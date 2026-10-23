Cơ ngơi của cháu trai gia tộc quyền lực bậc nhất Việt Nam: Một thế giới mang đậm hơi thở quý tộc, góc nào cũng đẹp kiệt tác

Căn hộ triệu đô của mỹ nam này tọa lạc tại TP.HCM, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lý Quí Khánh (SN 1990) là một trong những nhà thiết kế tài năng của làng mốt Việt, nổi tiếng với danh xưng “ông hoàng đầm dạ hội”. Anh là người đứng sau nhiều bộ cánh lộng lẫy, góp phần tạo nên những màn xuất hiện nổi bật của loạt mỹ nhân Vbiz trên thảm đỏ các sự kiện lớn và đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh tài năng thiết kế cùng diện mạo điển trai, Lý Quí Khánh còn khiến công chúng trầm trồ khi có xuất thân danh giá: anh là cháu trai của dòng họ Lý Quí - một gia tộc lâu đời, giàu có và quyền lực bậc nhất Việt Nam. Gia tộc Lý Quí hiện sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp, bất động sản giá trị cùng hệ sinh thái kinh doanh riêng. Có tài năng, có gu thẩm mỹ khác biệt và xuất thân trong gia đình giàu có, Lý Quí Khánh từ lâu đã gắn với hình ảnh một nhà thiết kế có cuộc sống sang trọng, chịu chơi và không ngại thể hiện cá tính riêng trong từng lựa chọn.

Tình yêu nghệ thuật và gu thẩm mỹ độc đáo của Lý Quí Khánh không chỉ thể hiện qua những thiết kế thời trang hay các món đồ đắt giá, mà còn hiện diện rõ nét trong không gian sống của anh. Căn hộ tại trung tâm Sài Gòn được nam NTK chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, nơi nội thất, màu sắc và các món đồ trang trí đều mang dấu ấn riêng của gia chủ. Không đi theo lối xa hoa tối giản thường thấy, không gian gây ấn tượng với phong cách tân cổ điển, kết hợp nét quý tộc cổ điển cùng tinh thần hiện đại. Từ những chi tiết trang trí cầu kỳ đến cách phối màu táo bạo, tất cả tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa giàu tính nghệ thuật.

Toàn cảnh cơ ngơi đẹp như triển lãm nghệ thuật của Lý Quí Khánh

Trên mạng xã hội, Lý Quí Khánh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại nhà, từ cắm hoa, dọn dẹp cho đến trang hoàng không gian mỗi dịp lễ, Tết. Mỗi lần xuất hiện, cơ ngơi của nam nhà thiết kế lại khiến dân tình mê mẩn bởi vẻ đẹp rực rỡ, ngập tràn màu sắc và cách bài trí độc đáo hiếm thấy. Vốn là người yêu nghệ thuật, sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt, Lý Quí Khánh chăm chút cho từng món nội thất, bức tranh, pho tượng hay những bình hoa được trưng bày trong nhà. Phần lớn công đoạn trang trí, sắp đặt đều do chính tay anh thực hiện, từ đó tạo nên một không gian sống đậm dấu ấn cá nhân, đẹp tựa phòng triển lãm nghệ thuật ngay giữa lòng Sài Gòn.

Một trong những góc gây ấn tượng trong nhà là không gian tiếp khách rộng rãi với bộ sofa cỡ lớn, vừa tạo cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi, vừa thuận tiện để đón tiếp bạn bè. Khu vực này nằm cạnh ban công rộng thoáng, giúp căn phòng tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và thêm phần khoáng đạt. Điểm nhấn nằm ở chiếc đèn chùm cỡ lớn, tấm thảm rực rỡ cùng những bình hoa tươi và tranh ảnh được sắp đặt khéo léo. Các chi tiết tưởng chừng độc lập lại được Lý Quí Khánh kết hợp hài hòa, khiến góc phòng không đơn thuần là nơi sinh hoạt mà còn gợi cảm giác như một không gian trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, nơi mỗi món đồ đều góp phần kể câu chuyện về cá tính và óc sáng tạo của gia chủ.

Ngay cạnh góc sofa tiếp khách là một khu vực rộng rãi được Lý Quí Khánh trang bị bộ bàn ghế dài, tạo nên không gian sinh hoạt vừa sang trọng, vừa gần gũi. Những bức tranh nghệ thuật tiếp tục xuất hiện xung quanh, kết hợp cùng hệ nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không đơn điệu. Từ những đường nét hoa văn, chi tiết chạm trổ cầu kỳ đến các món đồ có thiết kế tối giản, tất cả đều được Lý Quí Khánh khéo léo đưa vào không gian, sắp đặt có chủ đích để mỗi góc nhà đều mang một vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, hoa tươi gần như phủ khắp căn nhà, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Dù có nhiều màu sắc và chi tiết trang trí, không gian vẫn không tạo cảm giác chật chội hay rối mắt, trái lại còn mang vẻ bay bổng, lãng mạn, ghi điểm ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dường như tinh yêu dành cho cây hoa của Lý Quí Khánh không chỉ dừng lại ở sở thích trang trí nhà cửa mà còn trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày. Nam nhà thiết kế từng chia sẻ: "6 giờ thức tưới hết cây thay hết nước cắm hoa là 1 tiếng rưỡi mỗi ngày, mình xem đây như thiền và tập không nghĩ đến công việc và hoàn toàn tập trung vào hoạt động này. 20 năm rồi vẫn vậy, rồi 8h30 đi làm ngày nào như ngày nấy cũng tạm gọi là ngăn nắp..." Có lẽ cũng bởi sự nâng niu ấy mà mỗi góc nhỏ trong cơ ngơi của Lý Quí Khánh đều toát lên sức sống riêng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo, vừa phản ánh cách anh tận hưởng những niềm vui bình dị trong cuộc sống.

Một góc khác trong cơ ngơi của Lý Quí Khánh gây ấn tượng với khung cửa vòm màu xanh nổi bật, được chạm khắc những đường nét uốn lượn cầu kỳ, mang hơi hướng kiến trúc cổ điển. Trong nhà có nhiều hệ cửa sổ kính rộng thoáng, giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ. Khi kết hợp cùng cây xanh, hoa tươi, tranh nghệ thuật và cách phối màu giàu tính thẩm mỹ, tổng thể không gian càng trở nên sinh động, bay bổng.

Ngắm cơ ngơi của Lý Quí Khánh, khó có thể bỏ qua những khung cửa sổ được anh chăm chút tỉ mỉ. Ngay cả những góc cửa nhỏ cũng không bị bỏ quên mà được tô điểm bằng rèm vải, tranh ảnh, chậu cây, đèn trang trí cùng nhiều món đồ decor xinh xắn. Mỗi chi tiết đều được lựa chọn và sắp đặt có chủ đích, biến những khoảng không tưởng chừng đơn giản thành điểm nhấn duyên dáng trong nhà. Không chỉ giúp đón ánh sáng tự nhiên, những khung cửa sổ còn góp phần kết nối không gian sống với cây cối, hoa lá bên ngoài, đồng thời tạo thêm chiều sâu và nét thơ mộng cho tổng thể cơ ngơi đậm chất nghệ thuật của nam nhà thiết kế.

Không gian phòng tắm trong nhà Lý Quí Khánh cũng mang đậm tinh thần vương giả và nghệ thuật, gây ấn tượng với bảng màu rực rỡ nhưng được phối hợp khéo léo, không tạo cảm giác rối mắt. Tường ốp họa tiết nổi bật kết hợp cùng tranh ảnh và chiếc gương viền chạm khắc cầu kỳ, khiến căn phòng tựa một góc nghỉ dưỡng mang hơi thở hoàng gia. Từng chi tiết đều góp phần tạo nên vẻ đẹp xa hoa, giàu tính thẩm mỹ, đẹp đến mức có cảm giác bước vào là muốn nán lại thật lâu để tận hưởng.

Một số bức tượng, tranh ảnh nghệ thuật trong cơ ngơi của Lý Quí Khánh