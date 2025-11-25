5 món đồ nên nghĩ kỹ trước khi sửa, mua mới có khi RẺ hơn!

Trong mỗi gia đình, có một số thiết bị gia dụng và điện tử đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại tiện ích cho các hoạt động giải trí, học tập hay làm việc. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các thiết bị này không tránh khỏi hỏng hóc. Thay vì sửa chữa tốn kém và không chắc triệt để, đôi khi việc thay mới sẽ hợp lý hơn, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí.

1. Tivi màn hình LCD

Màn hình LCD là loại phổ biến trong các tivi hiện nay, cũng xuất hiện ở máy tính bảng và điện thoại. Bên trong màn hình có hàng triệu pixel và bóng bán dẫn điều khiển ánh sáng, kết hợp bộ lọc màu. Khi màn hình gặp hỏng hóc nghiêm trọng, sửa chữa thường phức tạp, chi phí cao và khó khôi phục chất lượng ban đầu. Lúc này, mua một chiếc tivi mới là phương án lý tưởng hơn cả.

2. Bộ lọc nước vòi rửa

Bộ lọc nước lâu ngày có thể bị hoen gỉ, tắc cặn hoặc nứt vỡ. Dù giá cao, việc sửa chữa không triệt để và thường phải lặp lại nhiều lần. Thay mới sẽ đảm bảo nước sạch và an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, nên vệ sinh bộ lọc định kỳ 6 tháng/lần để kéo dài tuổi thọ.

3. Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh gồm nhiều bộ phận quan trọng như thanh đốt, rơ le và bảng mạch điều khiển. Khi một bộ phận hỏng, sửa chữa chỉ tạm thời và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Đối với bình cũ hoặc hỏng nặng, thay mới là lựa chọn an toàn hơn.

4. Bồn cầu thông minh

Bồn cầu cảm ứng với vòi xịt, sấy khô hay khử mùi rất tiện lợi nhưng chi phí sửa chữa bo mạch hay các linh kiện khác khá cao. Thay mới thường hợp lý hơn, đặc biệt khi thiết bị đã sử dụng lâu.

5. Điều hòa

Điều hòa nếu được bảo dưỡng định kỳ ít khi hỏng. Tuy nhiên, khi gặp sự cố nghiêm trọng, việc sửa chữa không chỉ tốn kém mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát và độ an toàn. Trong trường hợp này, cân nhắc mua máy mới là phương án hợp lý.

Lời khuyên: trước khi sửa chữa bất kỳ thiết bị nào, nên tham khảo ý kiến thợ chuyên nghiệp, so sánh chi phí sửa chữa với giá thay mới, đồng thời xem xét thời gian bảo hành và hiệu quả sau sửa. Như vậy, quyết định cuối cùng sẽ vừa tiết kiệm vừa an toàn.

