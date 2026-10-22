7 năm sống tối giản, 10 năm tiết kiệm tiền: Tôi nhận ra 80% việc nhà có thể biến mất chỉ nhờ một thay đổi

Nhiều người tìm đến lối sống tối giản vì muốn tiết kiệm tiền, cũng có người đơn giản chỉ muốn một ngôi nhà nhẹ nhàng, ít đồ đạc và dễ thở hơn. Nhưng sau nhiều năm thực hành, tôi nhận ra lợi ích lớn nhất của việc sống tối giản không chỉ nằm ở số tiền giữ lại được trong tài khoản, mà còn ở lượng thời gian và công

Tôi đã duy trì thói quen tiết kiệm tiền khoảng 10 năm và sống tối giản trong 7 năm. Nếu phải tóm tắt thay đổi rõ nhất trong cuộc sống hiện tại, tôi sẽ nói rằng phần lớn những công việc từng khiến mình mệt mỏi như gấp quần áo, sắp xếp tủ, lau đồ trang trí, dọn hàng hóa dự trữ hay xử lý đống bao bì mua sắm đã gần như biến mất.

Điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ về việc sở hữu đồ đạc bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản: càng ít đồ, càng ít thứ phải quản lý. Khi nhà không còn quá nhiều vật dụng, việc dọn dẹp cũng không cần phụ thuộc vào sự chăm chỉ. Nhà sạch hơn không phải vì tôi lau chùi nhiều hơn, mà vì ngay từ đầu đã có ít thứ để bừa bộn.

Quần áo ít đi, việc gấp và sắp xếp cũng gần như biến mất

Trước đây, sau mỗi lần giặt quần áo, tôi phải dành thêm một khoảng thời gian để gấp, phân loại rồi xếp chúng vào từng ngăn tủ. Đây có vẻ là việc nhỏ, nhưng khi quần áo nhiều, công việc này lặp đi lặp lại hàng tuần và rất dễ trở thành gánh nặng.

Sau khi giảm mạnh số lượng quần áo, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Quần áo đang mặc theo mùa đều có thể treo trực tiếp trong tủ. Sau khi giặt và phơi khô, tôi chỉ cần đưa từng chiếc lên móc rồi cất vào đúng vị trí. Quần áo ít hơn cũng đồng nghĩa với việc tủ không còn chật cứng, đồ ít nhăn hơn và mỗi lần chuyển mùa không còn mất cả buổi để phân loại.

Đồ trái mùa chỉ cần gom trong một hoặc hai túi lưu trữ. Việc thay đổi tủ đồ giữa các mùa thường chỉ mất chưa đến nửa giờ. Đây là một ví dụ rất rõ cho thấy việc giảm số lượng đồ đạc có thể trực tiếp giảm lượng việc nhà phải làm.

Cách lưu trữ dễ nhất đôi khi là không có quá nhiều thứ để lưu trữ

Nhiều người cho rằng một ngôi nhà bừa bộn là vì thiếu tủ, thiếu ngăn kéo hoặc thiếu các loại hộp chia đồ. Nhưng trải nghiệm của tôi lại ngược lại: càng có nhiều không gian chứa đồ, con người càng dễ mua thêm đồ và giữ lại những thứ không thực sự cần thiết.

Trong nhà tôi, giày dép chỉ giữ lại những đôi thường xuyên sử dụng. Đồ dùng nhà bếp cũng giới hạn ở một vài chiếc nồi, chảo và dụng cụ dùng hàng ngày. Mỗi món có một vị trí cố định; dùng xong chỉ cần rửa sạch rồi đặt trở lại, không cần thêm quá nhiều khay, hộp hay hệ thống lưu trữ phức tạp.

Đồ tiêu dùng cũng không tích trữ quá nhiều. Khi một món gần hết mới mua thêm. Nhờ vậy, nhà không cần nhiều tủ chứa đồ và cũng không phải thường xuyên kiểm kê, sắp xếp hay vứt bỏ những món hết hạn.

Ngay cả giường ngủ tôi cũng chọn loại có kết cấu đơn giản, không có khoang chứa bên dưới. Điều này giúp khu vực gầm giường thông thoáng, robot hút bụi có thể dễ dàng đi qua, không còn cảnh vài tháng lại phải kéo từng thùng đồ ra để lau dọn.

Mặt bàn càng trống, việc lau dọn càng nhanh

Có một thời gian tôi rất thích mua đồ trang trí nhỏ, từ tượng, bình hoa cho đến những món đồ xinh xắn chỉ để đặt trên bàn. Khi mới mua, chúng tạo cảm giác đẹp mắt, nhưng sau vài tuần, phần lớn chỉ trở thành những món đồ bám bụi.

Vấn đề của đồ trang trí không chỉ nằm ở việc phải lau từng món mà còn ở chỗ mỗi lần lau bàn, bạn phải nhấc chúng lên, lau mặt bàn, lau cả đồ trang trí rồi đặt lại vị trí cũ. Nếu trên một mặt tủ có 10 món đồ, một công việc vốn mất vài chục giây có thể kéo dài thành nhiều phút.

Sau khi sống tối giản, tôi cố gắng giữ phần lớn bề mặt bàn, tủ và kệ ở trạng thái trống. Khi lau bụi, chỉ cần một đường khăn là sạch. Không phải nhấc lên đặt xuống, không phải nhớ món nào cần vệ sinh riêng. Không gian nhìn cũng thoáng và rộng hơn.

Những món đồ đẹp mà tôi không thực sự cần mua, tôi chọn cách ngắm chúng ở cửa hàng. Như vậy vẫn có thể tận hưởng cảm giác đẹp mắt mà không phải mang thêm một nhiệm vụ dọn dẹp về nhà.

Rèm cửa cũng có thể tối giản để bớt việc giặt giũ

Rèm cửa là chi tiết nhiều người ít để ý khi nói về việc nhà, nhưng mỗi lần tháo xuống, giặt rồi treo lại đều khá mất công. Một số gia đình sử dụng cùng lúc rèm voan và rèm chắn sáng ở hầu hết các phòng, đồng nghĩa với khối lượng vải cần vệ sinh gần như tăng gấp đôi.

Tôi chọn cách đơn giản hơn. Phòng ngủ cần cản sáng nên sử dụng rèm chắn sáng. Những khu vực như phòng khách hoặc phòng phụ không cần tối hoàn toàn thì chỉ dùng rèm voan để đảm bảo sự riêng tư và giảm ánh nắng trực tiếp.

Nhờ đó, số lượng rèm cần giặt giảm đáng kể. Đây không phải công việc diễn ra hàng ngày, nhưng khi cộng tất cả những việc nhà nhỏ được cắt bớt, lượng thời gian tiết kiệm được trong một năm lại rất đáng kể.

Mua sắm ít hơn đồng nghĩa với ít rác, ít đồ và dễ kiểm soát tiền hơn

Sau nhiều năm tiết kiệm, tôi nhận ra hình thức tối giản hiệu quả nhất không phải mua về rồi cố gắng thanh lọc, mà là hạn chế đưa những món không cần thiết vào nhà ngay từ đầu.

Mỗi lần mua sắm trực tuyến, ngoài món hàng còn kéo theo thùng carton, túi nhựa, màng chống sốc và đủ loại bao bì. Mua càng nhiều, lượng rác phải xử lý càng lớn. Chưa kể sau khi mở hàng, sản phẩm lại cần một vị trí để cất giữ.

Gia đình tôi hiện chỉ mua online những nhu yếu phẩm thực sự cần thiết. Số lượng bưu kiện mỗi tháng không nhiều, vì vậy gần như không còn cảnh góc nhà chất đầy hộp giấy chờ mang đi bỏ.

Mua ít còn mang lại một lợi ích khác là việc theo dõi chi tiêu trở nên đơn giản. Khi số giao dịch mua sắm giảm xuống, việc ghi chép và xem lại tài chính hàng tháng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi không phải rà soát hàng trăm khoản chi nhỏ lẻ cho những món đồ mua trong phút ngẫu hứng.

Điều này cho thấy tiết kiệm tiền và giảm việc nhà thực tế có liên hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi món đồ không mua không chỉ giúp giữ lại một khoản tiền, mà còn giúp tránh thêm một lần nhận hàng, một vị trí lưu trữ, một lần lau dọn và đôi khi là một lần thanh lý sau này.

Nhà sạch không nhất thiết vì chủ nhà chăm chỉ

Một người bạn từng đến nhà và nhận xét rằng tôi hẳn phải là người rất chăm chỉ vì nhà lúc nào cũng sạch và gọn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi không dành quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp và cũng không đặc biệt lau chùi nhà cửa trước khi có khách.

Lý do không gian luôn có cảm giác sạch là vì trong nhà không có quá nhiều đồ. Sàn ít vật cản, mặt bàn ít đồ trang trí, tủ không nhồi kín và các vật dụng đều có vị trí rõ ràng.

Một ngôi nhà lớn nhưng chứa đầy đồ vẫn có thể gây cảm giác chật chội, trong khi một căn nhà diện tích vừa phải nhưng ít đồ lại thường tạo cảm giác rộng và dễ chịu hơn.

Sau 7 năm sống tối giản và 10 năm duy trì thói quen tiết kiệm, điều tôi nhận ra rõ nhất là: muốn giảm việc nhà, đôi khi không cần tìm thêm thiết bị thông minh hay học thêm mẹo dọn dẹp. Việc hiệu quả hơn là giảm số lượng đồ cần phải chăm sóc.

Mỗi món đồ bước vào nhà đều đi kèm một chuỗi trách nhiệm: mua, vận chuyển, tìm chỗ cất, vệ sinh, bảo quản và cuối cùng là xử lý khi không còn dùng. Khi số đồ đạc giảm xuống, những công việc đi kèm cũng tự nhiên giảm theo.

Vì vậy, nhà sạch và cuộc sống nhẹ nhàng hơn không nhất thiết đến từ việc dành nhiều thời gian để dọn dẹp. Đôi khi, bí quyết đơn giản chỉ là mua ít hơn, giữ ít hơn và để cho ngôi nhà có nhiều khoảng trống hơn.