ.

