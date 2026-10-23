Đi chợ mua đậu phụ, gặp 4 dấu hiệu này tôi nhất định không lấy: Người bán lâu năm cũng phải gật gù khen sành

Đậu phụ rẻ nhưng mua nhầm miếng không ngon vẫn phí cả bữa cơm.

Đậu phụ có lẽ là một trong những món dễ mua nhất ngoài chợ. Chỉ vài chục nghìn đồng đã đủ cho cả nhà một bữa, lại có thể đem rán, sốt cà chua, kho, nấu canh hay ăn cùng bún. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người ghé hàng đậu cũng chẳng lựa kỹ, thấy miếng nào vuông vắn, trắng đẹp thì lấy. Nhưng đậu phụ là thực phẩm có nhiều nước và khá dễ hỏng nếu bảo quản không phù hợp. Bởi vậy, đứng trước một khay đậu có cả chục miếng trông na ná nhau, tôi thường không chọn bằng tiêu chí “miếng nào đẹp nhất”. Có 4 dấu hiệu dưới đây, gặp phải là tôi chuyển sang miếng khác hoặc sang hàng khác mua.

1. Đậu có mùi chua hoặc mùi lạ rõ rệt

Đây là thứ tôi kiểm tra đầu tiên, thậm chí còn trước cả màu sắc. Đậu phụ mới thường có mùi khá nhẹ, chủ yếu là mùi đặc trưng của đậu nành. Nếu vừa đến gần đã nhận thấy mùi chua bất thường, mùi lên men khó chịu hoặc một mùi lạ khiến bạn phải khựng lại, tốt nhất không nên tiếc rẻ. Cũng cần phân biệt với những sản phẩm đậu được chủ động lên men, bởi đó là một nhóm thực phẩm khác. Với đậu phụ tươi thông thường mà chúng ta mua để rán, kho hay nấu canh, mùi bất thường là dấu hiệu đáng để người mua thận trọng. Vì vậy, đi chợ đừng chỉ nhìn. Nếu được, hãy đứng gần khay đậu một chút để kiểm tra mùi trước khi yêu cầu người bán lấy hàng.

2. Bề mặt nhớt, trơn bất thường

Một miếng đậu phụ có độ ẩm là chuyện bình thường. Nhưng ẩm khác với nhớt. Khi đậu đã có lớp nhớt bất thường trên bề mặt, đặc biệt đi kèm mùi chua hoặc dấu hiệu xuống chất lượng khác, tôi sẽ không mua. Đừng vì người bán giảm vài nghìn đồng hoặc bảo “mang về rán lên vẫn được” mà cố lấy. Nếu mua đậu đóng gói trong siêu thị, cách kiểm tra còn đơn giản hơn. Ngoài hạn sử dụng, mọi người nên nhìn cả tình trạng bao bì, nước bên trong và bề mặt sản phẩm. Gói bị phồng, rò rỉ hoặc có biểu hiện bất thường thì nên đổi sang gói khác.

3. Miếng đậu đổi màu bất thường hoặc xuất hiện mốc

Đậu phụ không nhất thiết phải trắng tinh mới là ngon. Màu của sản phẩm có thể khác nhau đôi chút tùy loại đậu, quy trình làm và sản phẩm cụ thể. Vì vậy, chỉ nhìn thấy đậu hơi ngà rồi kết luận là cũ hoặc kém chất lượng là không chính xác. Thứ cần để ý là sự thay đổi bất thường. Nếu trên miếng đậu xuất hiện những đốm mốc, vùng đổi màu lạ hoặc bề mặt có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, tôi sẽ bỏ qua. Với thực phẩm mềm và nhiều nước như đậu phụ, cũng không nên nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cắt bỏ phần mốc rồi ăn phần còn lại. Ngược lại, cũng đừng lấy tiêu chí “càng trắng càng tốt” để chọn đậu. Một miếng đậu trắng đẹp chưa nói lên được nó ngon hơn miếng hơi ngà bên cạnh.

4. Đậu được bày bán trong điều kiện khiến mình không yên tâm

Có những lúc bản thân miếng đậu nhìn chưa thấy vấn đề gì nhưng cách người bán bảo quản đã khiến tôi không muốn lấy. Đậu phụ tươi là thực phẩm dễ hỏng. Nếu sản phẩm cần giữ lạnh nhưng lại được để ngoài quá lâu trong điều kiện nóng, khay đựng không sạch, nước ngâm đục bẩn hoặc khu vực bán hàng có nguy cơ nhiễm bẩn rõ ràng, người mua nên cân nhắc. Đặc biệt vào những ngày nóng, tôi càng ưu tiên mua ở hàng có lượng khách ổn định, đậu được làm và bán hết trong ngày hoặc nơi có cách bảo quản phù hợp. Nếu mua loại đóng gói cần giữ lạnh, hãy lấy sản phẩm từ tủ mát và kiểm tra xem bao bì còn nguyên vẹn hay không.

Mua đậu phụ thế nào để vừa ngon vừa đỡ phí tiền?

Thực ra chọn đậu phụ không cần quá nhiều “bí kíp”. Điều quan trọng hơn là bỏ thói quen chỉ nhìn màu trắng hay hình dáng đẹp.

- Ưu tiên miếng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mốc hay đổi màu bất thường.

- Đậu có mùi nhẹ đặc trưng, không xuất hiện mùi chua hoặc mùi khó chịu.

- Bề mặt ẩm nhưng không nhớt bất thường.

- Với đậu đóng gói, kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bao bì và yêu cầu bảo quản.

- Chọn loại đậu theo món ăn. Đậu chắc hơn thường tiện để rán, kho; loại mềm phù hợp với canh, sốt hoặc những món cần kết cấu mềm mịn.

- Đừng mua quá nhiều chỉ vì thấy rẻ. Đậu phụ tươi không phải món thích hợp để chất đầy tủ lạnh ăn dần cả tuần.

Một miếng đậu phụ chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng chính vì rẻ nên người ta càng dễ xuề xòa khi chọn. Tôi thì ngược lại: món càng mua thường xuyên càng nên hình thành vài thói quen kiểm tra đơn giản. Chỉ cần nhìn kỹ bề mặt, kiểm tra mùi và để ý cách bảo quản của hàng bán, nhiều miếng đậu không đáng mua sẽ tự động bị loại ngay từ ngoài chợ.