1 thứ thường bị vứt đi lại có tác dụng tuyệt vời cho khu vườn: Bón ngay bây giờ, cây khỏe bất ngờ!

Một chuyên gia làm vườn chia sẻ hướng dẫn tự làm phân bón cho cây trồng tại nhà, tận dụng một loại phế phẩm quen thuộc giúp khu vườn phát triển tốt hơn vào mùa thu.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để người làm vườn thực hiện những công việc chăm sóc cần thiết, đặc biệt là chuẩn bị cho cây và hoa trước khi nhiệt độ giảm xuống. Để cây luôn ở trạng thái tốt nhất, có một loại phế phẩm thực phẩm hữu ích đến bất ngờ, có thể giúp cung cấp dưỡng chất và thúc đẩy cây phát triển khỏe mạnh hơn.

Ifzaal, chuyên gia làm vườn kiêm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, gần đây đã chia sẻ cách làm một loại phân bón giàu dưỡng chất, có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với sức khỏe và quá trình phát triển của cây. Bạn không cần mua phân bón bán sẵn hay sử dụng các loại phân bón hóa học. Tất cả những gì cần chuẩn bị chỉ là một loại phế phẩm quen thuộc trong nhà bếp.

Trong phần chú thích video, Ifzaal viết: “Lần tới khi đập vài quả trứng, hãy thử làm cách này nhé! Khu vườn của bạn sẽ cảm ơn bạn!”

Cách sử dụng vỏ trứng trong vườn

Lần tới khi chế biến trứng cho bữa sáng, đừng vội vứt bỏ vỏ trứng. Sau khi lấy phần trứng bên trong, hãy rửa kỹ vỏ để loại bỏ những phần còn sót lại.

Để vỏ trứng khô hoàn toàn. Quá trình này mất khoảng 24 giờ; một lựa chọn khác là cho vỏ trứng vào lò nướng ở nhiệt độ thấp. Sau khi vỏ khô hoàn toàn, nghiền chúng thành bột mịn.

Vỏ trứng có nhiều dưỡng chất tốt cho cây trồng.

Cho bột vỏ trứng vào một chiếc bình, sau đó từ từ thêm giấm trắng. Hỗn hợp sẽ bắt đầu sủi bọt.

Để hỗn hợp cho đến khi hiện tượng sủi bọt dừng hẳn. Theo Ifzaal, quá trình này thường mất vài giờ, nhưng bạn cũng có thể để hỗn hợp qua đêm.

Bước tiếp theo là lọc hỗn hợp qua vải màn hoặc rây rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ. Đến lúc này, giấm đã có đủ thời gian để chiết xuất dưỡng chất từ vỏ trứng.

Ifzaal cho biết: “Nếu đã làm theo tất cả các bước trên, thứ bạn thu được sẽ là dung dịch canxi đậm đặc, có thể hòa tan để bổ sung cho cây trồng”.

Trước khi sử dụng hỗn hợp cho cây, Ifzaal khuyến cáo người làm vườn pha loãng dung dịch với nước theo tỷ lệ khoảng 1 phần dung dịch và 20 phần nước.

Ifzaal giải thích thêm: “Nếu bạn đang thắc mắc tại sao nên thử cách này hoặc canxi có lợi gì cho cây trồng, hãy để tôi giải thích.”

“Canxi là dưỡng chất quan trọng giúp cây hình thành thành tế bào chắc khỏe. Nhờ đó, cây có thể phát triển các bộ phận mới khỏe mạnh và hình thành bộ rễ, thân cây vững chắc hơn”.

Vì sao vỏ trứng có lợi cho cây trồng?

Theo trang Gardeners’ World, vỏ trứng còn chứa những dưỡng chất và khoáng chất có lợi khác, chẳng hạn như một lượng nhỏ phốt pho, magiê, kali, kẽm, sắt và mangan.

Các chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm độ axit trong đất, mang lại lợi ích cho những loại cây phát triển nhanh vốn có thể gặp khó khăn khi sống trong đất thiếu canxi.

Vỏ trứng cũng được cho là có thể giúp xua đuổi một số loài gây hại như sên trần và ốc sên.

Vỏ trứng có thể được tận dụng làm phân bón tự nhiên cho nhiều loại rau củ, bao gồm khoai tây, dưa chuột, ớt, bí ngòi, bí ngô và các loại bí khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Gardeners’ World cảnh báo không nên sử dụng vỏ trứng cho những loại cây “không ưa vôi”, tức các cây ưa đất chua, chẳng hạn như việt quất và đỗ quyên.