5 món đồ trong phòng khách ngày Tết âm thầm hủy hoại sự tự tin của trẻ

Phòng khách ngày Tết thường được trang hoàng lộng lẫy để đón tiếp họ hàng, khách khứa, nhưng ít ai ngờ rằng chính những vật dụng bài trí sai cách lại có thể biến nơi đây thành "phòng xét xử" đối với trẻ nhỏ. Sự tự tin của một đứa trẻ vốn dĩ rất mong manh, nó được nuôi dưỡng từ cảm giác an toàn và sự tôn trọng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Khi không gian chung chứa đựng quá nhiều kỳ vọng vật chất hoặc những biểu tượng gây áp lực, trẻ sẽ vô tình thu mình lại và cảm thấy bản thân không thực sự thuộc về tổ ấm.

Những món đồ trang trí đắt tiền gắn mác "cấm chạm vào"

Để không gian thêm sang trọng, nhiều gia đình bày biện những bình hoa gốm sứ quý, những linh vật mạ vàng hay đồ thủy tinh dễ vỡ ngay tại khu vực trung tâm phòng khách. Đi kèm với đó là những lời răn đe "cấm con đến gần", "vỡ là ăn đòn" lặp đi lặp lại suốt những ngày Tết.

Việc biến phòng khách thành một nơi đầy rẫy những "bẫy" đồ vật khiến trẻ luôn sống trong trạng thái lo âu, sợ hãi mình sẽ phạm lỗi. Sự gò bó này tước đi tính hiếu động tự nhiên, khiến trẻ hình thành tâm lý nhút nhát và luôn phải nhìn sắc mặt người lớn mới dám hành động.

Ảnh minh họa

Chiếc cân sức khỏe đặt ở nơi quá lộ liễu

Trong những ngày Tết tràn ngập bánh chưng và kẹo mứt, việc đặt một chiếc cân ngay giữa phòng khách thường đi kèm với những lời trêu chọc về ngoại hình của trẻ từ khách khứa hoặc chính cha mẹ.

Những câu nói như "Dạo này béo thế" hay "Ăn ít thôi kẻo lại lên cân" trước mặt nhiều người sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tự ti về cơ thể. Chiếc cân vô tình trở thành biểu tượng của sự phán xét, khiến niềm vui ăn uống ngày Tết trở thành một nỗi ám ảnh về cân nặng, từ đó làm rạn nứt sự tự tin vào giá trị bản thân của trẻ từ khi còn rất nhỏ.

Bảng thành tích hoặc giấy khen bị đem ra làm công cụ "khoe khoang"

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen treo kín giấy khen của con ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng khách để làm đẹp mặt gia đình mỗi khi có khách ghé thăm. Tuy nhiên, nếu việc trưng bày này đi kèm với những lời tung hô quá đà hoặc so sánh với "con nhà người ta", nó sẽ tạo thành áp lực thành tích vô hình lên vai trẻ.

Trẻ sẽ bắt đầu hiểu lầm rằng tình yêu của cha mẹ chỉ dành cho những tờ giấy khen đó, thay vì chính con người con. Khi sự tự tin dựa dẫm quá nhiều vào những lời khen ngợi ngoại cảnh, trẻ sẽ dễ dàng sụp đổ nếu gặp phải thất bại trong tương lai.

Tủ kính trưng bày quá nhiều rượu ngoại và đồ xa xỉ

Một phòng khách quá thiên về việc phô trương vật chất và những thú vui của người lớn thường thiếu đi không gian dành cho con trẻ. Việc trẻ thường xuyên phải chứng kiến các cuộc nhậu nhẹt kéo dài bên tủ rượu ngoại sẽ khiến con cảm thấy mình bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không gian phòng khách lúc này không còn là nơi để trò chuyện, gắn kết gia đình mà trở thành nơi thể hiện đẳng cấp xã hội. Sự thiếu vắng các vật dụng nuôi dưỡng tâm hồn như sách truyện hay những bức ảnh kỷ niệm ấm áp khiến trẻ cảm thấy lạc lõng, dẫn đến sự suy giảm về chỉ số hạnh phúc và niềm tin vào sự gắn kết gia đình.

Ảnh minh họa

Những bộ đồ chơi công nghệ cao nhưng thiếu tính tương tác

Dịp Tết, trẻ thường được tặng những món đồ chơi hiện đại nhưng lại có xu hướng khiến con biệt lập trong thế giới riêng ngay tại phòng khách. Những bộ máy chơi game hay máy tính bảng nếu không có sự tham gia của cha mẹ sẽ vô tình tạo ra sự "cô đơn trong chính ngôi nhà mình".

Khi cha mẹ mải mê tiếp khách và để mặc con với những thiết bị này, trẻ sẽ đánh mất cơ hội học cách giao tiếp và ứng xử xã hội. Sự thiếu hụt các kỹ năng mềm này chính là nguồn cơn dẫn đến việc trẻ thiếu tự tin khi phải đối mặt với các tình huống thực tế đời thường.

Kết

Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là sự xuất hiện của những món đồ này trong phòng khách sẽ ngay lập tức khiến gia đình lâm vào cảnh "sa sút" hay con cái hư hỏng. Những vật dụng ấy chỉ thực sự trở nên "độc hại" khi chúng ta đặt nặng giá trị vật chất lên trên cảm xúc của các thành viên, hoặc dùng chúng làm cái cớ để gây áp lực lên tâm hồn trẻ nhỏ.

Một ngôi nhà thực sự có "phong thủy" tốt không nằm ở việc có bao nhiêu món đồ xa xỉ, mà nằm ở sự thấu hiểu, tôn trọng và những nụ cười ấm áp mà cha mẹ dành cho con cái mỗi ngày. Tết này, thay vì quá lo lắng về việc bài trí sao cho đúng điệu, hãy thử dành thời gian để cùng con dọn dẹp, trò chuyện và biến mỗi góc nhỏ trong nhà trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất.