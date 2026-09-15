5 lý do vì sao gia đình nào cũng nên có một hũ mỡ lợn trong bếp

Từng bị nhiều người loại khỏi gian bếp vì lo ngại chất béo động vật, mỡ lợn đang được nhìn nhận lại. Nếu dùng đúng cách, loại chất béo quen thuộc này vẫn có những ưu điểm riêng.

Trong nhiều gia đình Việt trước đây, một hũ mỡ lợn gần như là thứ quen thuộc trong bếp. Sau này, khi dầu thực vật phổ biến hơn và chất béo động vật bị gắn với nhiều lo ngại sức khỏe, mỡ lợn ít được ưa chuộng hơn.

Tuy nhiên, những thông tin gần đây cho thấy không nên nhìn mỡ lợn đơn giản theo hai thái cực “tốt” hoặc “xấu”. Giá trị của nó phụ thuộc nhiều vào lượng ăn, cách sử dụng và tổng thể chế độ ăn uống.

Dưới đây là 5 lý do vì sao mọi người nên cân nhắc sử dụng mỡ lợn.

Mỡ lợn không chỉ chứa chất béo bão hòa

Mỡ lợn (Ảnh: South China Morning Post)

Tạp chí Prevention dẫn lời của chuyên gia dinh dưỡng Krista Linares (Mỹ) cho biết mỡ lợn, giống nhiều thực phẩm giàu chất béo khác, là hỗn hợp của cả chất béo bão hòa và không bão hòa.

Một thìa mỡ lợn có khoảng 5g chất béo bão hòa; 5,8g chất béo không bão hòa đơn và 1,4g chất béo không bão hòa đa.

Trong khi đó, một thìa bơ chứa khoảng 7,2g chất béo bão hòa; dầu ô liu khoảng 1,9 g. Như vậy, xét riêng thành phần này, mỡ lợn có ít chất béo bão hòa hơn bơ nhưng nhiều hơn dầu ô liu.

Mỡ lợn cũng chứa axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn cũng hiện diện nhiều trong dầu ô liu.

Dùng vừa phải có thể mang lại một số lợi ích chuyển hóa

Tờ South China Morning Post dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng trên tạp chí Science of Food cho thấy chế độ ăn có lượng mỡ lợn vừa phải có thể giúp giảm tích tụ mỡ và tình trạng viêm trong mô mỡ.

Nhóm nghiên cứu cho rằng phát hiện này thách thức cách nhìn lâu nay về chất béo động vật. Mức được nghiên cứu là khi chất béo trong khẩu phần cung cấp khoảng 25% tổng năng lượng. Điểm quan trọng nằm ở hai chữ “vừa phải”. Kết quả này không đồng nghĩa ăn càng nhiều mỡ lợn càng có lợi.

Phù hợp với nhiều cách nấu, từ chiên xào đến làm bánh

Thắng mỡ lợn (Ảnh: Serious Eats)

Mỡ lợn có khả năng chịu nhiệt tương đối tốt và có thể sử dụng đa dạng trong các món chiên, xào, nướng.

Nourished with Nature thông tin mỡ lợn có điểm bốc khói khoảng 188 độ C. Đặc tính này giúp mỡ phù hợp với một số cách chế biến ở nhiệt độ cao.

Đây cũng là loại chất béo có hương tương đối trung tính. Mỡ lợn có thể dùng để xào rau, chiên trứng, làm bánh hoặc tạo độ giòn, xốp cho một số món mà các loại dầu có mùi đặc trưng khó thay thế.

Theo thông tin từ tạp chí Prevention, có những món mà mỡ lợn tạo ra kết cấu đặc biệt, nhất là bánh nướng và một số món truyền thống.

Có thể là lựa chọn tốt hơn một số loại chất béo chế biến sẵn

Trong nhiều thập kỷ trước, khi người tiêu dùng cố giảm chất béo động vật, shortening thực vật trở thành một lựa chọn thay thế phổ biến. Shortening thực vật (thường được gọi là mỡ trừu) là chất béo dạng rắn, màu trắng đục, được làm từ 100% dầu thực vật (như đậu tương, dầu hạt bông) qua quá trình hydro hóa.

Tuy nhiên, theo tạp chí Prevention, một số sản phẩm shortening trước đây được làm từ chất béo hydro hóa một phần, nguồn chất béo chuyển hóa. Trong những trường hợp phải lựa chọn giữa mỡ lợn và shortening có chứa loại chất béo này, mỡ lợn có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Điều đó không có nghĩa mỡ lợn tốt hơn mọi loại dầu thực vật. Tạp chí Prevention vẫn đánh giá dầu ô liu là lựa chọn có lợi hơn trong nhiều trường hợp nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa cao.

Có thể bổ sung vitamin D - dưỡng chất không dễ tìm trong thực phẩm

Lưu trữ mỡ lợn (Ảnh: Bumblebee Apothecary)

Một ưu điểm ít được nhắc tới là mỡ lợn có thể chứa vitamin D. Theo Prevention, đây là một trong số ít loại chất béo có khả năng cung cấp vitamin này. Tuy nhiên cần lưu ý hàm lượng vitamin D trong mỡ lợn có thể thay đổi đáng kể tùy chế độ ăn và điều kiện chăn nuôi lợn.

Vì vậy, không nên mặc định mọi loại mỡ lợn đều có hàm lượng vitamin D giống nhau.

Chọn mỡ cũng quan trọng như cách sử dụng

Tạp chí Prevention khuyến nghị nếu dùng mỡ lợn, nên ưu tiên mỡ tươi, bảo quản lạnh. Một số loại mỡ chế biến để có thể bảo quản lâu ở nhiệt độ phòng có thể trải qua quá trình hydro hóa và có nguy cơ chứa chất béo chuyển hóa.

Nourished with Nature cũng gợi ý có thể tự thắng mỡ từ phần mỡ lợn tươi: cắt nhỏ, đun ở nhiệt thấp đến khi mỡ chảy ra, lọc bỏ phần cặn rồi cho vào dụng cụ sạch để bảo quản.

Vì vậy, lý do nên có một hũ mỡ lợn trong bếp không phải vì nó là “siêu thực phẩm”, càng không phải để thay thế hoàn toàn dầu ăn. Giá trị của mỡ lợn nằm ở chỗ có thành phần chất béo đa dạng, phù hợp với một số cách nấu và tạo hương vị đặc trưng. Dùng một lượng vừa phải, xen kẽ với các nguồn chất béo không bão hòa và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là cách hợp lý hơn cả.

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