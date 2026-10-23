Lời khuyên cho các gia đình làm sàn nhà bằng kính cường lực

Sàn nhà bằng kính cường lực là một đột phá kiến trúc mang lại vẻ đẹp hiện đại, giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác không gian rộng mở, bề thế.

Tuy nhiên, vì sàn nhà là nơi chịu lực đi lại hàng ngày và liên quan trực tiếp đến sự an toàn cũng như tính riêng tư, các gia đình cần lưu ý những cẩm nang an toàn dưới đây để đảm bảo công trình luôn bền vững và giữ được tính thẩm mỹ theo thời gian.

Kỹ thuật và An toàn Kết cấu

Sử dụng kính cường lực dán nhiều lớp: Tuyệt đối không dùng kính cường lực đơn một lớp cho mặt sàn. Bạn phải chọn loại kính gồm ít nhất 2 đến 3 lớp kính cường lực dán lại với nhau bằng các lớp phim PVB hoặc SGP ở giữa. Nếu chẳng may xảy ra va đập mạnh làm vỡ một lớp, các lớp phim này sẽ giữ chặt các mảnh vỡ lại, ngăn sàn bị sập ngay lập tức và bảo vệ an toàn cho người đứng phía trên.

Sàn kính cường lực là một đột phá về kiến trúc đem lại vẻ đẹp hiện đại và mới mẻ. (Ảnh: Happynest.vn)

Tính toán độ dày kính chuẩn xác: Độ dày của sàn kính phụ thuộc vào diện tích của từng ô kính và công năng sử dụng của phòng. Thông thường, độ dày tổng thể của sàn kính dán phải đạt tối thiểu từ 20mm đến 30mm trở lên để đảm bảo khả năng chịu tải trọng động (người đi lại, chạy nhảy) và tải trọng tĩnh (đồ đạc).

Giới hạn kích thước của từng ô kính độc lập: Bạn không nên làm những tấm kính có diện tích quá lớn cho một ô sàn. Việc chia nhỏ sàn kính thành các ô vừa phải (ví dụ dưới 1m x 1m hoặc theo tỷ lệ hợp lý của hệ khung) sẽ giúp tăng khả năng chịu lực, giảm độ võng của kính và giúp quá trình thay thế, bảo dưỡng sau này dễ dàng, tiết kiệm hơn.

Hệ khung đỡ phải cực kỳ vững chắc: Hệ khung chịu lực cho sàn kính (thường làm bằng thanh thép kết cấu, inox dày hoặc hệ rầm bê tông) phải được tính toán độ võng thật kỹ. Khung phải có độ cứng cao, được cố định chắc chắn vào tường và sàn để không bị rung lắc hay biến dạng khi có người di chuyển.

Lắp đặt và Thi công kỹ thuật

Sử dụng đệm cao su hoặc silicon giảm chấn: Kính tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với khung kim loại hay bê tông. Tại các điểm tỳ, bắt buộc phải lót các tấm cao su giảm chấn (EPDM) hoặc silicon chuyên dụng để phân phối đều lực ép, co giãn nhiệt an toàn và tránh làm nứt vỡ góc kính khi có tải trọng tác động.

Sàn kính cường lực giúp lấy sáng tốt hơn cho ngôi nhà. (Ảnh: Happynest.vn)

Xử lý chống trơn trượt bề mặt: Mặt kính phẳng rất trơn, đặc biệt là khi bị dính nước hoặc khi các thành viên đi tất (vớ). Bạn nên yêu cầu nhà sản xuất gia công mài mờ bề mặt, dập họa tiết nổi bám chân, hoặc dán phim chống trượt chuyên dụng để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Sử dụng phim bảo vệ chống tia UV: Nếu sàn kính được lắp đặt ở khu vực đón nhiều ánh nắng mặt trời trực tiếp (như giếng trời, ban công, sát cửa sổ lớn), lớp phim dán ở giữa các tầng kính nên là loại có tính năng kháng tia UV. Điều này vừa giúp bảo vệ sức khỏe cho người đứng bên trên, vừa ngăn chặn tình trạng lớp phim bị ố vàng, lão hóa và giảm tuổi thọ do nhiệt độ cao.

Thẩm mỹ, Tính riêng tư và Thói quen sinh hoạt

Lưu ý tính riêng tư giữa các tầng: Sàn kính trong suốt có thể gây bất tiện nếu người ở tầng dưới nhìn ngược lên tầng trên (đặc biệt là khi mặc váy). Để xử lý vấn đề nhạy cảm này, bạn có thể chọn loại kính mờ (kính phun cát), kính màu, hoặc chỉ làm sàn kính ở những khu vực hành lang, thông tầng, góc trang trí thay vì phòng ngủ hay phòng sinh hoạt chung.

Nên lắp hệ thống ánh sáng bên dưới để tăng hiệu quả thẩm mỹ. (Ảnh: Happynest.vn)

Thiết kế hệ thống ánh sáng bên dưới: Sàn kính sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều nếu bạn thiết kế thêm hệ thống đèn LED âm trần hoặc đèn hắt sáng từ bên dưới. Ánh sáng xuyên qua kính sẽ biến khu vực này thành một điểm nhấn kiến trúc nghệ thuật độc đáo cho ngôi nhà vào buổi tối.

Tránh hiện tượng trầy xước từ chân đồ nội thất: Kính cường lực có khả năng chịu lực va đập bề mặt tốt nhưng lại rất dễ bị trầy xước bởi các vật sắc nhọn. Nếu đặt bàn ghế hoặc các vật dụng trang trí lên sàn kính, bạn bắt buộc phải bọc núm cao su hoặc dán miếng nỉ mềm dưới chân đồ vật để tránh làm xước mặt kính khi dịch chuyển.

Vị trí thi công tránh khu vực rơi rớt vật nặng: Bạn nên hạn chế làm sàn kính ở những khu vực có nguy cơ cao bị rơi rớt các vật dụng nặng, kim loại hoặc có góc cạnh (như gần bếp ăn, khu vực sửa chữa, hoặc ngay dưới giếng trời có treo đèn chùm lớn không cố định). Lực tác động tập trung từ một vật sắc nhọn rơi từ trên cao xuống là "kẻ thù" lớn nhất dễ gây nổ vỡ kính cường lực.

Quy trình vệ sinh và kiểm tra định kỳ: Chỉ nên lau sàn kính bằng các dung dịch nước lau kính chuyên dụng kết hợp với khăn microfiber mềm hoặc cây gạt cao su. Trong quá trình sinh hoạt, định kỳ 6 tháng một lần, bạn nên quan sát kỹ các góc cạnh xem có xuất hiện vết nứt dăm nào không, đồng thời kiểm tra độ co ngót của các đường keo silicon xung quanh viền kính để kịp thời gia cố.



