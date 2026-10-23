Sơ mi cổ nơ: Chiếc áo chuẩn "old money" cứ diện là đẹp

Sức hút của sơ mi cổ nơ đến từ sự kết hợp hài hòa giữa phom dáng chỉn chu của áo sơ mi và chi tiết nơ mềm mại.

Nếu đang tìm một món đồ vừa nữ tính, thanh lịch lại không bao giờ lỗi mốt, sơ mi cổ nơ chính là lựa chọn đáng để bổ sung vào tủ quần áo. Không phải xu hướng mới, kiểu áo này vẫn thường xuyên xuất hiện trong phong cách của các quý cô yêu thời trang, trong đó có nhiều mỹ nhân Hàn Quốc. Điểm nhấn nằm ở phần nơ mềm mại nơi cổ áo, đủ để tạo nét duyên dáng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Khi kết hợp cùng quần âu, chân váy hay blazer, sơ mi cổ nơ dễ dàng mang đến vẻ ngoài sang trọng, kín đáo đúng tinh thần "old money".

Sức hút của sơ mi cổ nơ đến từ sự kết hợp hài hòa giữa phom dáng chỉn chu của áo sơ mi và chi tiết nơ mềm mại. Nếu sơ mi cổ đức truyền thống thường gợi cảm giác chuyên nghiệp, có phần nghiêm túc thì phần nơ buộc ở cổ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn cho diện mạo mà không cần đến những đường cắt xẻ táo bạo hay họa tiết nổi bật.

Tùy thiết kế, phần nơ có thể là một dải vải dài buông tự nhiên, chiếc nơ nhỏ được thắt gọn gàng hoặc chi tiết bản lớn tạo cảm giác lãng mạn. Những chiếc áo có nơ mảnh, mềm thường phù hợp với phong cách thanh lịch hằng ngày; trong khi nơ bản lớn lại mang đến vẻ điệu đà, nổi bật hơn khi dự sự kiện hoặc gặp gỡ quan trọng. Đây cũng là kiểu áo dễ thích nghi với nhiều độ tuổi. Các cô gái trẻ có thể diện sơ mi cổ nơ cùng chân váy ngắn, quần jeans để tạo vẻ ngoài hiện đại. Với những quý cô công sở, kết hợp áo cùng quần âu hoặc chân váy midi sẽ mang đến diện mạo trưởng thành, chỉn chu. Dù lựa chọn phong cách nào, chiếc nơ vẫn giúp trang phục có thêm nét duyên dáng rất riêng.

"Old money" thường gắn với hình ảnh thanh lịch, tinh tế và không phô trương. Phong cách này không nhất thiết phải sử dụng những món đồ đắt tiền hay logo nổi bật, mà chú trọng vào chất liệu, phom dáng và cách phối hợp trang phục. Sơ mi cổ nơ đáp ứng khá tốt những tiêu chí ấy nhờ thiết kế cổ điển, kín đáo nhưng vẫn có điểm nhấn. Một chiếc áo màu trắng ngà, kem, xanh nhạt hoặc đen với chất liệu mềm mại có thể tạo nên vẻ sang trọng mà không cần trang trí cầu kỳ. Khi phần nơ được buộc gọn gàng, tổng thể trông chỉn chu và có chủ ý. Ngược lại, nếu để nơ buông tự nhiên, diện mạo sẽ có phần phóng khoáng, lãng mạn hơn.

Để giữ đúng tinh thần "old money", nàng nên ưu tiên những chiếc sơ mi có chất liệu đẹp, ít nhăn và độ rủ vừa phải. Cotton, lụa hoặc các loại vải pha có bề mặt mịn đều là lựa chọn đáng cân nhắc. Phom áo không nên quá bó sát, nhưng cũng cần vừa vặn ở vai để tạo cảm giác thanh thoát. Những chi tiết như hàng cúc nhỏ, cổ áo gọn và đường may tinh tế sẽ giúp thiết kế trông sang hơn.

Một trong những cách diện sơ mi cổ nơ dễ đẹp nhất là kết hợp cùng quần âu cạp cao. Sự chỉn chu của quần âu cân bằng nét mềm mại nơi cổ áo, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa chuyên nghiệp. Nàng có thể chọn quần ống đứng, ống suông hoặc dáng rộng vừa phải tùy theo sở thích và vóc dáng. Sơ mi trắng cổ nơ phối cùng quần âu đen là công thức kinh điển, phù hợp với hầu hết môi trường công sở. Nếu muốn diện mạo dịu dàng hơn, nàng có thể chọn áo màu kem kết hợp quần màu be hoặc nâu nhạt. Một đôi giày loafer, giày mũi nhọn hay slingback sẽ giúp bộ trang phục thêm phần thanh lịch. Vào những ngày thời tiết se lạnh, hãy khoác thêm blazer có phom đứng. Phần nơ được để lộ phía trước sẽ trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp bộ suit bớt cứng nhắc. Nàng nên tiết chế trang sức, chỉ cần một đôi khuyên tai nhỏ hoặc đồng hồ thanh mảnh là đủ.

Nếu muốn nhấn mạnh nét nữ tính của sơ mi cổ nơ, chân váy chính là món đồ nên thử. Chân váy midi dáng chữ A, váy xếp ly hoặc chân váy suông đều có thể kết hợp hài hòa với kiểu áo này. Đặc biệt, những thiết kế có độ dài qua gối mang lại vẻ kín đáo, cổ điển, rất phù hợp với tinh thần "old money". Với sơ mi cổ nơ trắng, nàng có thể chọn chân váy đen để tạo sự tương phản thanh lịch. Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, hãy thử áo màu pastel cùng chân váy trắng hoặc be. Trong những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu hơn, một đôi giày cao gót thấp và chiếc túi có phom dáng cổ điển sẽ giúp tổng thể hoàn thiện. Khi diện sơ mi có phần nơ lớn, nàng nên chọn chân váy tương đối đơn giản để tránh khiến trang phục trở nên rườm rà. Ngược lại, với chiếc áo có nơ nhỏ, chân váy xếp ly hoặc thiết kế có đường cắt tinh tế có thể tạo thêm nét thú vị cho bộ đồ.

Không chỉ dành cho những dịp trang trọng, sơ mi cổ nơ còn có thể trở thành món đồ thường ngày nếu được phối theo cách hiện đại. Quần jeans xanh hoặc jeans đen là lựa chọn lý tưởng để làm giảm bớt vẻ nghiêm túc của chiếc áo, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn chỉn chu. Nàng có thể sơ vin áo vào quần jeans cạp cao, kết hợp cùng loafer hoặc giày búp bê. Nếu muốn phong cách phóng khoáng hơn, hãy chọn chiếc sơ mi có nơ dài buông nhẹ, phối cùng jeans ống đứng và túi da nhỏ. Một chiếc cardigan hoặc blazer khoác ngoài cũng giúp bộ trang phục phù hợp hơn với thời tiết mùa thu đông. Điều quan trọng là không cần phối quá nhiều phụ kiện. Sơ mi cổ nơ vốn đã có điểm nhấn ở phần cổ, vì vậy một chiếc túi đơn giản, đôi giày phù hợp và bảng màu hài hòa thường là đủ. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Dù không phải thiết kế mới, sơ mi cổ nơ vẫn giữ được sức hút nhờ vẻ đẹp nữ tính, cổ điển và khả năng phối đồ linh hoạt. Từ công sở đến những buổi hẹn hò, từ quần âu thanh lịch đến jeans trẻ trung, chiếc áo này đều có thể tạo nên diện mạo phù hợp. Nếu muốn xây dựng tủ đồ theo tinh thần "old money" mà không cần chạy theo những xu hướng chóng qua, nàng hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một chiếc sơ mi cổ nơ có phom đẹp và màu sắc dễ mặc.