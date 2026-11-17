Các công thức này sử dụng những nguyên liệu giúp bổ âm, dưỡng phổi, bổ dạ dày và thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể. Thường xuyên ăn có thể cải thiện tình trạng da khô, giúp da mềm mại và đàn hồi.

Nhiều người trong chúng ta thường gặp phải tình trạng da khô, môi nứt nẻ, ngứa họng và bong tróc da kèm theo lớp trang điểm bị mốc meo ngay cả khi uống 2 lít nước mỗi ngày vào mùa thu và mùa đông. Thậm chí có người khi đứng trước tình trạng đó dù cố gắng đắp rất nhiều mặt nạ dưỡng ẩm nhưng cũng không cải thiện được tình hình, có chăng cũng chỉ khắc phục được bề nổi chứ không điều trị được nguyên nhân gốc rễ.

Y học cổ truyền cho rằng "phổi chi phối da và tóc", vì vậy chỉ dưỡng ẩm bề mặt là chưa đủ. Chỉ bằng cách bổ âm và dưỡng ẩm từ bên trong mới thực sự có thể nuôi dưỡng làn da đủ độ ẩm. Theo thuyết ngũ hành ngũ sắc, trắng đi vào phổi. Ăn nhiều thực phẩm có màu trắng có thể dưỡng ẩm phổi, sinh khí và nuôi dưỡng da, mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với việc đắp mặt nạ. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh 5 loại thực phẩm màu trắng có công dụng cấp ẩm; cấp nước giúp làn da khắc phục mọi chứng khô trong mùa thu và mùa đông.

1. Cải thảo: "Vua của các loại rau" bổ dạ dày và thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể

Cải thảo là loại rau có vị ngọt, tính trung hòa, tác động lên kinh mạch ruột và dạ dày. Với hàm lượng nước cao tới 95%, nó là một loại "rau củ cấp nước" tự nhiên; hàm lượng vitamin C của nó xấp xỉ 37,5mg/100g, gấp 3-4 lần so với lê, mang lại lợi ích chống oxy hóa, thúc đẩy tổng hợp collagen và giúp làm sáng và mịn da. Nó cũng giàu chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện chứng táo bón vào mùa thu và mùa đông.

Các văn bản sách y dược cổ có đề cập đến nước ép cải thảo "có vị ngọt, ấm, không độc hại, có lợi cho ruột và dạ dày, làm giảm khó chịu ở ngực, giải khát sau khi uống rượu, thúc đẩy tiểu tiện và đại tiện, điều hòa dạ dày và giảm ho, đặc biệt tốt vào mùa đông".

Món ăn gợi ý: Cải thảo hầm hạt dẻ

Nguyên liệu: 200g hạt dẻ sống, 200g cải thảo, lượng nước dùng vịt vừa đủ, một nhúm muối.

Cách nấu món cải thảo hầm hạt dẻ

Bóc vỏ và bổ đôi hạt dẻ, sau đó ninh trong nước dùng cho đến khi chín mềm. Cho cải thảo đã rửa sạch vào, nấu cùng, nêm muối cho vừa ăn, và làm đặc nước sốt bằng bột bắp sau khi nấu xong.

Nước dùng vịt giúp bổ âm, hạt dẻ bổ thận, cải thảo dưỡng ẩm cho da khô. Khi kết hợp lại, chúng có thể cải thiện làn da xỉn màu và giúp da trắng sáng rạng rỡ. Món ăn này thích hợp cho người bị táo bón, ho do nhiệt phổi, khô họng và đau họng. Người tỳ vị yếu hoặc thường xuyên bị tiêu chảy nên thận trọng khi ăn.

2. Củ cải trắng: Giúp giảm chứng khó tiêu và đờm, bổ tỳ vị và dưỡng phổi

Trong dân gian vốn có câu ngạn ngữ cổ: "Ăn củ cải trắng vào mùa đông, ăn gừng vào mùa hè". Củ cải trắng có vị ngọt và cay, tính mát, tác động lên kinh mạch phổi và dạ dày. Củ cải chứa glucosinolate và amylase tự nhiên. Glucosinolate thúc đẩy tiết dịch vị và tăng cường cảm giác thèm ăn, trong khi amylase phân giải tinh bột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu và đầy hơi sau khi sử dụng các loại thuốc bổ mùa thu đông. Củ cải giàu vitamin C và beta-carotene, có đặc tính chống oxy hóa, làm giảm tình trạng da xỉn màu và giúp da rạng rỡ hơn.

Củ cải còn có tác dụng thanh nhiệt sinh dịch, điều hòa khí huyết, giảm tắc nghẽn ngực, hỗ trợ tiêu hóa và tiêu đờm. Vào mùa thu và mùa đông, khi ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, ăn củ cải trắng có thể giúp điều hòa khí huyết và đường ruột, thanh phổi và tiêu đờm.

Món ăn gợi ý: Củ cải hầm thịt heo và ô liu xanh

Nguyên liệu: 750g củ cải trắng, 5 quả ô liu xanh, 250g thịt heo nạc, một ít gừng, gia vị vừa đủ.

Cách nấu món củ cải hầm thịt heo và ô liu xanh

Gọt vỏ và cắt củ cải thành miếng, chần sơ thịt nạc; cho tất cả các nguyên liệu vào nước, đun nhỏ lửa trong 2 giờ, và nêm muối cho vừa ăn.

Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng ẩm và làm sáng da, thích hợp cho người có da khô, thô ráp, da xỉn màu và những người dễ bị nóng trong người. Thích hợp cho người bị khó tiêu, nhiều đờm, khô miệng và đau họng; người có tỳ vị yếu, hoặc người thiếu dương và sợ cảm lạnh không nên ăn sống, nên nấu chín trước khi ăn.

3. Lê: "Nước khoáng tự nhiên" giúp giải khát và làm dịu cơn khô miệng

Từ thời xa xưa, quả lê đã được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Có câu nói rằng "lê xanh thanh nhiệt lục tạng, lê chín dưỡng âm ngũ tạng", khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu để dưỡng ẩm cho da khô vào mùa thu và mùa đông. Theo Đông y, lê có vị ngọt và hơi chua, tính mát; tác động lên kinh phổi và kinh vị. Ăn sống để thanh nhiệt, giảm hỏa, nấu chín để bổ âm, dưỡng ẩm.

Với hàm lượng nước lên đến 86%, sản phẩm tươi mát và ngon ngọt như nước khoáng tự nhiên; giàu vitamin, khoáng chất và pectin, giúp làm dịu cổ họng và long đờm, nuôi dưỡng cổ họng, thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột; vitamin C trong đó giúp điều tiết sự tiết bã nhờn trên da, đặc biệt phù hợp với da dầu và da thường.

Món ăn gợi ý: Chè nấm tuyết và lê

Nguyên liệu: 1/2 cây nấm tuyết khô, 1 quả lê, đường phèn tùy khẩu vị.

Cách nấu chè nấm tuyết và lê

Ngâm nấm tuyết cho mềm, sau đó xé nhỏ. Cho nấm tuyết vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi nấu trong khoảng 25 phút để nấm tuyết tiết ra chất gelatin. Trong lúc đó, rửa sạch lê, gọt vỏ rồi cắt miếng nhỏ. Sau khi nấu nấm tuyết được khoảng 20 phút thì cho lê vào tiếp tục nấu thêm khoảng 15 phút. Sau đó thêm đường phèn cho vừa khẩu vị.

Món ăn này giúp bổ âm, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể, dưỡng ẩm cho da khô và giải khát. Thường xuyên sử dụng có thể giúp cải thiện táo bón và làm mịn da. Đây là món tráng miệng kinh điển giúp nuôi dưỡng làn da và dưỡng ẩm cho da khô vào mùa thu.

4. Củ hoa huệ: Giúp thư giãn và làm dịu thần kinh, nuôi dưỡng làn da

Củ hoa huệ là củ mọng nước của các loài thực vật thuộc họ Liliaceae. Chúng giàu tinh bột và chất dinh dưỡng, là một nguyên liệu thực phẩm và dược liệu kinh điển trong Đông y. Củ hoa huệ có vị ngọt và hơi đắng, tính trung tính; đi vào kinh tim và kinh phổi.

Củ hoa huệ tươi giàu chất nhầy, có tác dụng dưỡng ẩm và thanh nhiệt tuyệt vời; đồng thời, chúng chứa nhiều loại vitamin và polysaccharid hoa huệ, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào da. Sử dụng lâu dài có thể giúp da mịn màng và đàn hồi, đồng thời có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng mất ngủ, mộng mị thường xuyên và da xỉn màu ở phụ nữ mãn kinh.

Công thức gợi ý: Trà củ hoa huệ và nhân sâm Mỹ

Nguyên liệu: 5 củ hoa huệ khô, 3g kỷ tử, 1g nhân sâm Mỹ, 1g lá tre.

Cách nấu trà củ hoa huệ và nhân sâm Mỹ

Rửa sạch tất cả nguyên liệu, sau đó cho vào bình ủ. Rót nước sôi vào rồi ngâm trong khoảng 10 phút. Bạn có thể thêm nước nếu cần.

Thức uống này có tác dụng bổ tim, làm dịu tâm trí, thanh nhiệt, dưỡng phổi, làm đẹp da và chống lão hóa. Phụ nữ hay thức khuya, dễ cáu gắt hoặc có làn da khô có thể uống thường xuyên.

5. Nấm tuyết: Tổ yến của người nghèo, bổ âm và dưỡng ẩm da

Nấm tuyết có vị ngọt, tính trung hòa, tác động lên kinh phổi, vị và thận. Nó dưỡng ẩm mà không gây nhờn rít, trở thành một thành phần kinh điển giúp dưỡng ẩm da khô và nuôi dưỡng làn da trong mùa thu đông. Thành phần hoạt tính chính của nấm tuyết là polysaccharid Tremella, có cấu trúc phân tử có khả năng giữ nước gấp hàng trăm lần trọng lượng của chính nó. Khi được hấp thụ vào cơ thể, nó có thể cải thiện tình trạng mất nước qua biểu bì và tăng cường độ ẩm cho da. Đồng thời, nó có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ các nguyên bào sợi da và làm chậm quá trình lão hóa da, trở thành một "chất dưỡng ẩm nội tại" tự nhiên.

Công thức gợi ý: Thức uống từ nấm tuyết và sa sâm nam

Nguyên liệu: 5g nấm tuyết, 30g sa sâm nam, đường phèn tùy khẩu vị.

Cách nấu thức uống nấm tuyết và sa sâm nam

Ngâm nấm tuyết cho mềm rồi cắt bỏ gốc vàng, sau đó xé nhỏ. Rửa sạch sa sâm nam và cho vào túi vải gạc. Đun nhỏ lửa cả hai trong 30 phút. Vớt bỏ lớp vải gạc, cho đường phèn vào đun cho tan hết trước khi uống.

Công thức này giúp bổ âm, dưỡng phổi, bổ dạ dày và thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể. Thường xuyên sử dụng có thể cải thiện tình trạng da khô, giúp da mềm mại và đàn hồi. Thích hợp cho người có da khô, ho khan do phổi khô và táo bón; người bị cảm lạnh và ho có đờm trắng nên ăn ít hơn.

Nếu bạn chỉ chăm chăm cấp ẩm bằng các loại mỹ phẩm trong mùa đông này để chống lại tình trạng khô da thôi thì chưa đủ; bạn cũng cần phải "khóa" độ ẩm. Ăn một lượng vừa phải các thực phẩm giàu collagen như bì heo, chân giò heo và cá tươi mỗi ngày, kết hợp với các thực phẩm màu trắng để dưỡng ẩm cho da khô, sẽ cải thiện khả năng giữ ẩm của da.