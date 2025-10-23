Một nàng Hậu được bổ nhiệm

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam, trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, vương miện chưa kịp ấm đầu, cô đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì nghi vấn thẩm mỹ và nhan sắc bị cho là “thiếu tự nhiên”. Thậm chí, cơ quan chức năng từng đề nghị tước vương miện của cô do vi phạm quy chế cuộc thi.

Ồn ào nối tiếp ồn ào, năm 2018, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục khiến dư luận “dậy sóng” khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental mà không xin được giấy phép - vụ việc khiến cô bị gắn mác “thi chui”. Dù lọt top và giành danh hiệu Á hậu 4, người đẹp sinh năm 1995 vẫn không thoát khỏi vòng xoáy tranh cãi.

Lê Âu Ngân Anh từng vướng nhiều ồn ào trong quá khứ.

Thế nhưng, sau tất cả, Ngân Anh đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi quyết định tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc học và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Những năm gần đây, Ngân Anh xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, chín chắn hơn, nỗ lực khẳng định bản thân bằng năng lực thay vì ồn ào dư luận.

Mới đây, đúng vào ngày 20/10 - ngày đặc biệt dành cho phụ nữ Việt Nam, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ tin vui khi chính thức đảm nhận vai trò Phó Trưởng khoa Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Đại học Hoa Sen (HSU). Với cô, đây không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là món quà tự thưởng cho hành trình nhiều năm nỗ lực bền bỉ trong môi trường giáo dục.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Trên trang cá nhân, Ngân Anh viết: "Vai trò mới, nhiệm vụ mới được nhận đúng vào ngày 20/10. Chỉ dành một lời mong chúc cho bản thân sẽ luôn vững vàng, kiên trì bền sức kiến tạo nên những cột mốc rực rỡ trên hành trình mà nơi đó bắt đầu từ sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Nhà trường".

Nữ giảng viên chia sẻ thêm, cô cảm thấy tự hào khi trở thành "bé út" trong đội ngũ lãnh đạo của Đại học Hoa Sen ở thời điểm hiện tại. Chính điều này đã chứng cho sự tin tưởng và ghi nhận từ ngôi trường mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm qua.

Nàng Hậu hiện tại tập trung cho việc học.

Profile học vấn cực xịn

Trong CV của bản thân mà Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chia sẻ trên trang cá nhân, ai cũng phải trầm trồ vì thành tích học tập cực đỉnh của cô. Trước khi bén duyên với trường Đại học Hoa Sen, Lê Âu Ngân Anh từng có hành trình học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế tại University of Salford (Anh quốc). Hiện tại, cô đang tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu, theo học Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị tại Tomas Bata University (Cộng hòa Séc).

Năm 2020, Ngân Anh bắt đầu công tác tại Đại học Hoa Sen. Từ giảng viên trẻ, cô nhanh chóng thể hiện năng lực qua vai trò Giám đốc Chương trình Quản trị sự kiện, đồng thời đảm nhiệm nhiều hoạt động hợp tác doanh nghiệp, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và các dự án truyền thông giáo dục nhằm lan tỏa hình ảnh HSU đến cộng đồng.

Ai cũng phải trầm trồ vì thành tích học tập cực đỉnh của cô nàng.

Không còn xuất hiện nhiều trong các hoạt động giải trí, Lê Âu Ngân Anh hiện được biết đến với vai trò giảng viên đại học. Nàng Hậu cũng cho biết, trong vai trò mới, cô cùng các đồng nghiệp sẽ tập trung phát triển Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn theo hướng thực tế hơn, giúp sinh viên rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.