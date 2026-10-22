Vì sao nên cho quýt vào lò vi sóng? Không phải để khử mùi

Các gia đình đang được khuyến khích cho quýt vào lò vi sóng - và lý do có thể khiến bạn bất ngờ.

Khi nói đến việc cho các loại trái cây họ cam quýt vào lò vi sóng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mục đích khử mùi. Theo các mẹo phổ biến được chia sẻ trên mạng, vỏ quýt chứa tinh dầu, có thể giúp loại bỏ mùi khó chịu trong thiết bị nhà bếp này.

Tuy nhiên, mới đây, báo Anh Express chia sẻ thêm một công dụng khác của việc cho quýt vào lò vi sóng. Theo Express, cho quýt vào lò vi sóng để quay nóng có thể giúp việc vắt nước trở nên dễ dàng hơn.

Theo trang Waste Not Want Not Living, khi cho quýt vào lò vi sóng trước khi ép, bạn có thể thu được nhiều nước hơn.

Quýt làm nóng trong lò vi sóng có thể cho nhiều nước hơn khi vắt. (Ảnh: Alex Evans)

Trang này cho biết: “Người ta cho rằng nếu làm nóng trái cây bằng lò vi sóng trước khi ép, hoặc thậm chí đông lạnh trái cây trước khi ép, bạn sẽ lấy được nhiều nước hơn một chút. Có lẽ điều này liên quan đến việc phá vỡ cấu trúc tế bào và giải phóng nước ép – một cơ chế nghe có vẻ khoa học! Dù sao, cách giải thích này cũng khá hợp lý.”

“Chúng tôi cũng thích pha nước quýt với nước có ga. Đây là món đồ uống tuyệt vời dành cho trẻ em…”

“Nếu muốn sáng tạo thêm, bạn cũng có thể biến nước quýt thành kem que. Cách này chắc chắn rẻ hơn nhiều so với mua một hộp kem ngoài siêu thị.”

Trang này chia sẻ thêm: “Dĩ nhiên, vào thời điểm này trong năm, dùng nước ép trái cây để làm kem que là lựa chọn quá hợp lý! Trong số những loại kem que làm từ trái cây tươi, đây là một trong những cách đơn giản và ngon miệng nhất. Bạn không cần thêm đường, chỉ cần đổ nước ép tươi vào khuôn làm kem que. Đến giờ ăn tối, bạn đã có những món kem mát lạnh, thơm ngon và lành mạnh.”

Lợi ích sức khỏe của quýt

Quýt là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng. Loại quả này cung cấp vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình hình thành collagen và khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Quýt là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng. (Ảnh: Caravan Fresh)

Bên cạnh đó, quýt chứa chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, góp phần duy trì hoạt động bình thường của đường ruột và tạo cảm giác no lâu hơn. Các loại quýt cũng cung cấp nước, kali và những hợp chất thực vật như flavonoid, vốn đang được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe tim mạch và quá trình chống oxy hóa.

Ăn quýt tươi nguyên múi thường giúp giữ lại nhiều chất xơ hơn so với chỉ uống nước ép đã lọc bỏ phần bã.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của loại quả này, bạn nên ăn đa dạng trái cây, rau củ và duy trì chế độ ăn cân đối, đồng thời hạn chế các loại nước ép được bổ sung đường.