Thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ: Loại nào nhiều chất bổ hơn?

Ăn thanh long đã lâu nhưng bạn có biết dinh dưỡng trong mỗi màu quả là khác nhau?

Thanh long ruột đỏ và ruột trắng đều là những loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Cả hai đều mọng nước, có vị ngọt thanh và cung cấp chất xơ cùng nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, sự khác biệt về màu sắc khiến không ít người thắc mắc: thanh long ruột đỏ có thực sự bổ hơn thanh long ruột trắng?

Thanh long ruột trắng và ruột đỏ khác nhau thế nào?

Điểm dễ nhận biết nhất giữa hai loại thanh long chính là màu sắc phần thịt quả.

Thanh long ruột trắng có phần thịt màu trắng, xen giữa là những hạt nhỏ màu đen. Loại này thường có vị ngọt thanh, nhẹ và khá dễ ăn.

Trong khi đó, thanh long ruột đỏ có phần thịt màu đỏ hoặc đỏ tím đậm, vị ngọt thường nổi bật hơn, tùy giống và độ chín của quả.

Sự khác biệt đáng chú ý nằm ở các sắc tố tự nhiên. Thanh long ruột đỏ chứa nhiều betacyanin, thuộc nhóm betalain - những hợp chất tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của loại quả này và có hoạt tính chống oxy hóa.

Ở thanh long ruột trắng, hàm lượng các sắc tố này thấp hơn nên phần thịt quả có màu nhạt hơn.

Thanh long ruột đỏ có bổ hơn ruột trắng?

Nếu xét riêng về các hợp chất chống oxy hóa, thanh long ruột đỏ có phần nhỉnh hơn nhờ hàm lượng sắc tố betacyanin đặc trưng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thanh long ruột đỏ vượt trội hoàn toàn về mọi mặt dinh dưỡng.

Cả thanh long ruột đỏ và ruột trắng đều cung cấp nước, chất xơ, vitamin và một số khoáng chất, trong khi lượng chất béo khá thấp. Chất xơ trong thanh long có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa khi được bổ sung trong một chế độ ăn cân đối.

Vì vậy, nếu bạn thích thanh long ruột trắng thì không nhất thiết phải chuyển hẳn sang ruột đỏ chỉ vì cho rằng loại ruột đỏ “bổ hơn nhiều lần”. Giá trị của một loại thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào một dưỡng chất hay một hợp chất riêng lẻ mà còn nằm ở tổng thể chế độ ăn.

Bên cạnh giống thanh long, độ chín và tình trạng của quả cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng. Những quả tươi ngon, chín tự nhiên thường là lựa chọn phù hợp hơn so với quả bị dập, để quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Nên chọn thanh long ruột đỏ hay ruột trắng?

Nếu muốn bổ sung thêm các hợp chất chống oxy hóa từ thực vật, bạn có thể ưu tiên thanh long ruột đỏ. Màu đỏ tím đặc trưng của phần thịt quả chính là dấu hiệu dễ nhận biết về sự hiện diện của các sắc tố betalain.

Còn nếu thích vị thanh nhẹ, mọng nước, thanh long ruột trắng vẫn là một lựa chọn tốt để bổ sung trái cây vào khẩu phần hằng ngày.

Thực tế, không cần phải đặt hai loại quả này vào thế “loại nào tốt hơn”. Ăn đa dạng các loại trái cây với lượng phù hợp thường có lợi hơn việc chỉ tập trung vào một loại quả được xem là giàu dinh dưỡng.

Khi ăn thanh long, nên rửa sạch phần vỏ trước khi bổ để hạn chế bụi bẩn và vi sinh vật từ bề mặt vỏ tiếp xúc với phần thịt quả. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp thanh long với sữa chua, yến mạch và các loại trái cây khác để làm phong phú khẩu phần.

Tóm lại, thanh long ruột đỏ có ưu thế về một số hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là betacyanin, trong khi thanh long ruột trắng vẫn cung cấp nước, chất xơ và nhiều dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, thay vì chỉ chọn một loại, bạn hoàn toàn có thể luân phiên cả hai trong chế độ ăn hằng ngày.

(Ảnh minh hoạ: Internet)