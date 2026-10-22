Loại quả có vitamin C gấp hơn 4 lần cam: Nằm lăn lóc ở chợ dân sinh, "cao thủ ẩn mình" chỉ người sành ăn mới biết

Quả quen mặt này hóa ra lại có nhiều điều đáng để người đi chợ chú ý.

Không nằm trong nhóm trái cây đắt tiền, cũng chẳng cần chờ đúng một mùa ngắn ngủi mới được ăn, ổi là thứ rất dễ bắt gặp ở chợ dân sinh. Có sạp đổ cả đống lớn, có nơi đóng túi bán theo cân, từ ổi lê, ổi nữ hoàng đến ổi ruột đỏ đều không khó tìm. Chính vì quá quen thuộc nên ít người để ý giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin sau thu hoạch thuộc Đại học California, ổi là một trong những nguồn vitamin C rất dồi dào, có thể chứa khoảng 200-400mg vitamin C trong 100g quả tươi tùy giống và độ chín. Với mức khoảng 228mg/100g thường được ghi nhận ở ổi tươi, lượng vitamin C có thể cao hơn 4 lần so với cùng khối lượng cam. Chỉ cần biết vậy là đủ, bởi ổi không cần phải "đánh bại" bất kỳ loại trái cây nào mới trở thành món đáng mua.

Giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg nhưng có rất nhiều loại để chọn

Một điểm khiến ổi hợp với giỏ đi chợ hàng ngày là mức giá khá dễ chịu. Giá bán thay đổi theo giống, mùa vụ, chất lượng và nơi mua, nhưng khảo sát thị trường năm 2026 cho thấy ổi tại chợ truyền thống thường nằm trong khoảng 20.000-55.000 đồng/kg. Riêng ổi lê phổ biến có thể ở khoảng 25.000-40.000 đồng/kg, trong khi các giống ít hạt, ruột hồng hoặc hàng tuyển đẹp thường cao hơn. Giá từ nhà vườn còn có thể thấp hơn đáng kể. Đầu tháng 8/2026, một vùng trồng ổi lê Đài Loan tại Thái Nguyên ghi nhận giá bán phổ biến khoảng 20.000-25.000 đồng/kg, có thời điểm thương lái thu mua 30.000-40.000 đồng/kg. Đến tháng 10/2026, vùng trồng ổi lê tại Hải Phòng cũng ghi nhận giá bán bình quân khoảng 20.000 đồng/kg.

Bởi vậy, đi chợ thấy ổi 20.000 đồng/kg và một sạp khác bán 40.000-50.000 đồng/kg chưa chắc nơi nào đang “chém”. Giống ổi, kích thước, độ đẹp của quả và nguồn hàng đều ảnh hưởng đến giá. Nếu chỉ mua ăn trong gia đình, mọi người không nhất thiết phải chọn những quả to nhất, bóng đẹp nhất. Những quả ngoại hình không hoàn hảo nhưng còn tươi, không dập hỏng vẫn là lựa chọn tiết kiệm.

Muốn ăn giòn ngay hay để vài hôm? Cách chọn phải khác nhau

Đây mới là kinh nghiệm đáng nhớ khi mua ổi. Nếu mua về muốn bổ ra ăn ngay, hãy chọn quả đã đạt độ già, màu xanh sáng hoặc bắt đầu ngả xanh vàng tùy giống, cầm chắc và nặng tay nhưng không cứng đanh. Ấn rất nhẹ vào vỏ thấy có độ chắc, quả có mùi thơm nhẹ thường đã dễ ăn hơn loại xanh non. Ngược lại, nếu mua cả cân để ăn trong vài ngày, đừng chọn toàn những quả đã mềm và thơm rõ. Ổi tiếp tục chín sau thu hoạch, vì vậy mua một vài quả vừa ăn cùng một vài quả còn chắc sẽ hợp lý hơn. Quả quá non, xanh đậm và cứng có thể không đạt được chất lượng ngon như quả đã đủ độ trưởng thành khi thu hoạch. Cũng đừng thấy một vết xước nhỏ ngoài vỏ là bỏ ngay. Thứ cần tránh là những quả có vùng mềm nhũn, dập sâu, nứt hở, dấu hiệu thối hoặc mùi lên men bất thường. Nếu mua ở sạp cho phép tự chọn, hãy cầm từng quả thay vì chỉ nhìn lớp ổi đẹp nằm phía trên.

Ổi lê, ổi nữ hoàng hay ổi ruột đỏ: Đừng chỉ mua theo cái tên

Ở chợ hiện nay, ổi lê là một trong những loại dễ gặp nhất. Loại này được chuộng vì quả tương đối lớn, cùi dày, giòn và thường ít hạt hơn những giống ổi truyền thống. Nếu thích cảm giác giòn, thanh và dễ chấm muối ớt thì đây là lựa chọn khá an toàn. Ổi nữ hoàng cũng được nhiều người tìm mua vì phần thịt dày, ít hạt và dễ ăn. Giá thường nhỉnh hơn ổi lê phổ thông. Còn các giống ổi ruột hồng, ruột đỏ lại hấp dẫn nhờ màu sắc và hương vị riêng, giá bán có thể cao hơn khá nhiều tùy nguồn hàng. Tuy nhiên, tên giống không quan trọng bằng tình trạng thực tế của quả. Một cân ổi lê vừa hái, đúng độ già vẫn đáng mua hơn một cân ổi loại đắt tiền nhưng đã để lâu, mềm hoặc dập. Người đi chợ nên ưu tiên độ tươi trước rồi mới đến kích thước và giống.

Mua ổi về đừng vội gọt sạch vỏ

Nhiều người có thói quen gọt bỏ toàn bộ vỏ ổi cho đẹp mắt. Thực tế, nếu quả có nguồn gốc đảm bảo và được rửa sạch kỹ, ổi có thể ăn cả vỏ. Việc giữ lại phần vỏ cũng giúp tận dụng chất xơ và các thành phần có trong phần ngoài của quả. Điều quan trọng hơn là rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi ăn, kể cả khi sau đó bạn vẫn định gọt vỏ. Không nên rửa cả cân ổi rồi cất lại khi chưa sử dụng vì độ ẩm còn bám trên bề mặt có thể khiến quả nhanh xuống chất lượng hơn. Ổi đã chín nên được ăn sớm. Nếu mua nhiều, có thể để những quả còn chắc ở nhiệt độ phòng cho tiếp tục chín, sau đó chuyển vào ngăn mát để làm chậm quá trình chín. Những quả đã bổ nên đậy kín và bảo quản lạnh thay vì để lâu ngoài bàn.