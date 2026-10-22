Nhà trong hang của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ

Vua cà phê gây tò mò bởi thiết kế nhà nằm trong hang đá, nội thất tối giản và lối sống gần gũi với thiên nhiên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân nổi tiếng, người đứng sau thương hiệu cà phê Trung Nguyên và thường được gọi bằng biệt danh "vua cà phê Việt". Ông là nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, thương hiệu được khởi đầu từ một lò rang cà phê rộng chỉ 2,8m² tại Buôn Ma Thuột vào ngày 16/6/1996. Trải qua 30 năm phát triển, tên tuổi của ông Vũ đã trở thành một trong những cái tên quen thuộc của giới kinh doanh Việt Nam.

Với vị thế ấy, không khó hiểu khi nhiều người hình dung nơi ở của ông phải là một căn biệt thự bề thế, được trang bị nội thất đắt tiền cùng hàng loạt tiện nghi hiện đại. Thế nhưng, không gian sống mà vị doanh nhân lựa chọn lại hoàn toàn khác với những tưởng tượng thông thường. Không phải biệt thự dát vàng hay tòa nhà cao tầng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gắn bó với những ngôi nhà được thiết kế ngay trong hang đá, nằm giữa trang trại rộng lớn tại M'Drắk, Đắk Lắk. Đặc biệt, nơi đây không sử dụng tivi, không có Wi-Fi, còn phần lớn không gian sống được tạo nên từ đá tự nhiên, gỗ và những vật dụng hết sức giản dị.

Chính sự đối lập giữa danh tiếng của một doanh nhân thành đạt và lựa chọn sống có phần khác biệt ấy đã khiến những hình ảnh về nhà hang của ông Vũ nhiều lần thu hút sự chú ý. Càng tìm hiểu, người ta càng tò mò về cách những khối đá thô ráp có thể trở thành một nơi ở với đầy đủ các khu vực sinh hoạt cơ bản.

Khuôn viên xanh mướt giữa M'Drắk, nơi những ngôi nhà gần như ẩn mình trong thiên nhiên

Điều đầu tiên gây ấn tượng về nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không hẳn là kiến trúc căn nhà, mà chính là khung cảnh thiên nhiên bao quanh. Theo những thông tin từng được Trung Nguyên Legend chia sẻ, từ khu vực được gọi là "Nhà trên đồi" đến nơi ông Vũ sinh sống cách khoảng 2,5km. Cung đường dẫn vào nằm giữa một trang trại phủ kín màu xanh, với những lối đi nội khu rợp lá và hàng cây lớn trải dài.

Ít ai biết rằng khu vực xanh mướt này trước kia từng là những ngọn đồi trọc. Đất đai dễ bị xói mòn vào mùa mưa, trong khi mùa nắng lại khô cứng. Sau nhiều năm cải tạo đất và trồng lại rừng, cảnh quan dần thay đổi, nhường chỗ cho những khoảng xanh rộng lớn.

Khung cảnh trang trại ở M’Drắk, nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh sống.

Ẩn giữa không gian ấy là hai công trình thường được gọi là "nhà hang", nằm gần nhau nhưng có cách hoàn thiện khác biệt. Căn nhà cũ được tạo nên từ hang đá tự nhiên, trong khi căn mới nằm trên một mỏm đồi cao hơn, từ đó có thể nhìn xuống công trình phía dưới. Thay vì xây dựng những khối nhà nổi bật giữa khuôn viên, các công trình được thiết kế theo hướng hòa vào địa hình. Đá xuất hiện khắp nơi, từ lối đi, bậc thang, tường nhà đến những chi tiết cảnh quan. Cây xanh bao quanh, mặt nước được bố trí ngay trước cửa, tạo nên một tổng thể thô mộc, tĩnh lặng và gần như tách biệt với nhịp sống đô thị.

Lối vào căn nhà hang giữa rừng cây xanh.

Nhà hang cũ: Cánh cửa tròn màu đen, hồ nước phía trước và những khối đá nguyên sơ

Nếu nhìn từ bên ngoài, căn nhà hang cũ có lẽ là công trình gây tò mò nhất bởi hình dáng đặc biệt. Thay vì những bức tường xây thông thường, ngôi nhà tạo cảm giác như được đặt âm vào một khối đá khá lớn, để chính cấu trúc đá tự nhiên trở thành một phần của kiến trúc.

Muốn tiếp cận căn nhà, người ta phải đi xuống những bậc thang dẫn tới một hồ nước nhỏ nằm ngay phía trước. Hồ được bao quanh bởi những khối đá nhấp nhô, giữ lại vẻ thô ráp thay vì được xử lý bằng các đường nét quá cầu kỳ. Giữa mặt hồ là một lối đi hình chữ L, dẫn thẳng tới cửa chính.

Không gian trước nhà vì thế mang đến cảm giác khá khác lạ. Một bên là mặt nước, một bên là những khối đá, còn lối đi nhỏ đóng vai trò kết nối cảnh quan bên ngoài với không gian sinh hoạt phía trong.

Chi tiết dễ nhận diện nhất của nhà hang cũ là cánh cửa tròn màu đen nổi bật trên nền đá bạc. Hình dáng tròn của cửa tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt giữa những đường nét tự nhiên vốn không đồng đều của đá.

Bước vào nhà, vẻ nguyên sơ tiếp tục được giữ lại. Những kết cấu đá tự nhiên không bị thay đổi quá nhiều, tạo nên các mảng tường và khối trụ lớn, vững chãi. Hệ thống chiếu sáng được bố trí để phục vụ sinh hoạt và làm nổi bật những bề mặt đá bên trong.

Ở căn nhà cũ, nền được sử dụng theo dạng cát, còn bàn tiếp khách là bàn đá. Cách lựa chọn vật liệu này khiến ranh giới giữa một hang đá tự nhiên và không gian ở được hoàn thiện gần như được thu hẹp. Những món đồ nội thất không cố tạo sự tương phản mạnh với kiến trúc, mà tiếp tục sử dụng chính chất liệu đã hiện diện trong công trình.

Điều đáng chú ý là căn nhà không lấy sự cầu kỳ làm điểm nhấn. Vẻ đẹp của không gian đến từ hình dáng những khối đá, ánh sáng và sự kết hợp với hồ nước ngay trước cửa. Đây cũng là đặc điểm khiến nhà hang cũ mang cảm giác nguyên sơ hơn so với công trình được xây dựng sau này.

Nhà hang mới: Không gian sinh hoạt được hoàn thiện hiện đại

Nằm trên mỏm đồi cao hơn là căn nhà hang mới của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Dù tiếp tục sử dụng đá làm vật liệu chủ đạo, công trình này đã được bổ sung những chi tiết hiện đại, mang đến cảm giác tiện nghi hơn so với căn cũ.

Ngay từ cửa chính, sự khác biệt đã thể hiện khá rõ. Thay cho cánh cửa tròn đặc trưng của nhà hang cũ, lối vào căn mới sử dụng khung gỗ màu đen kết hợp kính. Phía bên ngoài còn có tấm mành tre, trong khi hai bên mái hiên được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng. Sự xuất hiện của kính và gỗ giúp phần cửa có diện mạo gọn gàng, đồng thời tạo nên sự chuyển tiếp giữa vẻ thô mộc của đá và các chi tiết hoàn thiện bên trong.

Đi sâu vào nhà, những bề mặt đá vẫn được giữ nguyên nét tự nhiên. Các mảng tường không được che phủ hoàn toàn bằng vật liệu hiện đại, nhờ đó hình dáng và kết cấu đá tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tổng thể không gian.

Bảng màu nội thất cũng được tiết chế với hai gam đen, xám chủ đạo, phù hợp với sở thích của gia chủ. Những chi tiết bằng gỗ tối màu xuất hiện xen kẽ các khối đá, tạo nên sự thống nhất thay vì khiến căn nhà trở nên rối mắt bởi quá nhiều màu sắc.

Một thay đổi đáng kể khác nằm ở nền nhà. Nếu căn cũ sử dụng cát thì nhà hang mới được trải thảm, mang đến cảm giác mềm mại hơn cho không gian sinh hoạt. Phần trần cũng được hoàn thiện bằng gỗ màu đen, kết hợp những chiếc đèn tròn để tạo hiệu ứng ánh sáng. Dù đã có thêm những chi tiết hiện đại, căn nhà vẫn giữ được đặc trưng của kiến trúc hang đá. Thay vì biến toàn bộ không gian thành một căn nhà thông thường, cách hoàn thiện mới chủ yếu tập trung vào việc bổ sung sự tiện nghi trong khi vẫn giữ đá làm yếu tố trung tâm.

Một trong những khu vực thể hiện rõ nhất sự thay đổi giữa hai căn nhà hang chính là phòng khách. Ở căn cũ, bộ bàn đá là điểm nhấn của không gian sinh hoạt. Sang căn mới, món nội thất này được thay bằng sofa gỗ có nệm, tạo cảm giác gần gũi hơn với những phòng khách thông thường. Tuy nhiên, cách bố trí vẫn không đi theo hướng sử dụng nhiều đồ trang trí hay nội thất cầu kỳ. Bộ sofa gỗ trở thành điểm nhấn chính, trong khi những bề mặt đá xung quanh gần như đã đảm nhiệm vai trò tạo hình cho cả căn phòng.

Sự kết hợp giữa sofa gỗ, nệm ngồi và nền trải thảm cũng làm giảm bớt cảm giác thô cứng vốn có của vật liệu đá. Nếu những khối đá mang lại vẻ vững chãi, nguyên sơ thì gỗ và các chất liệu mềm lại khiến khu vực tiếp khách trở nên dễ chịu hơn.

Phía trên, trần gỗ màu đen cùng hệ thống đèn tròn tạo nên một lớp hoàn thiện khác biệt. Ánh sáng được đưa vào không gian để làm nổi bật cấu trúc bên trong, đồng thời giúp khu vực sinh hoạt không bị cảm giác quá tối hay nặng nề bởi những mảng đá.

Không chỉ có khu vực tiếp khách, nhà hang mới còn được bố trí không gian bếp phục vụ sinh hoạt. Phần lớn kết cấu đá bên trong được giữ nguyên, vì vậy các khu vực sinh hoạt không mang cảm giác được chia tách bằng những phòng ốc vuông vức thông thường. Những vật dụng được lựa chọn theo tông đen, trắng để phù hợp với tổng thể không gian.

Tất nhiên, việc giữ lại các bề mặt đá tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc căn nhà không có diện mạo trơn láng, hoàn hảo theo cách thường thấy ở những công trình hiện đại. Nhưng chính những đường nét thô ráp, không đồng đều ấy lại là đặc điểm làm nên sự khác biệt của nhà hang.

Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc khác lạ, khu vực sinh sống của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại M'Drắk còn khiến nhiều người tò mò về cách tổ chức đời sống. Theo thông tin từng được Trung Nguyên Legend chia sẻ, trang trại không sử dụng tivi và không có Wi-Fi. Đây là lựa chọn khá khác biệt trong bối cảnh những thiết bị kết nối và phương tiện giải trí điện tử đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại.

Thay vì tập trung vào các tiện nghi công nghệ, không gian tại đây hướng đến sự gần gũi với thiên nhiên. Ngay cả nguồn thực phẩm phục vụ sinh hoạt cũng gắn liền với trang trại. Các loại thực phẩm như khoai lang, mít, rau, thịt gà và thịt heo phần lớn được trồng, nuôi hoặc chế biến ngay trong khuôn viên.

Nhờ vậy, nhà hang không đơn thuần là một công trình kiến trúc có hình thức khác lạ, mà còn gắn với cách sống được tổ chức theo hướng giản dị và hạn chế sự phụ thuộc vào thiết bị số. Có lẽ chính sự nhất quán này khiến nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở nên khác biệt. Dù sở hữu một thương hiệu cà phê nổi tiếng và gắn liền với hình ảnh doanh nhân thành đạt, ông lại lựa chọn không gian sống không đặt sự xa hoa hay tiện nghi hiện đại lên hàng đầu.



