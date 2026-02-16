Hé lộ bên trong trụ sở chính của BIG4 kiểm toán lớn nhất thế giới: Người có lương 2-7 tỷ/năm làm việc ở nơi như thế này!

KPMG là một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới, cùng với Deloitte, PwC và EY tạo thành nhóm BIG4. Thương hiệu KPMG ra đời năm 1987 sau thương vụ sáp nhập giữa Klynveld Main Goerdeler và Peat Marwick International.

Hiện nay, mạng lưới KPMG hoạt động tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 270.000–275.000 nhân viên toàn cầu và doanh thu hằng năm đạt trên 35 tỷ USD. Mô hình của KPMG là mạng lưới các công ty thành viên độc lập về mặt pháp lý nhưng thống nhất về tiêu chuẩn, thương hiệu và chiến lược toàn cầu thông qua KPMG International Limited.

Trụ sở chính toàn cầu của KPMG đặt tại 15 Canada Square, trong khu tài chính Canary Wharf ở London, Vương quốc Anh. Tòa nhà này là văn phòng chủ lực của KPMG UK và cũng là địa điểm đăng ký chiến lược của KPMG International Limited - đầu mối điều phối mạng lưới các công ty thành viên tại hơn 140 quốc gia. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 2010 và mở cửa bởi Nữ hoàng Elizabeth II cùng năm, đánh dấu một bước chuyển mới trong cách tổ chức không gian làm việc của hãng kiểm toán hàng đầu này.

Bên trong tòa tháp kính xanh đặc trưng là không gian làm việc của KPMG UK và bộ máy điều hành toàn cầu của KPMG International. Hàng nghìn nhân viên làm việc tại đây, từ kiểm toán, tư vấn thuế đến các nhóm chiến lược, pháp lý và công nghệ. Các tầng văn phòng được thiết kế theo mô hình hiện đại, kết hợp giữa không gian mở và khu họp kín nhằm phục vụ những dự án kiểm toán, tư vấn xuyên biên giới. Hệ thống phòng họp được trang bị công nghệ hội nghị truyền hình bảo mật cao, cho phép kết nối với hơn 140 thị trường nơi KPMG hiện diện.

15 Canada Square có tổng cộng 15 tầng văn phòng cao và có chiều cao khoảng 227 feet (~69 m), theo FX Design, tòa nhà có diện tích hơn 400.000 sq ft (~37.000m²) và các giải pháp thiết kế nội thất linh hoạt, phòng họp, không gian làm việc mở cho nhân viên KPMG. Không gian này được thiết kế để phục vụ hơn 4.000 nhân viên làm việc hàng ngày, bao gồm các nhóm kiểm toán, tư vấn thuế, dịch vụ chiến lược và công nghệ trong khu vực London rộng lớn.

Với vị trí nằm ngay quảng trường Canada Square, tòa nhà có tầm nhìn bao quát sông Thames và đường chân trời London. Hệ thống kính lớn bao quanh giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trong khi nội thất theo phong cách tối giản với tông xanh, trắng đặc trưng của thương hiệu. Các khu vực tiếp khách và phòng họp cao cấp thường nằm ở những tầng cao, phục vụ các tập đoàn đa quốc gia và định chế tài chính lớn - nhóm khách hàng cốt lõi của BIG4.

Tòa nhà là một ví dụ điển hình của kiến trúc văn phòng hiện đại, tập trung vào sự linh hoạt, ánh sáng tự nhiên và hiệu quả năng lượng. Khi mới khai trương, 15 Canada Square từng được đánh giá là một trong những tòa nhà “xanh” nhất khu Canary Wharf, đạt tiêu chuẩn BREEAM Excellent trong thiết kế và thi công – tiêu chí đánh giá bền vững của các công trình cao cấp tại Anh.

Không chỉ là nơi làm việc, 15 Canada Square còn đóng vai trò như “bộ não chiến lược” của toàn bộ mạng lưới KPMG. Từ đây, các chính sách kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn kiểm toán và định hướng phát triển toàn cầu được xây dựng và triển khai tới hàng trăm nghìn nhân sự trên thế giới.

Trong bối cảnh ngành dịch vụ chuyên nghiệp ngày càng cạnh tranh, trụ sở chính của KPMG không chỉ là một địa chỉ tại London, mà là biểu tượng cho quy mô, tính kỷ luật và sức ảnh hưởng toàn cầu của một trong những đế chế kiểm toán lớn nhất hành tinh. Các khu vực làm việc được bố trí mở, có các phòng họp hiện đại, lounge tương tác, không gian tiếp khách cùng với hệ thống công nghệ hội nghị tiên tiến, phục vụ các dự án kiểm toán và tư vấn xuyên quốc gia.

Mức lương ở KPMG và chế độ phúc lợi nói chung được đánh giá là cạnh tranh trong ngành dịch vụ kiểm toán - tư vấn toàn cầu, dù có khác biệt giữa các thị trường. Theo dữ liệu tổng hợp từ người lao động và các nền tảng lương quốc tế, tại thị trường Mỹ, nhân viên mới vào nghề ở các vị trí như Auditor hay Associate Accountant thường nhận tổng thu nhập khoảng 81.500 - 90.000 USD/năm, tương đương khoảng 2,0 - 2,2 tỷ đồng/năm khi quy đổi sang tiền Việt.

Với những vị trí chuyên môn như Senior Consultant hay Specialist, thu nhập có thể tăng lên đến 140.000 - 177.000 USD/năm (3,4 - 4,3 tỷ đồng/năm), và ở cấp Manager hay Senior Manager, mức lương trung bình rơi vào khoảng 177.000 – 236.000 USD/năm (4,3 - 5,7 tỷ đồng/năm). Ở cấp đối tác (Associate Partner), tổng thu nhập có thể lên tới khoảng 301.000 USD/năm (khoảng 7,3 tỷ đồng/năm) hoặc hơn, phản ánh tiềm năng thu nhập tăng theo cấp bậc và kinh nghiệm trong nghề.

Về phúc lợi, KPMG cung cấp bảo hiểm sức khỏe toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực, cùng các loại bảo hiểm bổ sung như bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thu nhập khi bị thương tật. Nhân viên còn có quyền lợi như nghỉ phép có lương (Paid Time Off), nghỉ thai sản và nghỉ cha mẹ, chương trình hỗ trợ nhân sự và gia đình, cũng như các chương trình tài chính như đóng góp vào quỹ hưu trí với phần hỗ trợ từ công ty.

Công ty cũng có chương trình hỗ trợ nuôi con dự phòng, hỗ trợ học phí và các quyền lợi nghỉ bù cho việc tham gia hoạt động cộng đồng. Một số công ty thành viên còn có cơ chế làm việc linh hoạt hoặc hỗ trợ làm việc từ xa, tạo điều kiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ảnh: Getty Images, Business Insider

Tổng hợp