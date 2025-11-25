4 loại hoa là "kẻ thù truyền kiếp" của chuột

Chuột không chịu được mùi của một số loài hoa nhất định, và các chuyên gia làm vườn đã đưa ra lời khuyên về những loại nên trồng để xua đuổi chúng. Chuột có thể gây hại nghiêm trọng cho khu vườn bằng cách ăn hoa màu, phá hoại công trình và truyền bệnh. Chúng cũng có thể làm ô nhiễm nguồn thực phẩm và gây nguy hiểm cho vật nuôi.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chuột lại ghét mùi hương của một số loài hoa và cây, dù chúng có thể rất thơm đối với chúng ta. Công ty kiểm soát dịch hại Pure Pests cho biết đây là bốn loại cây tốt nhất để đuổi chuột, theo Yahoo News đưa tin.

Oải hương (Lavender)

Hầu hết chúng ta đều yêu thích oải hương vì mùi thơm nhẹ nhàng của nó. Tuy nhiên, do hàm lượng tinh dầu cao, chuột coi đây là một cơn ác mộng về mùi hương.

Một lợi ích khác là oải hương thu hút các loài thụ phấn như ong và bướm vào khu vườn của bạn.

Bạc hà (Mint)

Con người yêu thích bạc hà đến mức chúng ta dùng nó để làm thơm miệng. Nhưng chuột thì không. Loài gặm nhấm này ghét sự tươi mát mạnh mẽ của bạc hà đến mức chúng tìm mọi cách để tránh xa.

Điều này là do bạc hà chứa menthol và các hợp chất khác mà chúng cho là khó chịu. Hơn nữa, mùi của cây khá mạnh, tạo thành một hàng rào mùi rộng giúp xua đuổi chuột.

Cúc vạn thọ (Marigold)

Những bông hoa vàng rực rỡ này được biết đến với mùi hăng, hơi nồng. Con người có thể thích, nhưng chuột lại thấy mùi hương nặng nề này khó chịu.

Một điểm cộng nữa là chuột cũng không thích màu sắc rực rỡ của hoa cúc vạn thọ. Chuột thường yêu thích ánh sáng mờ nhạt và cảm thấy khó chịu trước ánh sáng và màu sắc sáng chói.

Cỏ bạc hà mèo (Catnip)

Đây là một mẹo dành cho những người yêu mèo. Catnip vừa thu hút mèo đến sân vườn của bạn, vừa giúp xua đuổi những loài gặm nhấm đáng ghét.

Catnip có mùi hăng hơi giống bạc hà và chứa dầu nepetalactone, chất tạo ra phản ứng hưng phấn trong não mèo. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng ngược đối với chuột, khiến chúng hoàn toàn tránh xa.