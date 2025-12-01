5 mẫu áo hoàn hảo để mix cùng quần ống rộng, mặc đơn giản mà chuẩn sành điệu chính là đây

Ngay cả khi bước vào mùa lạnh, quần ống rộng vẫn là lựa chọn "ruột" của nhiều chị em nhờ sự thoải mái, tôn dáng và dễ phối đồ. Tuy nhiên, để có một outfit vừa ấm áp vừa thời thượng, việc chọn mẫu áo phù hợp mới là chìa khóa. Dưới đây là 5 kiểu áo mùa đông cực đẹp, cực dễ mặc và đặc biệt hợp với quần ống rộng mà bạn không nên bỏ qua.

Áo cardigan mỏng

Áo cardigan mỏng là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày đông không quá lạnh. Khi kết hợp với quần ống rộng, tổng thể trang phục trở nên mềm mại và phóng khoáng hơn. Bạn có thể mặc một chiếc áo thun ôm bên trong và khoác cardigan bên ngoài để tạo hiệu ứng layer nhẹ nhàng.

Gam màu be, nâu hoặc pastel luôn mang lại cảm giác tinh tế, phù hợp cho những ai yêu vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn muốn nổi bật. Nếu thích sự trẻ trung, bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn và phối với quần ống rộng cạp cao để hack dáng tối đa.

Áo khoác ngắn

Những chiếc áo khoác ngắn như bomber, jacket da hoặc áo gió dáng croptop luôn là "bảo bối" giúp chiều cao trông ấn tượng hơn khi đi cùng quần ống rộng. Sự tương phản giữa áo ngắn và quần dài tạo nên tỉ lệ cơ thể đẹp, giúp đôi chân dài hơn và vóc dáng gọn gàng hơn.

Để outfit trông thời thượng, bạn có thể chọn áo khoác ngắn màu đen hoặc các màu trung tính khác, kết hợp cùng quần ống rộng. Hoàn thiện bằng một đôi giày sneaker hoặc boots cổ ngắn, bạn sẽ có ngay set đồ vừa cá tính vừa dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Áo len cổ chữ V

Áo len cổ chữ V là món đồ kinh điển của mùa đông và đặc biệt hợp với quần ống rộng. Chi tiết cổ chữ V giúp phần cổ và vai trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác cân đối cho tổng thể trang phục.

Bạn có thể chọn áo len dáng ôm để outfit trông gọn gàng và thanh lịch, hoặc áo len hơi rộng để mang nét phóng khoáng, hài hòa với dáng quần. Một chiếc dây chuyền mảnh đeo hờ trước cổ chữ V sẽ giúp phong cách của bạn trở nên sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Những tông màu như rượu vang, xanh than hoặc nâu đậm là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đông lạnh, mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Áo len cổ tròn

Trong tủ đồ mùa đông của bất kỳ quý cô nào cũng nên có ít nhất một chiếc áo len cổ tròn basic. Đây là kiểu áo "dễ tính", hợp với hầu hết mọi dáng người và đặc biệt đẹp khi đi cùng quần ống rộng.

Với áo len cổ tròn, bạn có thể sơ vin một phần hoặc chỉnh dáng áo để tạo độ gọn ở phần eo, giúp outfit trông cân đối hơn. Nếu muốn nổi bật, hãy chọn áo có họa tiết nhỏ hoặc màu sắc tươi sáng như đỏ gạch, xanh olive, vàng mù tạt. Còn nếu bạn theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, những tông màu trung tính luôn là lựa chọn an toàn.

Áo thun dài tay

Dù là mùa đông, áo thun dài tay vẫn luôn có mặt trong tủ đồ của mọi nàng. Mỏng nhẹ, thoải mái và linh hoạt trong việc phối đồ, áo thun dài tay rất dễ kết hợp với quần ống rộng, tạo nên set đồ tối giản nhưng đầy cá tính.

Bạn có thể chọn áo thun ôm để tạo vẻ thanh thoát hoặc áo thun oversized nếu thích phong cách năng động. Layer thêm một chiếc áo khoác mỏng hoặc cardigan bên ngoài cũng là cách giúp bộ trang phục trông có chiều sâu hơn.

Với áo thun dài tay, điều quan trọng nhất là chọn chất liệu mềm mại và dáng áo phù hợp với vóc dáng của bạn. Đây là món đồ hoàn hảo cho những buổi đi chơi, dạo phố hoặc làm việc hằng ngày.

Ảnh: Sưu tầm