Bên trong cơ ngơi trăm tỷ của Cường Đô La: Một cuộc sống xa hoa nhìn đâu cũng thấy "mùi tiền"

Cơ ngơi trăm tỷ của gia đình Cường Đô La tọa lạc ở TP.HCM.

Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường, SN 1982) là một doanh nhân thành đạt, đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh đa ngành. Xuất thân trong gia đình có tiếng với nền tảng kinh doanh bất động sản, cao su và gỗ quy mô lớn, nam doanh nhân từ lâu đã trở thành cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Đặc biệt, biệt danh "Cường Đô La" còn gắn liền với bộ sưu tập siêu xe xa xỉ cùng cuộc sống giàu sang, sở hữu nhiều tài sản giá trị khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Cuộc sống của nam doanh nhân càng nhận được nhiều sự quan tâm sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang - cựu người mẫu từng hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi có tổ ấm viên mãn, cùng chăm sóc các con và đồng hành trong công việc kinh doanh. Bên cạnh bất động sản và dàn siêu xe đắt đỏ, cơ ngơi của gia đình cùng những món đồ xa xỉ cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý, phần nào hé lộ cuộc sống sang chảnh của vợ chồng "đại gia phố núi".

Hiện vợ chồng Cường Đô La cùng các con sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại TP.HCM, ước tính có giá trị lên đến cả trăm tỷ đồng. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn và thiết kế sang trọng, cơ ngơi còn được tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp, chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố. Từ gara riêng dành cho bộ sưu tập siêu xe, phòng đồ hiệu của Đàm Thu Trang đến rạp chiếu phim tại gia và phòng gym hiện đại, mỗi khu vực đều được bố trí để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí của cả gia đình.

Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường, SN 1982)

Cơ ngơi hoành tráng của gia đình Cường Đô La tại TP.HCM

Ngay từ khu vực cổng vào, cơ ngơi của Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã gây ấn tượng với mặt tiền bề thế, không gian rộng rãi. Mỗi dịp lễ, Tết, nơi đây lại được trang hoàng lộng lẫy, biến khoảng sân trước nhà thành một góc check-in rực rỡ. Từ bậc thang dẫn lên nhà đến những mảng tường xung quanh đều được vợ chồng "đại gia phố núi" cùng các con chăm chút tỉ mỉ, điểm xuyết bằng loạt món decor cầu kỳ, cây cảnh và hoa tươi, tạo nên tổng thể bắt mắt, chỉn chu.

Không gian trước cổng gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi

Khu vực này thường xuyên được trang hoàng lộng lẫy mỗi dịp lễ, Tết

Không gian bên trong nhà

Mỗi góc trong cơ ngơi của Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều được chăm chút, mang đến những điểm nhấn riêng. Một trong những khu vực gây chú ý là gara rộng rãi, đủ chỗ đỗ cùng lúc 6 chiếc siêu xe. Không đơn thuần là nơi cất giữ bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, khu vực này còn được tô điểm bằng cây xanh, tạo cảm giác thoáng mát và thư thái. Thỉnh thoảng, vợ chồng "đại gia phố núi" còn tận dụng gara làm studio chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các thành viên trong gia đình.

Gara trong nhà có diện tích lớn, đủ chỗ chứa 6 siêu xe

Không gian được vợ chồng Cường Đô La chăm chút với cây cảnh, mang đến vẻ thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên

Dù không thường xuyên khoe về cơ ngơi sang xịn, vợ chồng Cường Đô La vẫn thỉnh thoảng hé lộ không gian sống qua những bức ảnh đời thường hoặc khoảnh khắc trang hoàng nhà cửa mỗi dịp lễ, Tết. Qua đó, dân tình có dịp chiêm ngưỡng phần nào không gian sống sang trọng của cặp đôi, vừa toát lên vẻ xa hoa, bề thế, vừa mang cảm giác ấm cúng nhờ cách bài trí tinh tế trong từng chi tiết. Phòng khách là một trong những khu vực gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng cách bài trí sang trọng, chỉn chu. Trần nhà cao kết hợp hệ cửa kính lớn giúp không gian luôn thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác rộng mở. Đáng chú ý, bộ sofa được sắp xếp theo hình vòng cung vừa mang đến nét mềm mại cho tổng thể, vừa tạo không gian quây quần để các thành viên trò chuyện, sum họp. Mỗi dịp lễ, Tết, phòng khách lại được vợ chồng Cường Đô La tô điểm bằng cây cảnh, hoa tươi và những món đồ trang trí bắt mắt, càng tôn lên vẻ lộng lẫy của cơ ngơi.

Khu vực phòng khách rộng lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng

Trần cao thoáng đãng kết hợp hệ cửa kính giúp không gian đón được nhiều ánh sáng

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang check-in tại gia trong dịp Tết Nguyên Đán

Phòng khách dịp Tết 2026 được decor lung linh với tông đỏ rực rỡ

Trong nhà, vợ chồng Cường Đô La trồng nhiều cây xanh để không gian thêm thoáng đãng

Bên cạnh những không gian sinh hoạt chung rộng rãi, tiện nghi, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang còn dành nhiều tâm huyết chăm chút cho phòng riêng của các con. Mỗi căn phòng đều mang dấu ấn riêng, được thiết kế hiện đại, phù hợp với sở thích của từng nhóc tỳ. Chẳng hạn phòng của Subeo gây chú ý bởi diện tích rộng rãi, được trang trí bằng nhiều tranh ảnh và mô hình đồ chơi, trong khi phòng của ái nữ Suchin lại ghi điểm với phong cách xinh xắn, nhẹ nhàng, vừa đơn giản vừa đáng yêu.

Không dừng lại ở đó, gia đình còn có hẳn một khu vực được thiết kế thành rạp chiếu phim tại gia. Không gian giải trí được đầu tư bài bản, mang đến trải nghiệm xem phim thoải mái ngay trong biệt thự, đồng thời trở thành nơi để cả nhà cùng thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Không gian của cậu cả Subeo

Phòng của "ái nữ" Suchin được thiết kế tươi sáng, ngọt ngào

Không gian rạp chiếu phim tại gia

Không chỉ chú trọng vẻ đẹp và sự tiện nghi trong từng góc nhà, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang còn khéo léo đưa nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày vào chính không gian sống của gia đình. Biệt thự có phòng gym riêng với đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, giúp các thành viên thoải mái tập luyện ngay tại nhà. Bên cạnh đó, sân thượng cũng được tận dụng để tạo nên một khoảng xanh thư thái. Đây là khu vực Cường Đô La đặc biệt yêu thích, thường dành thời gian chăm chút cây cối, tự tay vun trồng và sắp xếp những góc vườn nhỏ. Giữa cơ ngơi sang trọng, thú vui làm vườn mang đến cho nam doanh nhân những phút giây thư giãn bình yên bên gia đình.

Biệt thự của vợ chồng Cường Đô La có không gian tập gym với đầy đủ trang thiết bị

Cường Đô La có đam mê trồng cây tại nhà