5 loại rau chỉ cần trồng một lần, hái ăn hết lứa này đến lứa khác

Đây đều là những loại rau rất đáng trồng trong nhà, vừa tiết kiệm chi phí mua rau hằng ngày, vừa có thể thu hoạch nhiều lứa mà không cần gieo trồng lại liên tục.

Không cần sở hữu một khu vườn rộng hay ngày nào cũng tất bật gieo trồng, bạn vẫn có thể tự tay thu hoạch rau xanh cho bữa cơm gia đình nếu biết chọn đúng loại cây. Có những loại rau chỉ cần trồng một lần, sau mỗi đợt thu hoạch vẫn tiếp tục đâm chồi, ra lá mới, giúp tiết kiệm công sức và tận dụng tối đa diện tích trồng. Đặc biệt, nhiều loại còn có thể phát triển tốt trong thùng xốp, chậu nhựa hoặc những khoảng đất nhỏ ở ban công, sân thượng. Nếu muốn bắt đầu làm một khu vườn mini tại nhà, 5 loại rau dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.

1. Rau muống - dễ trồng, nhanh mọc ngọn mới

Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đồng thời cũng rất phù hợp với những người mới bắt đầu trồng rau tại nhà. Cây sinh trưởng khá nhanh, dễ chăm sóc và có thể cho thu hoạch nhiều đợt nếu được cung cấp đủ nước, ánh sáng cùng dinh dưỡng. Rau muống có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành. Khi cây phát triển đủ lớn, bạn có thể cắt phần ngọn non để chế biến thành nhiều món ăn như rau muống luộc, xào tỏi hay nấu canh. Điều quan trọng là không nên cắt sát tận gốc mà cần chừa lại phần thân có mắt và lá để cây tiếp tục phát triển, hình thành chồi mới.

Để rau nhanh phục hồi sau mỗi lần thu hoạch, nên đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng, duy trì độ ẩm phù hợp và bổ sung dinh dưỡng định kỳ. Nếu trồng trong thùng xốp, hãy chú ý đến khả năng thoát nước để bộ rễ không bị úng. Với cách chăm sóc hợp lý, một đợt trồng rau muống có thể mang lại nhiều lần thu hoạch trước khi cây già cỗi và cần trồng lại.

2. Rau ngót - trồng một lần, thu hoạch trong thời gian dài

Nếu muốn tìm một loại rau có thể gắn bó lâu dài với khu vườn gia đình, rau ngót là lựa chọn rất đáng thử. Khác với nhiều loại rau ăn lá ngắn ngày, rau ngót là cây lâu năm, có thể sinh trưởng qua nhiều mùa và tiếp tục cho lá mới sau khi thu hoạch. Rau ngót thường được trồng bằng cành giâm nên cách nhân giống tương đối đơn giản. Chỉ cần chọn cành khỏe, cắm vào đất tơi xốp, giữ ẩm vừa phải và chờ cây bén rễ. Khi cây đã phát triển ổn định, bạn có thể thu hoạch các cành non và lá để nấu canh, chế biến món ăn hằng ngày.

Ưu điểm của rau ngót là không cần thay cây liên tục như các loại rau ngắn ngày. Sau mỗi lần hái, cây vẫn có thể tiếp tục đâm chồi nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, không nên thu hoạch quá nhiều trong một lần hoặc tỉa trụi toàn bộ lá, bởi cây cần duy trì đủ tán lá để quang hợp và phục hồi. Rau ngót thích hợp trồng ở nơi có ánh sáng tốt, đất giàu chất hữu cơ và thoát nước ổn định. Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu đủ sâu và rộng để bộ rễ có không gian phát triển. Chỉ với một vài gốc rau ngót được chăm sóc đều đặn, gia đình đã có thêm nguồn rau xanh tiện lợi ngay trong vườn nhà.

3. Rau mồng tơi - hái ngọn đều đặn, cây tiếp tục phát triển

Mồng tơi là loại rau đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm, thường được trồng vào mùa xuân hè và mùa hè ở nhiều địa phương. Cây phát triển thành dây leo, có thể bò trên mặt đất hoặc leo giàn, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo thêm mảng xanh cho ban công và sân thượng. Bạn có thể trồng mồng tơi bằng hạt. Sau khi cây nảy mầm và phát triển đủ khỏe, hãy làm giàn hoặc bố trí điểm tựa để dây leo. Khi ngọn đã đủ dài, có thể thu hoạch phần ngọn non để nấu canh cua, canh tôm hoặc luộc. Nên chừa lại một số lá và mắt thân khỏe để cây tiếp tục mọc nhánh mới.

Một trong những ưu điểm của mồng tơi là có thể thu hoạch nhiều đợt trong thời gian sinh trưởng. Nếu được cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng, cây sẽ tiếp tục ra lá và ngọn non sau mỗi lần hái. Ngược lại, nếu để đất khô kéo dài hoặc thiếu chất dinh dưỡng, cây có thể phát triển chậm, lá nhỏ và ngọn kém non. Đối với những gia đình có diện tích hạn chế, một chiếc chậu lớn kết hợp giàn leo đơn giản cũng đủ để trồng mồng tơi. Chỉ cần thường xuyên thu hoạch đúng cách và chăm sóc đất, bạn có thể tận dụng không gian nhỏ để có rau xanh cho nhiều bữa ăn.

4. Húng quế - càng thu hoạch đúng cách, cây càng phân nhánh

Không chỉ dùng làm rau ăn kèm, húng quế còn là loại cây gia vị rất hữu ích trong khu vườn gia đình. Cây có mùi thơm đặc trưng, phù hợp với nhiều món ăn và có thể trồng dễ dàng trong chậu nhỏ đặt ở ban công, cửa sổ hoặc sân thượng. Húng quế có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành. Khi cây đã phát triển ổn định, bạn nên thu hoạch bằng cách ngắt phần ngọn phía trên một cặp lá. Cách làm này giúp kích thích các chồi bên phát triển, khiến cây phân nhánh nhiều hơn thay vì chỉ vươn cao với một thân chính.

Nhờ đó, bạn có thể hái lá và ngọn non nhiều lần trong suốt thời gian cây còn khỏe. Tuy nhiên, cần tránh ngắt quá nhiều lá cùng lúc, đồng thời nên tỉa bỏ hoa khi mục tiêu chính là thu hoạch lá lâu dài. Khi cây già hoặc thân bắt đầu hóa gỗ, việc giâm cành mới cũng là cách đơn giản để duy trì nguồn húng quế trong nhà. Loại cây này thích nơi có nhiều ánh sáng, đất thoát nước tốt và được tưới vừa đủ. Không cần một khu vườn lớn, chỉ vài chậu húng quế đặt gần khu vực nấu ăn cũng giúp việc thu hoạch rau gia vị trở nên thuận tiện hơn.

5. Lá lốt - cây lâu năm, thu hoạch lá nhiều đợt

Lá lốt là loại cây quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam, từ bò cuốn lá lốt đến các món xào, nướng hoặc nấu canh. Cây có đặc điểm sinh trưởng lâu năm, thân bò và có khả năng tiếp tục phát triển từ các đoạn thân khỏe, vì vậy rất phù hợp với những gia đình muốn trồng rau để sử dụng lâu dài. Lá lốt thường được nhân giống bằng cách giâm đoạn thân có mắt hoặc trồng từ cây giống. Sau khi bén rễ, cây dần phát triển thành bụi, lan rộng và ra thêm nhiều lá mới. Bạn có thể thu hoạch những lá đã trưởng thành để chế biến món ăn, đồng thời giữ lại phần lá non và các chồi khỏe để cây tiếp tục sinh trưởng.

Khác với rau muống hay mồng tơi vốn cần nhiều ánh sáng để phát triển mạnh, lá lốt có thể thích nghi tốt hơn ở nơi có ánh sáng tán xạ hoặc bóng râm một phần. Cây ưa đất ẩm nhưng không chịu được tình trạng ngập úng kéo dài. Vì vậy, khi trồng trong chậu, cần lựa chọn đất tơi xốp và có lỗ thoát nước. Nếu được chăm sóc phù hợp, lá lốt có thể cho thu hoạch trong thời gian dài mà không cần trồng mới liên tục. Đây cũng là lựa chọn thích hợp cho những góc vườn ít nắng trực tiếp, nơi nhiều loại rau ăn lá khác khó phát triển tốt.

Bí quyết để vườn rau luôn có thứ thu hoạch

Dù chọn loại rau nào, muốn cây tiếp tục cho lá và ngọn sau nhiều lần thu hoạch, bạn cũng cần chú ý đến một số nguyên tắc cơ bản. Trước hết, hãy chọn chậu có kích thước phù hợp, sử dụng đất tơi xốp và đảm bảo thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn theo nhu cầu của từng loại cây, tránh để đất khô kiệt hoặc ngập úng kéo dài.

Sau mỗi đợt thu hoạch, cây cần thời gian phục hồi nên hãy bổ sung dinh dưỡng hợp lý, ưu tiên phân hữu cơ đã hoai mục hoặc loại phân phù hợp với rau ăn lá. Khi cắt tỉa, không nên thu hoạch quá mức khiến cây mất phần lớn lá quang hợp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh và loại bỏ những lá già, lá hư hỏng.

Một điều cần nhớ là “trồng một lần, hái nhiều lứa” không có nghĩa cây sẽ cho rau vô thời hạn. Rau ngót và lá lốt có thể sống lâu năm, trong khi rau muống, mồng tơi và húng quế thường chỉ cho thu hoạch nhiều đợt trong một giai đoạn sinh trưởng nhất định. Khi cây già yếu, năng suất giảm hoặc sâu bệnh nặng, bạn có thể trồng bổ sung cây mới để duy trì nguồn rau xanh.