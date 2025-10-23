Khoản tiền "lạ hoắc" trong phiếu thu, nhiều phụ huynh chưa nghe thấy bao giờ: Lên tới 440 nghìn đồng/tháng

Mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM đăng tải phiếu thu đầu năm của trường mầm non tiên tiến gây chú ý. Trong danh sách các khoản thu, ngoài những mục quen thuộc như "làm quen tiếng Anh" (430.000 đồng/tháng) hay "giáo dục STEM" (100.000 đồng/tháng), có một khoản khiến nhiều người ngạc nhiên: "Thể dục thể thao 10 môn phối hợp": 440.000 đồng/học sinh/tháng.

Không ít phụ huynh thừa nhận đây là lần đầu tiên họ nghe đến hình thức "thể thao 10 môn phối hợp" ở bậc mầm non.

Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh có con học mầm non, đây là một chương trình thể thao liên kết, nằm trong danh mục hoạt động bổ trợ theo bộ tiêu chuẩn của các trường mầm non tiên tiến. Chương trình này hướng tới giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, thông qua việc làm quen nhiều hình thức vận động khác nhau.

Các hoạt động trong "10 môn phối hợp" bao gồm: nhảy dây, ném bóng, cầu lông, chạy tiếp sức, nhảy qua chướng ngại vật, bóng đá mini, bóng rổ, đá cầu, bowling trẻ em và yoga trẻ em. Trẻ được trải nghiệm đa dạng kỹ năng vận động, rèn phản xạ, phối hợp tay, chân mắt và nâng cao sức bền. Đây là chương trình liên kết tự nguyện, phụ huynh có thể đăng ký hoặc không, tùy điều kiện.

Vì sao các trường tiên tiến có thêm nhiều khoản thu?

Khác với trường công lập truyền thống, trường mầm non tiên tiến là mô hình được địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại và tăng cường kỹ năng hội nhập cho trẻ.

Mục tiêu của mô hình này là đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, trong đó trẻ được học tiếng Anh, làm quen tin học, kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, thể chất, nghệ thuật, khoa học song song.

Theo Bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trường tiên tiến ở cấp mầm non, mỗi cơ sở phải tổ chức tối thiểu hai hoạt động bổ trợ cho trẻ, gồm ngoại ngữ và thể thao phối hợp. Ngoài ra, nhà trường cũng phải có hồ sơ tổ chức hoạt động ngoài trời, tham quan, trải nghiệm tối thiểu 2 lần/năm, nhằm rèn kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và cảm xúc cho học sinh.

Chính vì yêu cầu mở rộng chương trình, các trường này thường có nhiều khoản thu tự nguyện hơn, như học ngoại ngữ, năng khiếu, thể thao, kỹ năng mềm, hoặc câu lạc bộ buổi chiều.

Chất lượng đào tạo ở các trường tiên tiến các cấp đạt được đánh giá tích cực. Không chỉ ở tỷ lệ học sinh khá - giỏi, mà quan trọng hơn, học sinh tại đây năng động, sáng tạo, chủ động trong học tập, tham gia sôi nổi vào các hoạt động thể thao và phong trào tập thể.

Đặc biệt, học sinh trường tiên tiến được đánh giá vượt trội về kỹ năng mềm, khả năng sử dụng công nghệ, tin học, ngoại ngữ, cũng như sự tự tin trong giao tiếp và làm việc nhóm, những yếu tố quan trọng giúp các em thích ứng tốt hơn với yêu cầu của xã hội hiện đại.