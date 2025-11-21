5 màu sắc trang phục "đi đâu cũng gặp" trong mùa đông 2025: Trẻ trung nhưng quan trọng là sang tuyệt đối

Khi không khí lạnh tràn về, tủ đồ của chúng ta cũng bắt đầu chuyển mình theo mùa. Đông 2025 mang đến nhiều xu hướng thú vị, nhưng nổi bật nhất vẫn là bảng màu thời trang vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Nếu bạn đang tìm chút cảm hứng để "làm mới" phong cách mà không cần chạy theo quá nhiều trào lưu phức tạp, hãy thử bắt đầu từ màu sắc. Dưới đây là 5 gam màu đang "lên ngôi" mạnh mẽ trong mùa đông năm nay.

Trang phục màu be

Gam màu be vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho mùa đông 2025. Lý do rất đơn giản: nó mang vẻ đẹp tinh tế, trung tính và dễ dàng kết hợp với hầu hết mọi phong cách. Dù bạn chuộng sự tối giản hay phong cách thanh lịch, màu be đều có thể "đóng vai chính".

Một chiếc áo khoác dạ màu be dáng dài chính là món đồ không thể thiếu. Khi kết hợp với áo len cổ lọ màu kem hoặc nâu nhạt, bạn sẽ có ngay một outfit vừa ấm áp vừa rất thời thượng. Ngoài ra, những bộ suit màu be cũng xuất hiện dày đặc trong hình sống ảo của hội sành điệu, gợi ý phong cách công sở thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét mềm mại và trẻ trung.

Trang phục màu đỏ

Đông năm nay là thời điểm hoàn hảo để gam đỏ bùng nổ. Đây không chỉ là màu của không khí lễ hội mà còn mang lại cảm giác ấm áp, tràn đầy năng lượng. Màu đỏ của mùa đông 2025 thiên về sắc đỏ rượu vang, đỏ gạch hoặc đỏ ruby, tất cả đều sâu, trầm và sang.

Bạn có thể dễ dàng "nâng tầm" trang phục hàng ngày chỉ bằng một chiếc khăn quàng đỏ hoặc một chiếc áo len đỏ rực rỡ. Với những cô nàng cá tính hơn, một chiếc trench coat đỏ hoặc boots da đỏ sẽ là lựa chọn ấn tượng. Dù mang sắc thái mạnh mẽ, màu đỏ lại không hề khó phối. Chỉ cần đi cùng tông trung tính như đen, trắng, be là đủ để bạn nổi bật mà không quá chói chang.

Trang phục màu nâu

Màu nâu, đặc biệt là các tông nâu chocolate, mocha và caramel, vẫn là "ngôi sao" của những tháng cuối năm. Trong thời trang, nâu luôn mang đến cảm giác ấm cúng và tự nhiên, khiến nó trở thành gam màu lý tưởng cho các chất liệu quen thuộc của mùa đông như len, dạ, da lộn.

Bạn có thể chọn một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm để mang lại vẻ cá tính; hoặc một chiếc áo len nâu nhạt để tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Màu nâu cũng rất hợp khi đi cùng tông be, trắng kem hoặc xanh denim. Đây là gam màu phù hợp cho mọi nàng, dễ mặc, dễ phối và tạo cảm giác ấm áp trong mọi hoàn cảnh.

Trang phục màu pastel

Dù mùa đông thường gắn liền với những gam màu trầm, pastel vẫn kịp ghi dấu trong xu hướng năm nay. Tất nhiên, pastel của mùa đông không phải là những sắc quá "kẹo ngọt", mà là phiên bản dịu hơn, lạnh hơn, giống như phủ một lớp sương mỏng.

Các tông pastel được ưa chuộng nhất gồm xanh baby, hồng phấn và tím lilac nhạt. Chúng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với những ai yêu phong cách nữ tính. Một chiếc cardigan xanh pastel hay váy len hồng nhạt sẽ giúp outfit mùa đông bớt nặng nề và trở nên tươi mới hơn. Nếu sợ bị "nhạt nhòa", bạn có thể kết hợp pastel với những màu đậm hoặc trung tính như ghi hoặc nâu để tạo điểm nhấn hài hòa.

Trang phục màu trắng

Nhắc đến mùa đông, không thể thiếu màu trắng, gam màu gợi nhớ đến tuyết, sự tinh khiết và vẻ đẹp tối giản. Bước sang 2025, trang phục trắng được biến tấu đa dạng hơn, đặc biệt là với các chất liệu ấm áp như len, lông cừu và da lộn.

Mùa đông này, những outfit "trắng toàn tập" (all-white) được ưa chuộng mạnh mẽ vì mang lại cảm giác sang trọng, sạch sẽ và rất hiện đại. Một chiếc áo khoác trắng kết hợp cùng quần len tăm và boots kem sẽ tạo nên một tổng thể thanh thoát, mà không kém phần nổi bật. Ngoài ra, bạn cũng có thể phối trắng với be hoặc xám để tạo nên bảng màu nhã nhặn, dễ chịu cho những ngày lạnh.

Ảnh: Sưu tầm