5 loại thực phẩm khiến chị em già đi trông thấy, hầu hết lại là món khoái khẩu

ThS.BS Phạm Văn Thọ, chuyên gia da liễu, thẩm mỹ tại một phòng khám tại Hà Nội, chia sẻ lão hóa da là quá trình sinh lý không thể tránh khỏi khi tuổi tác tăng cao. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bạn trẻ có đã có làn da "như các cô lớn tuổi". Theo các chuyên gia đánh giá, ngoài những lý do khách quan như ảnh hưởng từ nội tiết tố, môi trường, không khí, thì chế độ ăn uống cũng là nguyên nhân khiến chị em bị lão hóa sớm. Ăn không đúng cách, đúng món có thể khiến bạn ngày càng già đi trông thấy so với những người cùng tuổi.

5 loại thực phẩm dưới đây được bác sĩ Thọ khuyến cáo chị em nên hạn chế ăn để bảo vệ sắc đẹp và tuổi thanh xuân:

1. Đồ ngọt: Đây là yếu tố hàng đầu gây ra gốc tự do, thúc đẩy quá trình bệnh tật, lão hóa và suy giảm sức đề kháng. Nó còn tăng nguy cơ béo phì, tim mạch, tiểu đường. Đặc biệt các thức ăn có hàm lượng đường fructose cao có thể khiến bạn già trước tuổi. Fructose cản trở phản ứng đồng hóa của cơ thể - quá trình giúp hình thành collagen và elastin giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh.

Đồ ngọt là tác nhân khiến chị em lão hóa nhanh hơn. (Ảnh: Internet)

2. Đồ nướng: Đồ nướng có nhiều chất béo có thể góp phần gây xơ vữa mạch máu và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Chúng cũng chứa nhiều đường, có thể gây ra bệnh tiểu đường, huyết áp cao và sâu răng. Khi nướng thịt ở nhiệt độ cao, gây cháy, tạo ra chất AGEs (Advanced glycation end products) một chất gây lão hóa tế bào, rối loạn hoạt động của tế bào dễ gây ung thư đường tiêu hóa, thận.



Đồ nướng, chiên rán khiến da và sức khỏe chị em bị ảnh hưởng. (Ảnh: Internet)

3. Đồ chiên rán: Cũng giống đồ nướng, đồ chiên rán gây ảnh hưởng đến chuyển hóa mỡ máu, làm da nhăn nheo, thay đổi màu da, tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ. Hơn nữa thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do xảy ra phản ứng liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử ADN và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da. Hơn nữa, tiêu thụ quá nhiều muối trong các thực phẩm chiên có thể rút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước. Điều đó có thể làm cho da của bạn dễ bị nhăn hơn.



4. Đồ ăn cay: Đồ cay dễ gây viêm loét miệng, họng, ảnh hưởng dạ dày. Hệ tiêu hóa suy yếu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, quá trình hấp thu dưỡng chất, theo đó tăng nguy cơ lão hóa, thể hiện rõ nhất là lão hóa da.

Đồ muối chua thúc đẩy sự lão hóa tế bào da. (Ảnh: Internet)

5. Đồ muối chua: Trong chất váng trắng nổi trên bề mặt khi muối dưa/ cà có một loại virus tên là Epstein - Barr. Loại virus này có khả năng thúc đẩy sự lão hóa tế bào da, tế bào đường tiêu hóa, làm tăng sinh khối u, nhất là tại lưỡi, hầu, họng, dạ dày.



Nên ăn gì để trẻ hóa làn da?

Bác sĩ khuyên chị em hãy cố gắng ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước đun sôi để nguội, vừa cấp ẩm tốt cho da, vừa tạo môi trường tốt nhất cho tế bào hoạt động, đào thải gốc tự do.

"Quan trọng nhất là cân bằng giữa các thành phần dinh dưỡng như đạm, chất béo, đường và vitamin, khoáng chất thiết yếu. Uống đủ nước lọc để tạo môi trường cho tế bào hoạt động trơn tru, tạo điều kiện cho gan thận thanh thải gốc tự do và các chất độc hại khác. Đồng thời tránh các đồ ăn được chế biến theo kiểu chiên rán, nướng, ủ muối, các đồ ăn sẵn, các loại hoa quả có quy trình sản xuất không an toàn", BS Thọ lưu ý.

Nhiều chị em có thói quen kiêng hoàn toàn các chất đường bột. Tuy nhiên theo BS Thọ, đây là món ăn không thể thiếu đối với não và gan. Do đó, mọi người không nên kiêng tuyệt đối mà nên ăn hạn chế, đặc biệt không ăn nhiều loại thực phẩm này vào buổi tối.