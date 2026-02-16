Hình ảnh khiến ai nhìn cũng phải thót tim, dân tình khó hiểu: "Bố mẹ 2 bé nghĩ gì mà làm thế này?"

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh ghi lại cảnh hai trẻ nhỏ ngồi trong khoang cốp phía sau của một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về mức độ an toàn.

Theo hình ảnh được chia sẻ, phần cửa cốp phía sau của chiếc xe được mở lên khi phương tiện đang di chuyển trên đường vào thời điểm chập tối. Bên trong khoang hành lý, hai trẻ nhỏ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chậu hoa lớn. Các em không thắt dây an toàn, không có ghế chuyên dụng dành cho trẻ em và cũng không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Chiếc xe vẫn đang lưu thông trên đường có đèn đường và phương tiện qua lại. Chỉ cần một cú phanh gấp, va chạm nhẹ từ phía sau hoặc đánh lái bất ngờ, nguy cơ trẻ bị văng ra ngoài hoặc va đập mạnh vào thành xe là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù chưa rõ thời điểm, địa điểm cụ thể của sự việc, nhưng hình ảnh này đủ để nhiều người không khỏi lo lắng. Cư dân mạng được 1 phen thót tim, phải thốt lên không biết bố mẹ 2 bé nghĩ gì mà lại để con ngồi như vậy?

Nguy cơ tiềm ẩn khi cho trẻ ngồi trong cốp xe

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, khoang hành lý phía sau xe ô tô không được thiết kế để chở người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Những rủi ro có thể xảy ra bao gồm:

Không có dây an toàn bảo vệ: Khi xe phanh gấp hoặc va chạm, lực quán tính có thể khiến trẻ lao về phía trước hoặc bật ra ngoài.

Nguy cơ va chạm từ phía sau: Trong trường hợp bị xe khác tông đuôi, khu vực phía sau là nơi chịu lực trực tiếp, trẻ ngồi ở đây có nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Thiếu không gian bảo vệ: Khoang cốp không có hệ thống túi khí hay thiết kế giảm chấn dành cho người.

Nguy cơ ngạt khí nếu đóng kín: Nếu cốp đóng kín và trẻ bị kẹt bên trong, nguy cơ thiếu oxy cũng rất nguy hiểm.

Đặc biệt, trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ hoặc phản ứng kịp thời trước tình huống bất ngờ.

An toàn cho trẻ nhỏ: Không thể chủ quan dù chỉ một phút

Thực tế, nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra chỉ vì một chút chủ quan của người lớn. Việc cho trẻ ngồi tạm ở vị trí “không đúng chuẩn” vì quãng đường ngắn hay vì xe chật có thể tiềm ẩn hậu quả khôn lường.

Các chuyên gia khuyến cáo:

Trẻ em cần ngồi ghế chuyên dụng theo đúng độ tuổi và cân nặng. Luôn thắt dây an toàn đúng cách. Tuyệt đối không để trẻ ngồi ở khoang hành lý hoặc vị trí không có hệ thống bảo vệ. Không mở cốp xe khi đang lưu thông, trừ trường hợp đặc biệt và có biện pháp đảm bảo an toàn.

An toàn của trẻ không phụ thuộc vào quãng đường dài hay ngắn, mà phụ thuộc vào ý thức của người lớn.

Hình ảnh hai trẻ nhỏ ngồi trong cốp xe có thể xuất phát từ sự vô tình hoặc thiếu hiểu biết, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong mọi tình huống.

Chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể để lại hậu quả cả đời. Khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi chở trẻ nhỏ, mỗi gia đình cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, không đánh đổi sự an toàn của con bằng sự tiện lợi nhất thời.

Bởi với trẻ nhỏ, mọi chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi các em được bảo vệ đúng cách.