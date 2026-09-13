Lời khuyên dành cho tất cả những gia đình đang dùng mỡ lợn để nấu ăn

Mỡ lợn giúp món ăn thơm ngon hơn, nhưng khi dùng, có một điều cần đặc biệt lưu ý.

Một thìa mỡ lợn cho vào chảo có thể khiến đĩa rau xào trở nên bóng, mềm và thơm hơn hẳn. Với nhiều người, cơm nóng trộn mỡ lợn hay rau xào mỡ còn gắn với hương vị quen thuộc của những bữa cơm gia đình xưa.

Sức hấp dẫn ấy có liên quan đến các phản ứng xảy ra khi thực phẩm được làm nóng. Trong quá trình chế biến, nhiều hợp chất tạo mùi được hình thành, khiến món ăn dùng mỡ lợn có hương thơm đậm và cảm giác ngon miệng hơn. Tuy nhiên, ngon miệng không đồng nghĩa có thể sử dụng tùy ý.

Điều đáng lưu ý nhất trong mỡ lợn là chất béo bão hòa

Mỡ lợn có hàm lượng chất béo bão hòa khá cao (Ảnh: Great Heritage Farm)

Tờ The Paper trích dẫn dữ liệu dinh dưỡng từ Tencent Medical Encyclopedia cho thấy, trong 100g mỡ lợn có khoảng 95mg cholesterol. Đáng chú ý hơn, lượng chất béo bão hòa vào khoảng 39,2g/100 g.

Con số này cao hơn đáng kể so với nhiều loại dầu thực vật phổ biến. Hàm lượng chất béo bão hòa trong mỡ lợn được ghi nhận cao hơn khoảng 2,58 lần so với dầu đậu nành, 2,92 lần dầu ô liu và 2,25 lần dầu lạc. Đây cũng là một trong những lý do mỡ lợn dễ đông lại ở nhiệt độ phòng, trong khi nhiều loại dầu thực vật vẫn ở dạng lỏng.

Chất béo bão hòa không phải thành phần cần loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn. Vấn đề nằm ở tổng lượng ăn vào mỗi ngày. Khi sử dụng quá nhiều trong thời gian dài, chế độ ăn giàu chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Các nghiên cứu về mỡ lợn nói gì?

Thịt mỡ lợn (Ảnh: Ancestral Kitchen)

Một số thí nghiệm trên động vật đã khảo sát ảnh hưởng của chế độ ăn nhiều mỡ lợn.

Trong một nghiên cứu kéo dài 14 tuần trên chuột, cả nhóm ăn chế độ nhiều mỡ lợn và nhóm ăn nhiều chất béo thực vật đều tăng cân. Tuy nhiên, nhóm sử dụng mỡ lợn có trọng lượng cơ thể và lượng mỡ dưới da cao hơn khoảng 30% so với nhóm dùng chất béo thực vật.

Một nghiên cứu khác của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) cũng ghi nhận chế độ ăn nhiều chất béo, dù nguồn chất béo là mỡ lợn hay dầu thực vật, đều có thể liên quan đến tình trạng viêm do béo phì và kháng insulin ở động vật, The Paper thông tin. Việc giảm mỡ lợn hoặc thay một phần bằng dầu thực vật giúp làm giảm những thay đổi này.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là nghiên cứu trên động vật, không thể trực tiếp suy ra rằng người ăn mỡ lợn sẽ gặp những hậu quả tương tự. Điều có ý nghĩa thực tế hơn với các gia đình là kiểm soát lượng chất béo bão hòa trong toàn bộ chế độ ăn.

Dùng bao nhiêu mỡ lợn là vừa?

Một cách dùng mỡ lợn (Ảnh: Ancestral Kitchen)

Hiện không có một mức riêng quy định chính xác mỗi người được ăn bao nhiêu mỡ lợn mỗi ngày. The Paper thông tin, người trưởng thành nên giới hạn tổng lượng dầu, mỡ dùng trong nấu ăn ở khoảng 25-30g/ngày.

Đồng thời, lượng chất béo bão hòa nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng khẩu phần. Chẳng hạn, với một phụ nữ trưởng thành ít vận động, mức này tương đương khoảng không quá 20g chất béo bão hòa mỗi ngày.

Điều quan trọng là 20g này không phải “suất riêng” dành cho mỡ lợn. Thịt, sữa, trứng, các loại hạt, đậu và nhiều món ăn khác cũng cung cấp chất béo bão hòa. Vì vậy, nếu vừa dùng nhiều mỡ lợn để xào nấu, vừa thường xuyên ăn thịt mỡ, đồ chiên rán hay bánh có nhiều chất béo, tổng lượng tiêu thụ rất dễ vượt mức cần thiết.

Không cần bỏ hẳn mỡ lợn, nhưng đừng dùng làm loại dầu chính

Nếu yêu thích hương vị mỡ lợn, người khỏe mạnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn. Có thể sử dụng một lượng nhỏ cho một số món cần tạo hương vị, thay vì dùng mỡ lợn cho gần như mọi món xào, chiên trong ngày.

Các bữa còn lại nên ưu tiên và thay đổi giữa những loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở một thìa mỡ lợn thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa cơm, mà ở thói quen dùng nhiều, dùng liên tục và không tính đến lượng chất béo đã có trong các thực phẩm khác.

Với mỡ lợn, lời khuyên quan trọng nhất vẫn là: ăn được, nhưng nên ăn vừa phải và không nên coi đây là nguồn chất béo chính hằng ngày.

Nguồn: The Paper