"Ngôi sao màn ảnh" 40 tuổi chưa kết hôn: Sống chill tại thành phố đông dân nhất Ấn Độ, sở hữu căn hộ hướng biển tuyệt đẹp

Không gian sống của nam diễn viên sinh năm 1986 nằm trên tầng 13 của một tòa nhà tại Juhu - khu phố thượng lưu nổi tiếng ở Mumbai, Ấn Độ.

Vijay Varma (SN 1986) là nam diễn viên tài năng và được đánh giá rất cao của điện ảnh Ấn Độ, chủ yếu tham gia các bộ phim và series tiếng Hindi. Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm như Gully Boy, Darlings, Dahaad, Matka King... Trái ngược với những nhân vật đa dạng trên màn ảnh, ngoài đời, nam diễn viên yêu thích cuộc sống bình yên với những niềm vui giản dị, đặc biệt là khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà sau những giờ làm việc bận rộn.

Vijay Varma hiện sở hữu một căn hộ sang trọng hướng biển tại khu phố thượng lưu Juhu thuộc Mumbai - thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Từ ban công căn hộ nằm trên tầng 13, anh có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố và chiêm ngưỡng hoàng hôn buông xuống trên biển. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng vì không thường xuyên đi du lịch, anh mong muốn ngôi nhà của mình mang lại cảm giác thư thái như một khu nghỉ dưỡng. Và quả thực, không gian sống của Vijay Varma gây ấn tượng bởi cách bài trí có gu, kết hợp hài hòa giữa nội thất, màu sắc và những món đồ trang trí giàu tính nghệ thuật. Ở tuổi 40, Vijay Varma vẫn chưa kết hôn mà đang bận rộn tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên trong cơ ngơi mang đậm dấu ấn cá nhân.

Khám phá căn hộ tầng 13 của Vijay Varma tại thành phố đông dân nhất Ấn độ

Phòng khách trong căn hộ của Vijay Varma mang vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, chất liệu và cách bài trí nội thất. Hệ cửa kính rộng giúp không gian đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Tâm điểm của căn phòng là bộ sofa bọc vải nhung gân tăm mềm mại, gồm bộ sofa dài màu trắng kem đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng sofa màu xanh rêu đậm. Hai gam màu tưởng chừng đối lập lại bổ trợ cho nhau, một bên nhẹ nhàng, trang nhã, một bên trầm ấm, cá tính, giúp phòng khách vừa trẻ trung vừa có chiều sâu.

Bàn trà bằng gỗ được thiết kế theo dáng chiếc lá độc đáo, trở thành điểm nhấn thú vị giữa không gian. Phía sau bộ sofa, mảng tường tiếp tục thu hút ánh nhìn với cách trang trí ngẫu hứng nhưng có chủ ý. Những chiếc kệ treo nhỏ trưng bày đồ decor, chiếc bàn gỗ màu cam đất với các đường nét bo tròn mềm mại và chậu cây xanh tươi được kết hợp khéo léo, tạo nên sự đan xen giữa màu sắc, hình khối và chất liệu. Tất cả góp phần mang đến một không gian phòng khách sinh động, ấm cúng mà vẫn giữ được tinh thần hiện đại, thể hiện gu thẩm mỹ riêng của nam diễn viên.

Không gian sống của Vijay Varma ghi điểm bởi gu thẩm mỹ riêng, không quá phô trương hay cầu kỳ nhưng càng ngắm càng thấy cuốn hút. Nam diễn viên dành sự chăm chút cho từng món đồ nội thất, vật dụng trang trí đến tranh ảnh treo tường, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn có điểm nhấn. Từ khu vực ăn uống, lối vào nhà cho đến kệ sách, mỗi không gian đều được sắp xếp có chủ ý, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, vừa mang giá trị thẩm mỹ, thể hiện rõ cá tính và sở thích của gia chủ.

Phòng ngủ chính gây ấn tượng với tông trắng kem kết hợp màu gỗ ấm áp, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Phần tường đầu giường được ốp các ô vuông trang nhã, kết hợp cùng những bức tranh nghệ thuật - chi tiết trang trí có thể bắt gặp ở nhiều khu vực khác trong căn hộ của Vijay Varma. Phòng ngủ dành cho khách cũng được nam diễn viên đầu tư chỉn chu, từ cách phối màu đến lựa chọn nội thất và tranh trang trí. Dù là không gian phụ, căn phòng vẫn được chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo sự tiện nghi và giữ được tinh thần thiết kế chung của toàn bộ căn hộ.

Phòng thay đồ của nam diễn viên được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Hệ gương soi khung đen cỡ lớn được bố trí thuận tiện, giúp gia chủ dễ dàng ngắm nhìn tổng thể trang phục khi chỉnh trang. Phía sau là chiếc sofa bọc nhung màu cam nổi bật, tạo điểm nhấn màu sắc trên nền tường kẻ sọc trắng kem và sàn đá sáng màu. Chiếc ghế đôn nhỏ với họa tiết đen trắng cùng thảm lông mềm mại, tranh treo tường... là những món đồ góp phần hoàn thiện không gian, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, vừa mang đến cảm giác thoải mái, chỉn chu cho khu vực riêng tư của nam tài tử.

Theo Architectural Digest