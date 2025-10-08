5 serum viên nang là "liều kháng sinh" khóa chặt collagen để da luôn căng mướt

Trong thế giới mỹ phẩm ngày càng đa dạng, serum luôn được xem là "trợ thủ đắc lực" giúp làn da duy trì vẻ trẻ trung, rạng rỡ. Một trong những dòng serum đang được giới làm đẹp đặc biệt yêu thích chính là serum viên nang chứa hạt tinh chất siêu nhỏ. Khác với kết cấu lỏng thông thường, những loại serum này có các hạt capsule li ti, chứa đựng dưỡng chất đậm đặc và được giải phóng ngay khi thoa lên da. Nhờ đó, dưỡng chất thẩm thấu nhanh, khóa chặt collagen và giúp làn da căng mướt từ bên trong.

Dưới đây là 5 dòng serum viên nang nổi bật, được ví như "liều kháng sinh" trẻ hóa da mà bạn không nên bỏ qua.

1. Laneige Bouncy & Firm Serum

Laneige vốn nổi tiếng với khả năng nghiên cứu công nghệ dưỡng da chuyên sâu, và dòng Bouncy & Firm Serum là minh chứng rõ rệt. Với công nghệ Collagen Peptide Capsule, các hạt viên nang siêu nhỏ giúp tăng cường sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, đồng thời làm mờ nếp nhăn. Kết cấu serum trong suốt, thấm nhanh mà không để lại cảm giác nhờn dính. Sau một thời gian sử dụng, làn da trở nên săn chắc, mịn màng như được "bơm căng" từ bên trong.

Nơi mua: Laneige

2. Alpmistro Precious Moonlight Royal Jelly Rejuvenating Serum

Nếu bạn tìm kiếm một loại serum vừa dưỡng ẩm sâu vừa phục hồi da mệt mỏi, thì sản phẩm của Alpmistro là lựa chọn đáng cân nhắc. Với thành phần chính là sữa ong chúa – nguồn dưỡng chất giàu protein và vitamin, serum này giúp tăng cường sức đề kháng cho da, hỗ trợ chống lão hóa và làm sáng da tự nhiên. Các hạt viên nang tan chảy ngay khi tiếp xúc, giải phóng dưỡng chất nuôi dưỡng từng tế bào, giúp da thêm căng bóng và khỏe mạnh.

Nơi mua: Alpmistro

3. d'Alba Vita Toning Capsule Serum

d'Alba vốn nổi tiếng với các sản phẩm chứa chiết xuất nấm Truffle trắng quý hiếm, và dòng Vita Toning Capsule Serum tiếp tục khẳng định điều đó. Serum chứa viên nang vitamin siêu nhỏ, giúp làm sáng da, giảm thâm nám và cải thiện sắc tố không đều màu. Ngoài ra, kết hợp cùng niacinamide và chiết xuất thiên nhiên, sản phẩm còn hỗ trợ kháng viêm, mang lại làn da mịn mượt, rạng rỡ. Đây là "chân ái" cho những ai muốn làn da vừa sáng vừa khỏe.

Nơi mua: HASAKI

4. Abib Glutathiosome Dark Spot Serum Vita Drop

Với công thức chứa Glutathione – chất chống oxy hóa mạnh mẽ, serum viên nang của Abib đặc biệt phù hợp với làn da gặp vấn đề về thâm nám, sạm màu. Các hạt tinh chất dễ dàng thẩm thấu, tác động trực tiếp lên vùng da tối màu, từ đó giúp da đều màu và rạng rỡ hơn. Ngoài khả năng làm sáng, serum còn tăng cường bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, ngăn ngừa quá trình oxy hóa và lão hóa sớm.

Nơi mua: Abib

5. INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum

Đến từ thương hiệu đình đám Hàn Quốc, INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum sử dụng sức mạnh của trà xanh và enzyme tự nhiên. Các hạt viên nang giàu dưỡng chất giúp cấp ẩm tức thì, đồng thời làm sáng da nhẹ nhàng. Đặc biệt, công thức giàu chất chống oxy hóa từ trà xanh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, duy trì độ căng mướt và tươi trẻ. Sản phẩm phù hợp với cả làn da nhạy cảm, mang lại cảm giác ẩm mịn mà không gây bí bách.

Nơi mua: INNISFREE

Việc bổ sung serum viên nang vào chu trình dưỡng da không chỉ là xu hướng, mà còn là bước chăm sóc thiết yếu để chống lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Với khả năng khóa chặt collagen, tăng cường đàn hồi và cấp ẩm sâu, 5 sản phẩm kể trên chính là "liều kháng sinh" giúp làn da luôn căng mướt, rạng ngời. Chỉ cần kiên trì sử dụng và kết hợp cùng chế độ sinh hoạt lành mạnh, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da căng tràn sức sống như mong muốn.