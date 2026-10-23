Tủ lạnh chứa quá nhiều thực phẩm không chỉ gây khó tìm đồ mà còn có thể cản trở luồng khí lạnh, ảnh hưởng đến khả năng bảo quản và an toàn thực phẩm.

Tích trữ thực phẩm trong tủ lạnh giúp các gia đình chủ động chuẩn bị bữa ăn, giảm số lần đi chợ và tận dụng thức ăn còn thừa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên nhồi kín các ngăn, xếp chồng hộp lên nhau hoặc để thực phẩm quá lâu, thói quen này có thể phản tác dụng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tủ lạnh cần có đủ khoảng trống để không khí lạnh lưu thông; nhồi quá nhiều thực phẩm có thể khiến một số khu vực không duy trì được nhiệt độ phù hợp.

Dưới đây là 4 lời khuyên cho những gia đình thường xuyên chất đầy thực phẩm trong tủ lạnh:

1. Hãy bỏ thói quen nhồi kín tủ lạnh

Khi đi chợ hoặc siêu thị, nhiều gia đình có thói quen mua thực phẩm cho nhiều ngày rồi xếp tất cả vào tủ lạnh. Nếu các hộp, túi và khay thực phẩm được đặt sát nhau đến mức gần như không còn khoảng trống, luồng khí lạnh có thể khó lưu thông đồng đều. Điều này khiến việc duy trì nhiệt độ bảo quản an toàn trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi tủ thường xuyên được mở ra đóng vào.

USDA khuyến cáo không nên nhồi quá đầy tủ lạnh hoặc xếp thực phẩm quá sát nhau. Thay vì cố tận dụng mọi khoảng trống, hãy sắp xếp lại các hộp, loại bỏ thực phẩm không còn sử dụng và chỉ mua lượng vừa đủ với nhu cầu gia đình.

USDA khuyến cáo không nên nhồi quá đầy tủ lạnh hoặc xếp thực phẩm quá sát nhau. (Ảnh minh họa)

2. Kiểm tra nhiệt độ thay vì chỉ dựa vào cảm giác lạnh

Một chiếc tủ lạnh có thể vẫn tạo cảm giác mát khi mở cửa nhưng điều đó không có nghĩa nhiệt độ bên trong luôn phù hợp để bảo quản thực phẩm. Theo USDA, nhiệt độ tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4,4°C trở xuống. Nếu thiết bị không có màn hình hiển thị nhiệt độ chính xác, các gia đình có thể sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để theo dõi.

Thói quen này càng cần thiết khi tủ chứa nhiều thực phẩm, bởi việc xếp đồ quá chật có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông của khí lạnh. Nên kiểm tra nhiệt độ định kỳ, hạn chế mở cửa quá lâu và đóng kín cửa sau mỗi lần lấy đồ. Nếu phát hiện tủ không đủ lạnh, cần xử lý nguyên nhân thay vì tiếp tục chất thêm thực phẩm vào bên trong.

3. Tách riêng thực phẩm sống và thức ăn đã chế biến

Khi tủ lạnh chật chội, các gia đình dễ xếp thực phẩm vào bất kỳ vị trí nào còn trống. Tuy nhiên, đặt thịt, cá sống phía trên thức ăn chín hoặc rau ăn liền có thể khiến nước từ thực phẩm sống rò rỉ xuống dưới, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

USDA khuyến nghị bảo quản thịt, gia cầm và hải sản sống trong hộp kín hoặc bọc chắc chắn để nước từ chúng không tiếp xúc với các thực phẩm khác. Vì vậy, hãy ưu tiên đặt thực phẩm sống trong hộp riêng, tránh để nước rỉ ra ngoài; thức ăn đã nấu chín nên được đựng trong hộp sạch có nắp. Nếu không còn chỗ để sắp xếp an toàn, nên ưu tiên sử dụng hoặc cấp đông một phần thực phẩm thay vì cố nhồi thêm.

4. Kiểm tra thực phẩm thường xuyên, tránh tích trữ rồi quên

Tủ lạnh đầy thực phẩm khiến những hộp nằm phía trong dễ bị bỏ quên. Sau vài ngày hoặc vài tuần, người dùng có thể không nhớ món nào được nấu trước, sản phẩm nào đã mở bao bì hoặc thực phẩm nào sắp hết hạn. Việc này vừa gây lãng phí vừa làm tăng nguy cơ sử dụng thực phẩm đã bảo quản quá lâu.

Các gia đình nên ghi ngày nấu hoặc ngày mở bao bì lên hộp, đặt những món cần dùng sớm ở vị trí dễ nhìn và kiểm tra tủ định kỳ. Thức ăn thừa nên được chia thành khẩu phần phù hợp, đậy kín và sử dụng theo hướng dẫn bảo quản dành cho từng loại thực phẩm. Không nên chỉ dựa vào mùi hoặc vẻ ngoài để quyết định món ăn còn an toàn hay không, bởi một số vi khuẩn gây bệnh không làm thực phẩm thay đổi rõ rệt về cảm quan. Nếu không xác định được thời gian hoặc điều kiện bảo quản, nên thận trọng và loại bỏ thực phẩm có nguy cơ mất an toàn.

Tóm lại, tủ lạnh không phải nơi có thể chứa thực phẩm không giới hạn. Các gia đình nên mua sắm theo nhu cầu, giữ khoảng trống cho khí lạnh lưu thông, duy trì nhiệt độ phù hợp và sắp xếp riêng thực phẩm sống với thức ăn chín. Kiểm tra tủ thường xuyên cũng giúp hạn chế lãng phí và giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.