Những vị trí tối kỵ trong nhà tránh đặt cây trầu bà

Đặt cây trầu bà không đúng vị trí, dưới góc độ khoa học, có tác động xấu tới sức khỏe con người, còn về mặt phong thủy, nó có thể ảnh hưởng tới sự thịnh vượng.

Cây trầu bà có tên khoa học là Epipremnum aureum, thuộc họ Ráy (Araceae). Đây là loại cây thân thảo leo, có lá hình trái tim, quanh năm xanh tốt và cực kỳ dễ sống.

Cây trầu bà rất được yêu thích trong phong thủy.

Rất nhiều người thích đặt một chậu cây trầu bà ở nhà. Lá xanh tươi và dây leo rủ xuống mang lại sức sống cho những không gian u ám và giảm mệt mỏi cho mắt. Hơn nữa, loài cây này cũng rất được yêu thích trong lĩnh vực phong thủy. Nhiều người trồng nó trong nhà với mục đích mang lại vận may cho gia đình.

Tuy nhiên, dưới góc độ nghiên cứu của phong thủy, mỗi ngọn cỏ và cái cây đều có hào quang riêng, và mỗi cảnh vật và vật thể đều có âm dương. Nhiều người nghĩ rằng cây trầu bà dễ chăm sóc và có sức sống mạnh mẽ, nên có thể đặt chúng tùy theo ý muốn, nhưng họ không nhận ra rằng “không có điều gì là hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, sự dư thừa đôi khi dẫn đến tai họa”.

Nếu đặt cây trầu bà không đúng vị trí, xét về góc độ khoa học, nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Còn xét về mặt phong thủy, nó có thể ảnh hưởng tới nguồn năng lượng và sự thịnh vượng.

Nếu đặt cây trầu bà không đúng vị trí, xét về góc độ khoa học, nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Tại sao cây trầu bà phổ biến trong thuật phong thủy?

Cây trầu bà trở thành một trong những loại cây phổ biến nhất trong phong thủy nhờ khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, thu hút tài lộc và thanh lọc không khí mạnh mẽ. Theo triết lý phong thủy Á Đông, loại cây này sở hữu nhiều đặc tính lý tưởng để cải thiện dòng chảy năng lượng (sinh khí) trong không gian sống.

Thanh lọc không khí

Một ngôi nhà có phong thủy tốt trước hết phải là một ngôi nhà lành mạnh. Cây trầu bà được khoa học chứng minh là có khả năng loại bỏ các chất độc hại trong không khí như formaldehyde, xylene và benzene. Việc thanh lọc cơ học này giúp không gian sống trong lành hơn, từ đó nâng cao sức khỏe và tinh thần của gia chủ - yếu tố cốt lõi để duy trì năng lượng tích cực.

Quan điểm về tài lộc và hóa giải năng lượng xấu

Lá của cây trầu bà có hình trái tim mềm mại, đầy đặn, tượng trưng cho tình yêu, sự hòa thuận và sự thịnh vượng.

Trầu bà phát triển rất nhanh, lá luôn xanh mướt và có thể leo dài hoặc rủ xuống. Sự tăng trưởng không ngừng này đại diện cho sự phát triển, sinh sôi nảy nở và sự thăng tiến trong công việc cũng như tài chính.

Trong phong thủy, các góc nhọn của đồ nội thất, thiết bị điện tử hoặc các khu vực khuất góc thường tích tụ “mũi tên độc” (sát khí) trì trệ. Cây trầu bà với thân leo linh hoạt và tán lá dày thường được đặt ở trên nóc tủ, góc tường, hoặc treo rủ để làm mềm các góc nhọn này.

Nó hoạt động như một “bộ lọc năng lượng”, biến chuyển các dòng năng lượng tiêu cực hoặc bị ứ đọng thành dòng năng lượng chuyển động tích cực.

Cây trầu bà cực kỳ dễ sống, chịu được ánh sáng yếu và không cần tưới nước quá thường xuyên.

Dễ chăm sóc

Một nguyên tắc tối kỵ trong phong thủy là để cây cối héo úa hoặc chết trong nhà, vì điều đó biểu thị cho sự suy giảm sinh khí. Cây trầu bà cực kỳ dễ sống, chịu được ánh sáng yếu và không cần tưới nước quá thường xuyên. Đặc tính “bất tử” này giúp gia chủ dễ dàng duy trì một biểu tượng phong thủy luôn xanh tươi, tràn đầy sức sống mà không tốn nhiều công sức.

Lưu ý hết sức quan trọng: Mặc dù mang lại năng lượng phong thủy rất tốt, cây trầu bà có chứa tinh thể calcium oxalate, có thể gây ngộ độc, kích ứng khoang miệng và hệ tiêu hóa nếu nuốt phải.

Những vị trí không nên cây trầu bà

Bạn nên cân nhắc khi có ý định đặt cây trầu bà ở những vị trí dưới đây:

Phòng ngủ

Nhiều bạn trẻ thường thích đặt chậu cây trầu bà trong phòng ngủ để tạo không gian ấm cúng và tươi mát. Tuy nhiên, từ cả góc độ phong thủy lẫn khoa học, đây thực sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Phòng ngủ là không gian riêng tư nơi chúng ta cần lưu trữ gió, thu khí, nghỉ ngơi và hồi phục. Nơi đây cần sự yên bình, ổn định và cân bằng âm dương thuần khiết.

Cây trầu bà tuy tràn đầy sinh khí nhưng bản chất thực vật và thói quen sinh trưởng của nó mang tính âm rất mạnh: cây phát triển tốt trong bóng râm, thân leo quấn quýt và khả năng giữ nước. Do đó, đặt cây trầu bà trong phòng ngủ đôi khi có thể phá vỡ sự cân bằng âm dương cần thiết.

Về mặt khoa học, ban đêm cây nhả CO2 và hút oxy, đặt nhiều cây trong phòng kín sẽ làm giảm chất lượng không khí, trực tiếp dẫn đến hiện tượng ngủ nông, mệt mỏi trong đêm.

Việc treo dây leo quấn quýt ngay bên giường ngủ là một trong những lỗi phạm đại kỵ, không chỉ xét theo mặt phong thủy mà còn cả về mặt khoa học. Bộ não con người rất nhạy cảm với các biểu tượng thị giác trước khi đi ngủ và ngay sau khi thức dậy.

Hình ảnh dây leo chằng chịt, quấn quýt dễ tạo ra sự liên tưởng vô thức đến những rắc rối, mớ bòng bong không lối thoát. Điều này kích thích hệ thần kinh tiếp tục hoạt động, gây ra tình trạng suy nghĩ quá mức, lo âu và stress.

Những nhánh cây leo xoắn xuýt vào nhau biểu thị cho sự “dây dưa”, thiếu rõ ràng, dễ kéo theo các mối quan hệ ngoài luồng rối ren, thị phi, hoặc những lời đồn đại, tranh chấp (khẩu thiệt) không đáng có trong cuộc sống.

Không nên đặt cây trầu bà trong phòng ngủ, đặc biệt là khu vực gần giường.

Phòng ngủ cần sự ổn định, vững chãi và an toàn để cơ thể phục hồi năng lượng. Trong khi đó, các loại cây dây leo treo rủ lại mang tính động rất cao. Chỉ một luồng gió nhỏ từ quạt hoặc điều hòa cũng khiến các nhánh cây đung đưa. Sự chuyển động liên tục này sẽ quấy nhiễu trường khí tĩnh lặng, khiến tiềm thức luôn ở trạng thái “cảnh giác”, dẫn đến hiện tượng ngủ chập chờn, dễ giật mình.

Cây trầu bà có khả năng giữ ẩm tốt. Do đó, nó cũng tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc hoặc côn trùng nhỏ tích tụ ngay ở nơi bạn hít thở suốt 7-8 tiếng mỗi đêm. Việc treo các chậu cây ngay trên đầu hoặc bên cạnh giường luôn tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ, gây mất an toàn vật lý khi bạn đang ngủ say.

Nếu bạn thực sự thích thêm cây xanh cho phòng ngủ, hãy chọn một chậu nhỏ trồng cây xanh thẳng đứng, và giữ chúng càng xa giường ngủ càng tốt.

Phòng khách

Vì cây trầu bà là cây xanh quanh năm, nhiều người chọn đặt nó ở phòng khách để “thu hút và tăng cường năng lượng tài chính”. Tuy nhiên, phòng khách là nơi cần kích hoạt năng lượng hướng lên, biểu thị cho sự phát triển, thăng tiến và thịnh vượng. Khi trồng trầu bà theo dạng treo rủ, các cành lá dài buông thõng xuống dưới. Theo tâm lý học thị giác và phong thủy biểu tượng, hình ảnh này gợi sự suy giảm, sa sút, hoặc dòng năng lượng bị “kéo ghì” xuống.

Dây leo quá dài quấn quanh các đồ vật ở phòng khách có thể tạo ra cảm giác rối rắm, chằng chịt, ảnh hưởng đến sự minh mẫn của gia chủ và các cuộc hội thoại tại không gian chung này.

Nếu đặt trong phòng khách nên chọn cây trầu leo cột.

Phòng khách là không gian mang tính dương, cần sự sáng sủa, thông thoáng để tiếp đón khách khứa và tụ khí sinh tài. Trong khi đó, cây trầu bà là cây ưa bóng râm, giữ nước và mang tính âm mạnh.

Nếu phòng khách của bạn vốn đã ít ánh sáng tự nhiên hoặc bạn đặt quá nhiều chậu trầu bà rậm rạp, tính âm của cây sẽ lấn át tính dương của căn phòng. Điều này khiến không gian chung trở nên lạnh lẽo, u ám, dễ làm giảm sinh khí và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Mặc dù cây trầu bà dễ chăm sóc, nếu không tưới nước khiến lá vàng và héo úa, hoặc cành rối mà không héo, đó sẽ là dấu hiệu của sự “suy giảm” phong thủy. Nếu vị thế giàu có suy yếu, không chỉ nó không thu hút được sự thịnh vượng mà còn có thể phát triển thành một dấu hiệu đáng ngại về mất mát hoặc rò rỉ tài sản.

Nếu bạn vẫn thích sắc xanh của trầu bà nhưng muốn tránh các tác động tiêu cực về phong thủy, bạn có thể chọn loại trầu bà leo cột (thân bám vào một chiếc cọc dựng thẳng đứng ở giữa chậu). Dáng cây mọc thẳng, vươn cao sẽ chuyển hóa từ năng lượng “hạ thế” thành năng lượng “vượng thượng” (hướng lên), thúc đẩy sự thăng tiến

Lối vào cửa chính

Cửa chính (Huyền quan) được ví như “miệng” của ngôi nhà, nơi đón nhận toàn bộ sinh khí, tài lộc và vận may. Việc không nên đặt cây trầu bà (pothos) ở lối vào cửa chính là một nguyên tắc được đồng thuận bởi cả phong thủy học hành vi và khoa học đời sống.

Về phong thủy, lối vào cần sự thông thoáng, sáng sủa và mang năng lượng hướng lên (dương khí) để dẫn dắt tài lộc vào nhà. Cây trầu bà đặt ở đây sẽ gây ra hai lỗi lớn. Trầu bà vốn là cây thân leo, có xu hướng mọc rủ hoặc quấn quýt. Đặt ở cửa chính, hình ảnh các dây leo buông thõng biểu thị cho sự kéo lùi, sa sút. Về mặt biểu tượng, nó giống như một “chiếc lưới” vô hình làm rối loạn hoặc ngăn chặn dòng năng lượng cát tường bước qua cửa.

Cửa chính cần nhiều ánh sáng và sự khô ráo. Trầu bà là loài cây ưa bóng râm, giữ nước và mang tính âm. Khi đặt ở lối ra vào, tính âm của cây sẽ làm suy giảm dương khí của khu vực này, khiến mặt tiền ngôi nhà trở nên tối tăm, u ám, ảnh hưởng đến vận khí tổng thể của gia đình.

Không nên để cây trầu bà ở cửa chính ra vào.

Xét về mặt khoa học, lối vào là nơi đầu tiên tác động vào mắt khách đến chơi nhà và chính gia chủ khi trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Một chậu cây dây leo chằng chịt, rủ xuống ở cửa sẽ tạo cảm giác luộm thuộm, rối rắm, kích thích sự mệt mỏi trong tâm lý thị giác thay vì sự chào đón, tươi mới.

Cửa chính là nơi mọi người di chuyển qua lại nhiều nhất, thường xuyên mang theo đồ đạc, túi xách. Cành lá trầu bà vươn dài rất dễ bị vướng víu, giẫm đạp làm dập nát cây, hoặc làm đổ ngã chậu, gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Khu vực cửa chính thường có gió lùa mạnh khi đóng mở cửa, hoặc ngược lại, bị bí bách nếu là căn hộ chung cư. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ không khí bên ngoài và gió lùa không phải là môi trường lý tưởng cho trầu bà, dễ khiến cây bị vàng lá, héo úa - điều này lại càng tối kỵ trong phong thủy mặt tiền.

Nếu bạn muốn đặt cây xanh ở khu vực cửa chính để tạo mảng xanh và lọc bụi, hãy ưu tiên các loại cây mang dương khí mạnh, dáng đứng thẳng, lá tròn hoặc hướng lên như cây kim tiền, thiết mộc lan.