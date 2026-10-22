3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 22/10/2026

Theo tử vi học đây là 3 con giáp này sẽ có một ngày thứ Năm, 22/10 tràn đầy may mắn và hanh thông trong công việc với nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ngày thứ Năm, 22/10/2026, tức ngày 13 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Đại Lâm Mộc mang ý nghĩa là gỗ rừng già với tán lá rộng lớn bao phủ và sức sống vô cùng bền bỉ kiên cường. Ngọn nguồn năng lượng này đại diện cho sự che chở, lòng bao dung rộng lớn và một ý chí vươn lên mạnh mẽ bất chấp mọi giông bão của cuộc đời.

Người hành sự hoặc sinh vào ngày này thường sở hữu tư duy chín chắn, tính cách điềm đạm và luôn là điểm tựa vững chắc cho những người xung quanh. Tuy nhiên do mộc khí tương tác với địa chi Tỵ hành hỏa nên bản mệnh cần chú ý kiềm chế tính bảo thủ, tránh để sự nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng đến tiến độ của các kế hoạch lớn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp được cho là sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong ngày Kỷ Tỵ, 22/10 này.

Con giáp tuổi Dậu: Tài lộc gõ cửa - Phú quý vây quanh

Trong ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, người tuổi Dậu sẽ là con giáp đón nhận mạch nguồn tài lộc hanh thông nhờ cục diện Bán Tam Hợp Tỵ Dậu Sửu nâng đỡ. Bản mệnh có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập từ công việc chính nhờ sự siêng năng và tinh thần trách nhiệm cao được cấp trên ghi nhận.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh tự do hoặc buôn bán nhỏ lẻ có một ngày mua may bán đắt với lượng khách hàng ổn định giúp doanh thu tăng trưởng đều đặn. Sự xuất hiện của quý nhân giúp tuổi Dậu tháo gỡ được những vướng mắc tài chính tồn đọng từ trước và tìm ra hướng đi mới đầy tiềm năng. Con giáp này cũng có thể nhận được một vài khoản tiền bất ngờ như quà tặng, tiền thưởng hoặc khoản nợ khó đòi nay tự động hoàn trả.

Tầm nhìn đầu tư sắc bén giúp người tuổi Dậu đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong việc phân bổ dòng vốn vào các kênh an toàn. Việc chi tiêu trong ngày của bạn diễn ra hoàn toàn trong tầm kiểm soát và không có bất kỳ khoản phát sinh lớn nào ngoài dự kiến. Tình hình tài chính khởi sắc giúp tinh thần của con giáp này vô cùng thoải mái và tự tin khi lên kế hoạch cho các dự án lớn tiếp theo. Nhìn chung đây là một ngày tuyệt vời để bản mệnh tích lũy tài sản và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế cá nhân.

Con giáp tuổi Sửu: Kinh doanh hồng phát - Tài lộc dồi dào

Đối với người tuổi Sửu, ngày Kỷ Tỵ cũng mang lại vận trình tài lộc rực rỡ do được cục diện Tam Hợp cục che chở và ban phát nhiều cát khí. Đường tài lộc của con giáp này chuyển biến tích cực giúp các nguồn thu nhập cả chính lẫn phụ đều có dấu hiệu tăng vọt.

Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn khi bạn liên tục ký kết được những hợp đồng có giá trị cao hoặc tìm kiếm được đối tác đáng tin cậy. Những người làm trong ngành dịch vụ hay môi giới có cơ hội nhận được mức tiền hoa hồng hậu hĩnh xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh thể hiện được năng lực quản lý tài chính thông minh khi biết cách tái đầu tư lợi nhuận để tiền đẻ ra tiền một cách hiệu quả.

Tuổi Sửu cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ người thân hoặc đồng nghiệp giúp giảm bớt áp lực công việc và tối ưu hóa nguồn thu. Sự quyết đoán và nhạy bén với thời cuộc giúp con giáp này không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền quý giá nào xuất hiện trong ngày. Ví tiền rủng rỉnh giúp bạn có thể thoải mái thưởng cho bản thân một vài món đồ yêu thích hoặc chiêu đãi bạn bè. Đây chính là thời điểm lý tưởng để con giáp tuổi Sửu tự tin thực hiện các giao dịch mua bán tài sản lớn hoặc mở rộng quy mô đầu tư.

Con giáp tuổi Thân: Lục hợp đưa đường - Tài thần dẫn lối

Tuổi Thân cũng là một trong ba con giáp gặp đại cát đại lợi về mặt tiền tài nhờ mối quan hệ Lục Hợp Tỵ Thân vô cùng hòa hợp. Vận may gõ cửa giúp bản mệnh dễ dàng đón nhận những khoản lợi nhuận lớn từ các dự án hợp tác kinh doanh trước đó.

Những người làm công ăn lương có khả năng nhận được đề xuất tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng cho những ý tưởng sáng tạo. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn mở rộng được mạng lưới khách hàng VIP và mang lại nguồn doanh thu đột biến cho doanh nghiệp. Tuổi Thân không phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền khi các khoản tích lũy ngày một dày lên giúp bạn có cuộc sống dư dả.

Sự xuất hiện của cát tinh cũng giúp con giáp này tránh được những rủi ro hao tài tốn của do kẻ tiểu nhân quấy phá hay hãm hại sau lưng. Bạn có thể nhận được những lời khuyên tài chính quý báu từ những người đi trước giúp định hình rõ ràng hơn con đường làm giàu dài hạn. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc của con giáp tuổi Thân trong ngày này đều mang tính chính xác cao và đem lại sự tăng trưởng tài sản rõ rệt. Nhìn chung ví tiền của bạn luôn ở trong trạng thái dồi dào giúp bạn an tâm tận hưởng một ngày thứ Năm trọn vẹn và ngập tràn niềm vui.

* Lưu ý chung:

Mặc dù vận trình tài lộc trong ngày Kỷ Tỵ vô cùng hanh thông nhưng cả ba con giáp nói trên vẫn cần chú ý giữ thái độ khiêm tốn và điềm đạm để phù hợp với năng lượng che chở của nạp âm Đại Lâm Mộc. Bản mệnh không nên vì thế sự thuận lợi trước mắt mà sinh tâm lý chủ quan, tự phụ dẫn đến những quyết định đầu tư mang tính áp đặt hay bảo thủ.

Việc quản lý tiền bạc và ký kết các giấy tờ quan trọng vẫn cần được thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm phòng tránh những sai sót không đáng có. Các mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác cần được duy trì dựa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau thay vì cố gắng thể hiện cái tôi quá mức do ảnh hưởng của hỏa khí từ địa chi Tỵ. Cuối cùng bạn hãy chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để bảo dưỡng nguồn năng lượng cơ thể một cách tốt nhất cho các kế hoạch dài hạn phía trước.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm