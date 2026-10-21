Bên trong cơ ngơi 370m² của cặp đôi quyền lực bậc nhất điện ảnh Ấn Độ: Không gian sống đậm chất hoàng gia, đẹp như cung điện thu nhỏ

Cơ ngơi của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Ấn Độ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ điển, sang trọng trong từng chi tiết.

Giống như showbiz Việt, điện ảnh Ấn Độ cũng là nơi se duyên cho nhiều cặp đôi nổi tiếng, từ những lần hợp tác trên màn ảnh đến chuyện tình yêu ngoài đời. Aditi Rao Hydari và Siddharth là một trong số đó. Cả hai đều là những diễn viên quen mặt với khán giả Ấn Độ. Về chung một nhà, Aditi Rao Hydari và Siddharth trở thành một trong những cặp vợ chồng quyền lực và đa tài bậc nhất của điện ảnh Ấn Độ, khi đều gặt hái được nhiều thành công vang dội trên cả 3 thị trường điện ảnh lớn: Hindi (Bollywood), Tamil (Kollywood) và Telugu (Tollywood).

Nữ diễn viên Aditi Rao Hydari xuất thân từ hai dòng dõi hoàng gia danh giá của Ấn Độ, sở hữu gia thế quý tộc từ cả bên nội lẫn bên ngoại. Trong khi đó, ông xã Siddharth là nghệ sĩ đa tài, hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất phim, đồng thời ghi dấu ấn tại hai thị trường điện ảnh lớn ở miền Nam Ấn Độ là Tamil và Telugu. Năm 2024, cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư tại ngôi đền 400 năm tuổi ở Wanaparthy, nơi có ý nghĩa đặc biệt với gia đình cô dâu. Sau khi kết hôn, cả hai có tổ ấm đầu tiên tại Chennai, trong căn hộ nằm trên tầng 18 với tầm nhìn bao quát thành phố và hướng ra biển. Không gian rộng gần 370m² gây ấn tượng bởi phong cách maximalist giàu tính nghệ thuật, kết hợp nội thất cổ điển, họa tiết nổi bật cùng những món đồ trang trí mang dấu ấn riêng. Không chạy theo lối bài trí tối giản, căn hộ là sự hòa quyện của màu sắc, chất liệu và nghệ thuật, tạo nên không gian sống độc đáo của cặp đôi diễn viên.

Toàn cảnh không gian sống của Aditi Rao Hydari và Siddharth

Căn hộ của Aditi Rao Hydari và Siddharth nằm trên tầng 18, có diện tích gần 370m², bao quanh là những ban công rộng và ô cửa kính lớn. Từ trong không gian sống ấm cúng, cặp đôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với những địa danh quen thuộc, xa xa là biển. Aditi yêu thích ánh sáng tự nhiên và thường ngắm nắng chiếu vào từng căn phòng trong ngày. Trong khi đó, Siddharth đặc biệt thích cách thiết kế giúp các không gian trong nhà kết nối liền mạch với nhau, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Toàn cảnh không gian phòng khách gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật với tông màu vàng cát, nâu gỗ kết hợp cùng các sắc hồng, tím rực rỡ. Căn phòng rất nhiều màu sắc nhưng không hề tạo cảm giác rối mắt, nhờ cách phối màu khéo léo và cân bằng tinh tế. Trung tâm không gian thu hút mọi ánh nhìn bởi chiếc đèn chùm thủy tinh chế tác tỉ mỉ như những cánh hoa đang xòe nở, thả ánh sáng xuống chiếc bàn trà mặt kính sang trọng bên dưới. Không gian phòng khách luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn ôm trọn góc phòng, phủ thêm lớp rèm kem mềm mại.

Khu vực hành lang được bài trí thanh lịch với tấm thảm mang phong cách Thổ Nhĩ Kỳ cổ điển, bàn gỗ, các bức tượng điêu khắc và tranh treo tường. Những bình hoa tươi được điểm xuyết khéo léo, giúp không gian thêm sinh động. Có thể thấy, từng góc nhỏ trong căn hộ đều được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp những món đồ trang trí đẹp mắt, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của gia chủ.

Khu vực phòng ăn và giải trí trong căn hộ của Aditi Rao Hydari và Siddharth gây ấn tượng với cách phối màu táo bạo. Những mảng tường phủ giấy dán họa tiết nổi bật, từ sắc hồng đậm đến vàng ấm, kết hợp cùng nội thất gỗ nâu, thảm trải sàn nhiều màu và đèn trang trí mang hơi hướng cổ điển. Bàn ăn gỗ tối màu được điểm xuyết bằng bình hoa lan rực rỡ, tạo thêm sức sống cho không gian. Sự kết hợp giữa màu sắc nổi bật, họa tiết cầu kỳ và đồ nội thất mang nét cổ điển giúp căn hộ có cá tính riêng mà vẫn giữ được vẻ ấm cúng, tinh tế.

Phòng ngủ của Aditi Rao Hydari và Siddharth nổi bật với chiếc giường bốn cột bằng gỗ tối màu, mang nét cổ điển đặc trưng. Tường và rèm cửa sử dụng họa tiết hoa lá nhiều màu trên nền trắng, kết hợp cùng chăn ga sáng màu tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng. Cách phối họa tiết đồng bộ nhưng không đơn điệu giúp căn phòng thêm sinh động, vừa giữ được nét thanh lịch, vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ.

Một phòng ngủ khác trong căn hộ cũng sở hữu gam màu trung tính làm chủ đạo, nhưng nổi bật với giấy dán tường họa tiết hình học, đầu giường bọc vải và bộ chăn ga sáng màu. Căn phòng trở nên sinh động nhờ cách phối nhiều họa tiết trên gối tựa, thảm trải sàn cùng những bức tranh treo tường đậm nét nghệ thuật. Bàn tab đầu giường màu xanh ngọc, đèn ngủ họa tiết xanh vàng và bình hoa hồng rực rỡ tạo điểm nhấn bắt mắt, giúp tổng thể vừa ấm cúng, vừa mang nét cổ điển pha lẫn hiện đại.

Không gian nào trong căn hộ của Aditi Rao Hydari và Siddharth cũng được chăm chút tỉ mỉ, ngay cả phòng tắm cũng mang đậm dấu ấn thẩm mỹ riêng. Toàn bộ khu vực sử dụng đá marble trắng vân xám, tạo cảm giác sáng sủa và sang trọng. Điểm thú vị là gia chủ khéo léo kết hợp những món đồ trang trí giàu màu sắc như thảm trải sàn họa tiết cổ điển, ghế bọc vải nhiều hoa văn và áo choàng vàng nổi bật. Những chi tiết tưởng chừng đối lập lại tạo nên nét độc đáo, giúp không gian phòng tắm không đơn điệu mà vẫn hài hòa.

Theo Architectural Digest